Zurich Film Festival gibt fünf Schweizer Weltpremieren bekannt

In der Dokumentarfilmsparte wird "Daniel Hope - Der Klang des Lebens" gezeigt. Darin begleitet der Hamburger Filmemacher Nahuel Lopez den britischen Violinisten und Musikdirektor des Zürcher Kammerorchesters (ZKO) Hope. In "Glow" dokumentiert die Zürcherin Gabriel Baur das kurze Leben einer ehemaligen Prostituierten, die zur Muse von Lou Reed oder David Bowie wurde. "The Arrow of Time", eine Schweizer Koproduktion, ist ein Porträt über den früheren Staatspräsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow.

Das ZFF gab ebenfalls bekannt, dass US-Drehbuchautor Aaron Sorkin mit dem diesjährigen Career Achievement Award ausgezeichnet wird. Am 4. Oktober holt der Oscar-Gewinner den Preis persönlich ab und stellt seinen neusten Film "Molly's Game" vor. Das 13. ZFF dauert vom 28. September bis am 8. Oktober.