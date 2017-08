¡Aaadie! Wie die Bilder des Prado das Kunstmuseum durcheinander brachten. Das wird nun gefeiert

Am kommenden Wochenende, von 10.00 Uhr bis Mitternacht am Samstag und bis 18.00 Uhr am Sonntag, kann man sich für einen geringen Eintrittspreis von den spanischen Gemälden verabschieden. Mit Musik, Tanz und spanischem Essen. Ein letztes Mal «Chatten mit Bodo», ein letztes Mal durch die Ausstellung flanieren, vielleicht noch einen Flamenco-Workshops dazwischen einbauen. Ein Highlight: Die Shooting-Stars des jungen Flamenco, Rosalía & Raül Refree.

Best of Samstag, 19. August 13.30 / Spanische Klänge mit Gitarrist Pino Feola

17.30 / Prado Tanzt! Zeitgenössischer Tanz

18.00 / Paella & Sounds mit The Goldfinger Brothers

19.00 / Flamenco-Tanzen mit La Tina (Workshop)

20.30 / Konzert: Rosalía & Raül Refree

Best of Sonntag, 20. August 11.00 / Vortrag von Dr. Teresa Posada Kubissa, Kuratorin am Prado (Deutsch)

13.00 / Live Chatten mit Kurator Dr. Bodo Brinkmann

13.30 / Prado Profund – Führung 60 Min. (Deutsch)



Während das Fest noch läuft, ist das Kunstmuseum bereits mit der Planung von Ab- und Aufbau beschäftigt, um Platz für die nächste Ausstellung zu machen. Die Bilder des Prado werden wieder säuberlich in Kisten verpackt und anschliessend zurückgeschickt. Doch sie sind nicht die einzigen, die kommen und gehen, auch Werke des Kunstmuseums selbst sind inner- und ausserhalb des Hauses auf Wanderschaft. Unter anderen muss sich das Kuratorenteam überlegen, was zurück in den Keller geht und was anstelle in die Räume darf, denn nur acht Werke in ¡Hola Prado! kamen aus dem Depot des Kunstmuseums, die restlichen zwanzig hingen vorher bereits in der Sammlung, so Gabriel Dette, der Assistenzkurator Alte Meister. Und sie hinterliessen Lücken, manchmal klaffende, wie Holbeins «Der tote Christus im Grabe», an dessen Stelle nun unter anderem Lucas Cranach’s Lucretia mit dem Dolch spielt.

Eine Rochade kommt selten allein

Solch eine Intervention, wie den Holbein zu verschieben, will sorgsam geplant sein. Bilder sind so feinfühlig wie die Menschen, die sie gemalt haben. Sie haben so etwas wie ein Sozialleben. Dette meint: «Manche Bilder brauchen Nachbarn, andere dagegen Platz für sich, wollen eher alleine sein. Das sieht man manchmal erst, wenn etwas hängt.» Welche Bilder zu sehen sind und wo, das ist das Resultat eines komplexen Schachspiels. Oft, so Dette, zieht es «einen ganzen Rattenschwanz» an Änderung nach sich und einzelne Räume müssen sogar von Grund auf neu gehängt werden, weil ein Schlüsselwerk restauriert oder ausgeliehen wird — oder eben im eigenen Haus in eine Sonderausstellung wandert.

Manchmal ist eine so entstandene Lücke eine Chance für Bilder, die sonst nicht zu sehen sind: Ein kürzlich restauriertes Stillleben von Hinrich Stravius, bisher im Depot, kann zum Beispiel nun in neuem Glanz in einem Kabinett zwischen seinesgleichen erstrahlen. Für Dette kein Problem: «In vielen Bereichen haben wir gute Bilder auf der „Ersatzbank“. Das geht schon.» In anderen Fällen ist das nicht so einfach: Einer der Räume, in dem vorher auch die Cranach-Lucretia hing, ist neu vollständig mit Gemälden der italienischen Früh- und Hochrenaissance ausgestattet, von denen das Kunstmuseum gar nicht so viele besitzt. An anderer Stelle entstand wiederum ein Kabinett mit Gemälden des französischen Malers Hubert Robert und anderen Werken aus dem 18. Jahrhundert,, Werke, die bislang eher ein Schattendasein fristeten. «Das gab’s vorher so nicht. Mal sehen, wieviel wir davon nach „Prado“ beibehalten werden,» zeigt sich der Assistenzkurator erfreut.

Ein Bild, noch unschlüssig, wo es sich niederlassen soll. Bild: Gabriel Dette/Kunstmuseum Basel

Auch ein Museum ist nicht statisch

Ein Kunstmuseum besteht nicht nur aus dem, was an dessen Wänden zu sehen ist und jede Hängung ist nur eine von vielen möglichen, eine Auswahl, und eine spezifische Aussage. Dette meint: «Solche Veränderungen geben uns nicht nur die Chance, neue Perspektiven auf die Sammlung zu zeigen, sondern diese auch erst zu finden. Eine Sammlung atmet, ist immer ein lebender Organismus.» Viele stellen sich das Museum als Ort der Ewigkeit vor, wo die Dinge bewahrt und nicht verändert werden, in goldenen Rahmen fest mit der Wand verbunden, um auf ewig dort zu bleiben. Doch gerade eine Ausstellung wie ¡Hola Prado!, die Bilder aus allen Bereichen der Sammlung verlangte, zieht seine Spuren durch das ganze Haus. Die Zeiten der klassischen Salon-Hängnung sind definitiv, und zum Glück, vorbei.

So macht man das heute nicht mehr. Bild: Wikipedia/Hermitage Museum St. Petersburg

Platz da!

Bereits bei seinem Amtsantritt hat Direktor Joseph Helfenstein angekündigt, er möchte die Sammlung vermehrt in Bewegung sehen. Dies scheint sich bestätigt zu haben. Gerade den Kuratoren kommt die Aufgabe zu, dies zu verwirklichen. Und wer diese einmal fragt, stellt rasch fest, dass sie diese Aufgabe ernst nehmen und vorsichtig angehen. Zu jedem Bild kann Dette aus dem Stand erzählen, warum es da ist und nicht woanders.

Gut verpackt und bereit für den Transport. Adios, lieber Zurbaran und wie ihr alle heisst! Bild: Gabriel Dette/Kunstmuseum Basel

Er tut dies, während er mit einer Geste die Wand abmisst, an welchen bald Gerhard Richters Tizian-Zyklus hängen soll. Die Werke eines zeitgenössischen Künstlers unter alten Meistern, das ist erst das zweite Mal (nach Charles Ray). Dafür muss die Wand frei werden und schliesslich wird in dem Raum kaum ein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Er umreisst einige Ideen, wie die Seitenwände gestaltet werden können. Es ist wie eine Ausstellung in der Ausstellung, mit vielen kuratorischen Fragen. Noch ist aber nichts entschieden. Gelegentlich erschafft der Zufall Neues: Statt einem Original Hendrick ter Brugghens hängt im einen Raum nun ein Gemälde «nach Gerritt van Honthorst». Eine eindeutig nachgeeiferte Arbeit, die andererseits auch zeigt, wie gut das Original des Künstlerkollegen doch ist. Ohne dass dieses zu sehen wäre, denn es hängt ja in ¡Hola Prado!.

Hans Holbein d.J., Der Leichnam Christi im Grabe. Bild: Kunstmuseum Basel/Martin P. Bühler

Wir würden sie auch behalten, liebes Prado

Manche Bilder lassen sich aber nicht einfach verschieben. Holbeins «Toter Christus» ist der Grund, dass viele den Besuch überhaupt antreten, und wenn er dann plötzlich fehlt, wenn er nicht mehr am angestammten Platz ist, kann keine Lucretia darüber hinwegtäuschen. Dette: «Der tote Christus kann natürlich nicht ersetzt werden!» Holbeins Gemälde ist immernhin noch zu sehen, als Böcklins «Pest» aber beispielsweise für eine Zeit im Depot verschwand, wurden diverse Stimmen laut – und bald hing das Gemälde wieder in der Sammlung.

Auch dass die Prado-Bilder nach Spanien zurückmüssen, das ist klar. Doch Gabriel Dette versichert lachend: «Wenn diese keinen Platz im Prado mehr hätten, also müssten wir die jetzt behalten, ja, wir würden ganz sicher einen Ort für sie finden.»