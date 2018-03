10 Jahre Grand Beatbox Battle: Basler Event zieht ganze Welt an

Als Claudio Rudin vor zehn Jahren das erste «Grand Beatbox Battle» (GBBB) im Rahmen des BScene in der Kaserne durchführte, hätte er wohl nicht damit gerechnet, welches Ausmass dieser Event annehmen würde. Innert zehn Jahren wurde von der kleinen Show – mit ausschliesslich Schweizer Beteiligung – eine Veranstaltung, für die Menschen aus der ganzen Welt anreisen. «Im ersten Jahr hatten wir um die 30 Beatboxer aus der Schweiz, im zweiten waren schon einige Europäer dabei», so Rudin. Heute fehlt die Schweizer Beteiligung; die Messlatte sei inzwischen einfach zu hoch. «Die Schweizer Szene gibt momentan leider niemanden her, der auf diesem Niveau mithalten kann.» Denn Beatboxen ist inzwischen weit mehr als nur simple Schlagzeug-Geräusche mit dem Mund zu produzieren. Die Teilnehmer präsentieren teils ganze Musikstücke, ausschliesslich mit dem Stimmorgan erzeugt.

Ersatz für die Weltmeisterschaft

So sah das noch im ersten Jahr aus.

Inzwischen ist das GBBB wie ein Ersatz für die ausbleibende Beatbox-Weltmeisterschaft, denn die findet nur alle drei Jahre statt. «Durch einen guten Freund im Vorstand des BScene hatte ich die Möglichkeit, diese Veranstaltung im Rahmen des Clubfestivals zu organisieren. Eigentlich wählten wir den Namen «Grand Beatbox Battle» nur aus Jux und um extra dick aufzutragen. Wir wussten ja nicht, wie sich das entwickeln würde...»

Jährlich werden die weltweit besten Beatboxer nach Basel eingeladen, um gegeneinander anzutreten. Zudem haben auch noch Unbekannte die Chance, sich mit einem Bewerbungsvideo zu qualifizieren. Rund 450 Videos wurden für die diesjährige Ausgabe eingereicht. «Wir sassen sicher 24 Stunden vor dem Rechner, um die Einsendungen zu sichten und dann auch auszuwerten, wer wirklich einen Platz am Contest verdient.» Ein Sieg in Basel kann für diese, meist jungen, Teilnehmer einen grossen Unterschied in der Karriereplanung machen. «Einer dieser Unbekannten gewann bei uns und konnte darauf nach Los Angeles ziehen und lebt heute vom Beatboxen. Natürlich ist das nicht immer der Fall, aber es ist eine tolle Erfolgsgeschichte», erzählt Claudio Rudin. Weltweit gibt es nur sehr wenige, die dieses Hobby zum Beruf machen können. Rudin selbst hat es auch ein paar Jahre gemacht, verdient seine Brötchen heute aber nicht mehr damit.

Viel Betreuung für die internationalen Gäste

Am Montag seien die ersten Teilnehmer, inklusive Entourage, schon in der Rheinstadt angekommen. Teils ist die Anreise kein Zuckerschlecken, wie Rudin erzählt: «Es ist sehr viel Betreuungsarbeit. Vor allem im Vorfeld, wenn alle Visa organisiert werden müssen. Aber da ich das nun schon zum zehnten Mal mache, bin ich zum Glück schon geübt darin.» Die Anreise und Unterkunft wird den Gästen vom GBBB finanziert. Einen Teil davon übernimmt dabei das BScene, denn die Ticketverkäufe alleine reichen dafür nicht aus. Und das kann schon ab nächstem Jahr zum Problem werden.

Nach der zehnten Ausgabe wird sich das Grand Beatbox Battle vom Clubfestival abkapseln. «Daher steht es auch noch ein wenig in den Sternen, ob es nächstes Jahr überhaupt wieder eine Ausgabe geben wird», meint Rudin. Dafür müssen neue Sponsoren und Unterstützer gefunden werden. Denkt man allerdings an die Erfolgsgeschichte und die weltweite Bedeutung dieses echten Basler Events, sollte das nicht allzu schwer sein.

Das Grand Beatbox Battle findet am 2. und 3. März im Volkshaus Basel statt. Tickets für den Event selbst sind schon ausverkauft, wer ein BScene-Ticket hat, kommt mit diesem noch rein.

