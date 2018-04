100 Tage 2018: So startete Basel ins neue Jahr

Der Jahresbeginn wurde von einer Dame dominiert, die eigentlich gar keine ist: Burglinde. Mit starken Böen und kalten Temperaturen zog sie über Basel und hatte unsere Stadt fest im Griff. Verkehrschaos, fliegende Weihnachtsbäume und vor allem umgefallene Blumentöpfe zierten das Stadtbild. Wer konnte, verbrachte den Jahresbeginn am besten drinnen und ging nur wenn nötig vor die Tür.

Das Wetter sorgte in den letzten Monaten schon oft für Gesprächsstoff. Nicht nur starke Winde hielten uns auf Trab, sondern auch eine kalte Eispeitsche, die im Februar plötzlich da war. Auf bis zu minus 10 Grad sank das Thermometer teilweise, da half nur noch die wirklich dicke Winterkleidung. Diese Kältewelle sei die stärkste seit sechs Jahren, sagten Meteorologen. Trotz sibirischen Temperaturen zeigten die Basler Kreativität und Freude am Wetter: Ex-Grossrat Daniel Jansen fand die tiefen Temperaturen die ideale Gelegenheit dafür, den Münsterplatz in eine Eisbahn zu verwandeln. Leider wurde daraus nichts.

Bunt und kreativ wurde es vor allem am 19. Februar, als mit dem Morgestraich die Basler Fasnacht begann. Nicht zu kalt und auch nicht zu warm, genau das richtige Fasnachtswetter. Die scheenschte drey Dääg profitierten von einem gnädigen Petrus. Es war eine schöne Fasnacht, bei der eine Geschichte besonders hervorzuheben ist: Die des verschwundenen Eisbären. Dreiste Diebe stahlen dem Seibi-Major am Montagabend sein Bärenkostüm. Nach einer wilden Jagd durch die ganze Stadt fand die Geschichte zum Glück doch noch ein Happy End! Ein anonymer Lesertipp brachte die Barfi-Redaktion auf die Spur des verschwundenen Bären. Am Dienstagnachmittag kam das Goschdym dann wieder heil im Gerbergässlein an. So konnten die Seibi am Fasnachtsmittwoch wieder komplett einstehen und einen tollen Jahrgang gemeinsam mit den restlichen Baslern geniessen.

Tragische Schlagzeilen

Leider findet nicht jede Geschichte ein solch glückliches Ende wie die des Eisbären. Ende Januar kam es in Rünenberg zum Mord am Baselbieter Medienanwalt Martin Wagner. Die Umstände des Mordes sind verzwickt und werden wohl nie vollständig geklärt sein, denn der mutmassliche Schütze richtete sich nach der Tat selbst. Die Behörden gingen von einem lange schwelenden Streit aus, der eskalierte.

In jüngerer Vergangenheit sorgte ein Unfall auf der A2 für Schlagzeilen. Ein mit 24'000 Litern Methanol beladener Sattelschlepper überschlug sich um die Mittagszeit, der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sollte im Verlauf des Tages zum Glück Entwarnung geben: Der Mann war ausser Lebensgefahr. Was blieb, war ein Verkehrschaos, das unsere Region so schon lange nicht mehr erlebt hatte. Egal ob Personenwagen oder ÖV, nichts ging mehr. Die Autobahn blieb bis etwa 22:00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Abschied nehmen

In den ersten Monaten mussten wir uns schon von namhaften Basler Persönlichkeiten trennen. Hermine Haegeli, Basels herzensgute Informationszentrale, verliess uns im März. Sie wird der Stadt vor allem für ihr legendäres Sigarrelädeli in Erinnerung bleiben, dass sie über 50 Jahre führte. Hier wurde man nicht nur mit Tabakartikeln versorgt, sondern auch mit dem neusten Klatsch aus der Stadt. Hermine Haegeli wusste über alles was Basel bewegte Bescheid.

Eine Grand Dame der Basler Tierwelt trat Anfang 2018 ihre letzte grosse Reise an. Elefantenkuh Malayka kam in den 80er Jahren vom Zirkus Knie in den Basler Zolli. In den ersten Tagen des 2018 musste sie uns im stolzen Alter von 46 Jahren verlassen. Nachwuchs gab es von ihr leider nie, im 1992 erlitt sie eine Totgeburt.

Weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt war der Basler Musiker Claudius «Sky Bird» Scholer. Der Gitarrist stand Ende der 80er-Jahren kurz vor dem Durchbruch. Doch genau dann schmiss er alles hin und machte sich mit dem Internationalen Roten Kreuz auf in Krisengebiete. Die Entwicklungshilfe sollte von nun an sein Lebensbestimmung sein. Die Musik liess er allerdings nie ganz hinter sich und spielte bis an sein Lebensende leidenschaftlich weiter auf seiner Fender Telecaster. Sein Tod kam am 26. März abrupt und unerwartet. Claudius Scholer verstarb in Afrika an einem Herzinfarkt.

Kurioses Basel

Die ersten hundert Tage sorgten auch für kuriose Schlagzeilen. In Erinnerung bleibt der plötzliche Stromausfall im Joggeli, ausgerechnet beim Derby Basel-Zürich. Über Tage hinweg blieb unklar, wieso denn auf einmal alles dunkel war. Manche Medien spekulierten, dass die Muttenzerkurve für den Ausfall zuständig sei. Dieses Gerücht blieb jedoch unbestätigt.

Und auf einmal stand vor dem Bäumlihofgymnasium ein kleiner Helikopter. Niemand wusste woher, wieso und wem er gehört. Barfi.ch konnte die Besitzer dann ausfindig machen, diese verhielten sich allerdings genauso mysteriös.

Auf immer kurios und mysteriös bleibt die Basler Innerstadt. Hier tat sich wieder einiges, zu viel um es aufzuzählen. Und diese Thematik wird uns wohl auch während den restlichen 265 Tagen 2018 beschäftigen.

