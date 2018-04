19 Jahre Planung für 350 Parkplätze: Ende Jahr wird das Kunstmuseum Parking gebaut

«Ich bin Optimist», sagt Anwalt und Alt-Grossrat Peter Andreas Zahn. Mit der Medienkonferenz heute Morgen im Auditorium der Crédit Suisse endet eine fast endlose Geschichte über den Bau eines Parkhauses im Raum Aeschenplatz/Kunstmuseum. 19 Jahre lang hat er sich mit seiner Projektgruppe für ein Parking im Raum Aeschenplatz eingesetzt. Es ist eine endlose Geschichte. 1999 habe man die Idee gehabt, die Innenstadt für den von der Autobahn kommenden Verkehr besser zu erschliessen. Denn komme man etwa von Zürich her, müsse man die Stadt durchqueren, um ein öffentliches Parkhaus zu erreichen. Jetzt sollen unter dem St. Alban Graben 350 Parkplätze gebaut werden. Das Schicksal des Projektes war ein wechselvolles. Manche Streitereien hatten bis vor Bundesgericht geführt. Nach 62 Verwaltungsrat-Sitzungen hat die Projektgruppe um Zahn nun der Investorin Crédit Suisse Funds das Projekt verkauft.

Architekt Stefan Meyer hat mehrmals umgeplant. Bild: Keystone.

Nachdem der Grosse Rat gestern am Morgen im Rathaus ausführlich über die Umgestaltung des St. Alban-Grabens gestritten hat, zeigt sich Baudirektor Hans-Peter Wessels zufrieden mit dem Kunstmuseum-Parking. An der Medienkonferenz fasst er den politischen Prozess zusammen und erklärt auch, dass von der im Bebauungsplan vorgeschriebenen Aufhebung von dreihundert Parkplätzen zweihundert schon aufgehoben worden seien.

Heute Morgen will sich auf jeden Fall niemand über Parkplätze ärgern. Zwischen den einzelnen Sprechern gibt es sogar spontanen Applaus. Architekt Stephan Meyer hat das Projekt mehrmals überarbeitet. Da die Stadt beim Kunstmuseum vor der Wettsteinbrücke einen Kreisel bauen wird, werde die Zufahrt zu seinem neuen Parking noch verbessert. Als Einfahrt wird der Zugang des schon bestehenden Parkings der Crédit Suisse im Luftgässlein dienen, das ist zwar eine scharfe Kurve, sei aber kein Problem. Auch die Ausfahrt gibt es schon: Sie liegt auf der gegenüberliegenden Strassenseite bei der UBS.

Regierungsrat Hans-Peter Wessels macht es mit einer Folie nun offiziell. Er ist der Parkplatzminister: In den nächsten Jahren werden auf Stadtgebiet über 1'000 neue Parkplätze in Parkhäusern geschaffen. Das hat sich in Basel-Stadt bisher wohl nie ein Regierungsrat getraut.