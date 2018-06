1954: Als das Joggeli noch WM-Stadion war

Basel im WM-Fieber. Wie viel Geld der Wirtschaft diesen Monat verloren geht, will vermutlich niemand nachzählen. Denn es ist ja nur alle vier Jahre Weltmeisterschaft. Und das noch gar nicht so lange in der Form, wie man sie heute kennt.

Unsere Stadt hat dabei eine enge Verbindung. Denn unser geliebtes Joggeli, beziehungsweise dessen Vorgänger, wurde 1954 als WM-Stadion fertiggestellt. Der damals in der Schweiz abgehaltene Wettbewerb, ist als «erste richtige WM» in die Geschichtsbücher eingegangen. Das 1954 verwendete System mit Gruppen und darauffolgender K.O.-Phase, wird bekanntlich heute noch verwendet.

Gastgeber Schweiz schaffte es damals bis ins Viertelfinal, wo die Nati mit 7:5 von Österreich besiegt wurde. Diese sollten als Favorit ins Halbfinale einziehen, wo Deutschland wartete. Und dieses fand an einem uns sehr bekannten Ort statt...

Hätten Sie es erkannt? Das Joggeli platzte beinahe aus allen Nähten, als sich dieses grosse Spiel zutrug. Ganze 58'000 Personen reisten an, um den Kracher mitzuverfolgen. Das sprengte den Rahmen des damals frisch gebauten Stadions um ein paar tausend Leute. Platz hatten wohl trotzdem alle, wie diese Luftaufnahme zeigt:

In den darauffolgenden Jahren sollte das frisch gebaute Stadion lange nicht die damalige Beliebtheit erreichen. Da keiner der etablierten Basler Fussballclubs im heute so geliebten Joggeli spielen wollte, verlor es seinen WM-Glanz über die Jahre. Nur der damalige Erstligist FC Concordia spielte im Joggeli. Der FC Basel kickte zu der Zeit übrigens im frisch renovierten Landhof und zügelte erst ab 1967 vollumfänglich ins St. Jakob-Stadion. Dazwischen fanden nur noch acht Länderspiele statt. Zudem auch andere Veranstaltungen, die sich die Besitzer verpflichtet fühlten durchzuführen, damit der Unterhalt bezahlt werden konnte. Unter anderem Windhunderennen oder das eidgenössische Turnfest 1959.

1998 verabschiedete Basel sich bekanntlich von seinem damaligen WM-Stadion. Inzwischen wurde das Joggeli wenigstens wieder zu einem EM-Austragungsort. Und wer weiss, vielleicht zieht es die Weltmeisterschaft wieder einmal in die Schweiz.