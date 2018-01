1977: Die grosse Nachthemmli-Party in der Steinenvorstadt

Aus Anlass des fünfjährigen Bestehens liess das Warteck Pub (heute Pickwick Pub) in der Steinen 1977 mit einer Nachthemmli-Party die Korken knallen und ganz Basel war dabei. Nur wer im Nachtgewand erschien - erlaubt waren Pyjama, Nachthemd, Baby Doll, Morgenrock oder Négligé - und eine Kerze dabeihatte, erhielt Einlass in die Steinenvorstadt 13. Die Kerze war wichtig, weil die Lichter im Warteck Pub herausgedreht waren. Für Gäste, die sich in ihrem Aufzug nicht ins Drämmli getrauten, stellten die 33er Taxis acht Wagen zur Verfügung. Dass auch die Fahrer in Nachthemden gekleidet waren, verstand sich von selbst. Unter dem Motto «Nachthemmli Express» fuhren sie zu einem speziell niedrigen Preis. Fahrten in der Stadt kosteten zwei, solche aufs Land nur drei Franken.

V.l.n.r.: Ueli Gerber (führte später das Rest. Fair & Square), Robert Keppler (Geschäftsführer Warteck Pub), ?, Chris, Mario Nanni (stellvertretender Geschäftsführer Warteck Pub)

Selbstverständlich waren von der Geschäftsführung bis zu den Mitarbeitenden des Warteck Pubs alle verkleidet - in Baby Dolls. Vor dem Pub wurden die Gäste vom Portier empfangen und erhielten einen Gratis-Welcome-Drink. «Dafür haben wir alles zusammengeschüttet, was wir im Keller hatten», lacht Mario Nanni, damaliger Vize-Geschäftsleiter des Warteck Pubs. Der Eintritt war kostenlos, doch das Tragen eines Nachtgewands Vorschrift. Sogar der «Blick» titelte zwei Tage später «Gute-Nacht-Party» und schrieb, dass einer seiner Leser vor einem Basler Pub eine seltsame Gruppe von Leuten traf, die alle in Nachtkleidern gewandet waren.

Kein Wunder, dass die Nachthemmli-Party an der nächsten Fasnacht Sujet mehrerer Cliquen und Bängg war, u.a. der Saggladärne, Wetttstai-Knorzi, Basler Rolli jungi Garde und Doopesuuger. Der Zeedel der junge Junteressli stand unter dem Motto: «E pöbbigi Hemlinacht»

«E pöbbigi Hemlinacht» Doch wenn e Baiz fimf Johr alt isch Muess ebbis anders uff dr Disch. D'Idee scho lengschtens antiquiert Wird frisch vo Ängland importiert: Me git sich, wenn au lycht verspeetet Im Warteck-Pub sophisticated Und baut im Summer ganz e smarti Fascht gläbrigi Pyjama-Party. Me ladet y und schrybt ganz obe: Nachthemli bruuchts als Garderobe, Im Baby-Doll wirsch du verwehnt, Grawatte aber sin verpehnt, e Hose wäri scho e Drama es syg, si gheeri zum Pyjama. So kasch im Schloofgwand anstatt z'pfuuse Im Warteck-Pub bim Bier go schmuuse (...) .. Es git e Gschdangg, Gschupf und Gschrey Wenn d'Taxigirls vom säx mool drey, wo au im Nachthemd ummehupfe, no wytri Gescht dien yneschtopfe (...)

«Mehr als 400 Personen waren alleine im Warteck Pub, viele hundert weitere Schlafanzugträger feierten auf der Strasse, wo sie aus anderen Beizen Tische und Stühle hintrugen», erzählt Mario Nanni. Gefeiert wurde in der ganzen Stadt, vom Braunen Mutz bis zum Bora Bora-Club im Hotel Hilton. Die Steinenvorstadt war derart voll, dass Polizisten die damals noch für Autos befahrbare Strasse sperren musste, weil der Verkehr zusammengebrochen war. «Obwohl das Pub rammelvoll war, sah’s beim Umsatz weniger rosig aus», so Nanni. Die Gäste erreichten bei den vielen Leuten schlicht die Bar nicht, konnten keine weitere Getränke bestellen. Trotzdem sei es die beste Werbung aller Zeiten für das Warteck Pub gewesen.

Die Gäste erwartete ein Gratisgetränk und eine Freinacht bis 4 Uhr morgens.

Als der Blueme-Fritz mit seinen Rosen vor dem Lokal stand und um Einlass bat, wurde ihm dieser verwehrt, da es am nötigen Outfit fehle. Fritz ging schnurstracks nach Hause, zog sich Pyjama samt Schlafmütze an und durfte so gekleidet dann seine Rosen erfolgreich im Warteck Pub feilbieten.

Blueme-Fritz im Warteck Pub.

Ein paar Monate später, am 16. Dezember 1977 wollte das Warteck Pub seinen Grosserfolg mit einer «Horror-Party» wiederholen. Anstelle des Nachthemmli sollte nun jeder als Frankensteins Monster, Vampir, Dracula, Gespenst oder Skelett verkleidet kommen. Die 33er Taxis mutierten zum «Horror-Expresss». Obwohl die Party gut besucht war, konnte sie an den Erfolg der Nachthemmli-Sause nicht anschliessen. Die Schuld sieht Mario Nanni im Datum, das viel zu dicht vor Weihnachten war. Doch der nächste Sommer kommt bestimmt und die heutigen «Nachthemmli» dürften noch um einiges exotischer sein, als jene vor 41 Jahren...

Taxifahrer der «Dracula Kutschen».

