20 Jahre JKF: bewegte Bilder, bewegte Zeiten

«Hier lernt mal halt geile Tussis kennen»

In 20 Jahren mag viel passiert sein, manches ist jedoch zum Glück – und manchmal auch leider – noch gleich geblieben. So meint ein junger Besucher 1997, er «schätze» am Festival sehr, dass man am JKF «geile Tussis» kennenlernen könne. Ganz ehrlich: Würde es heute anders tönen? Wahrscheinlich nicht. Hoffen wir für den jungen Herren, dass er seine «Tussi» gefunden hat mittlerweile und mit ihr zu Musik aus vergangenen Zeiten durchs Leben tanzt.

Sicherheit und ein bekanntes Gesicht

Solange es friedlich ist, arbeite sie gerne hier, meinte eine Polizistin 1997. Das dürfte wohl jeder Uniformierte auch im Jahre 2017 unterschreiben. Doch im Video gibt es schon den ersten Querulanten, der «Buff» sucht – und das ist kein Unbekannter.

Es gibt in Basel Gesichter, die sind auch noch nach 20 Jahren noch ein Begriff. Erkennen Sie den jungen rappenden Herren im Video noch? Genau, es ist das Rap-Urgestein «Black Tiger». Happy Birthday darf man übrigens auch drei nicht minder bekannten Herren wünschen, die am Freitag die JKF Bühne gestürmt haben – Brandhärd. Auch sie dürfen auf eine 20-jährige Geschichte zurückblicken.

«Die Helfer»

Das JKF konnte auch früher nur mit Hilfe freiwilliger Kräfte stattfinden. Und die haben keinen einfachen Job, wie in diesem kurzen Statement zu erfahren ist. Das JKF ist zwar nicht Woodstock, doch Rockstar-Allüren kommen auch hier vor. Da sei den hunderten freiwilligen Helfern gedankt, die auch an der diesjährigen Ausgabe vollen Einsatz geleistet und sich mit den «Rockstars» und deren Groupies rumgeschlagen haben.

