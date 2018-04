47 lebende Basler haben amtlich offiziell am 00.00 Geburtstag: Für die Betroffenen eine Katastrophe

47 Personen in Basel haben 00.00 als offiziellen Geburtstag in ihren amtlichen Dokumenten stehen. Ein grosses Problem und gerade hier in der Grenzregion Basel geraten deshalb die Betroffenen besonders oft in Schwierigkeiten. Der Zoll ist nur ein kleines Problem, ein viel grösseres Problem bereitet die digitale Welt.

Viele Personen, die als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen sind, inzwischen aber unsere Nationalität erhalten haben, kennen ihr genaues Geburtsdatum nicht. Denn in vielen Gegenden dieser Welt belasten Familien andere Sorgen, als das Geburtsdatum der Kinder in ein Register eintragen zu lassen. In vielen Ländern der dritten Welt wird sogar bis heute gesetzlich nur das Geburtsjahr festgehalten.

In diesen Fällen gehen, oder vielmehr gingen unsere Behörden daher jeweils vom 1. Januar als Geburtstag aus. Auch in den Schweizer Asylzentren gilt jeder Fünfte als an diesem Tag geboren. Laut dem Bundesamt für Statistik ist Neujahr gar der häufigste Geburtstag in der Schweiz. Im Durchschnitt werden dann mehr als doppelt so viele Leute um 12 Monate älter als an anderen Tagen.

Doch 2010 brach die Bürokratie mit dieser Regel: Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf setzte die Verordnung über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige in Kraft, eine ihrer letzten Amtshandlungen. Artikel 6, Absatz 2: «Ist der genaue Tag oder der Geburtsmonat unbekannt oder sind beide unbekannt, so werden die unbekannten Ziffern durch Nullen ersetzt. Das Geburtsjahr ist immer anzugeben.» Die Verordnung ist die Folge einer Richtlinie der International Civil Aviation Organization, eine Agentur der UNO. Diese Agentur erlässt Regeln für die Zivilluftfahrt. Sprich: Jeder Betroffene der seit 2010 amtliche Papiere, wie zum Beispiel seinen Pass, erneuern musste oder noch muss und keine vollständige Geburtsurkunde vorlegen kann, hat nun für den Rest seines Lebens den fiktiven Geburtstag 00.00.

Durch den bürokratischen Unsinn mit den Nullen im Pass oder auf der Identitätskarte entstehen für die Betroffenen vor allem Probleme im Alltag, wenn sich diese Personen ausweisen oder beispielsweise am Telefon ihren Geburtstag angeben müssen. Laut Kassensturz wurde eine Schweizerin mit solchem Ausweis vom Schweizer Zoll - der gemäss Bundes-Bern sehr genau informiert ist - zwei Stunden an der Grenze zurückgehalten. Doch in der heutigen digitalisierten Welt entstehen die ganz grossen Probleme vor allem im Internet. Ein Onlineformular ausfüllen, um einen Flug zu buchen - was mittlerweile bei wichtigen Fluggesellschaften nur noch auf diesem Weg möglich ist - oder schon nur ganz einfach ein Zugticket nach Zürich bei der SBB nicht an einem der letzten Schalter zu kaufen, ist praktisch unmöglich.

Auch die Politik auf Bundesebene ist mittlerweile auf das Problem aufmerksam geworden. Der Solothurner Nationalrat Kurt Fluri möchte in der Sommersession in Bern eine Interpellation zu diesem Thema einreichen.

Für die 47 BaslerInnen mit dem Geburtsdatum 00.00 besteht also Hoffnung, dass die durch bürokratischen Irrsinn entstanden Barrieren irgendwann doch noch verschwinden. Bis dann aber werden sie stetig mehr, höher und schliesslich völlig unüberwindbar.