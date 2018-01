50 Prozent der Tiermedikamente werden für Menschen entwickelt

Eine Salbe gegen Hautausschlag beim Hund wird in der Humanmedizin für Geschlechtskrankheiten eingesetzt. Dass Herrchen und Tier sich die Medikamente teilen, ist durchaus üblich. Grosse Unterschiede gibt es erst bei Anwendungsbereichen und Dosierungen. Die Tierpraxis «Mondo» in Riehen sagt auf Anfrage von barfi.ch: «Rund fünfzig Prozent der verwendeten Medikamente stammen aus der Humanmedizin.» Dosierung und Verabreichung seien zwar verschieden, die Inhaltsstoffe bleiben gleich. «Hund und Katze sind um einiges leichter als wir, daher kann man die Wirkstoffe auch nicht gleich dosieren.»

Dass man beim Hausarzt dieselbe Salbe für eine Zerrung verschrieben bekommt, die gerade dem geliebten Vierbeiner einmassiert wurde, muss nicht sein: «Es kann sein, dass eine Firma ihr Arzneimittel in der Schweiz als Tierarznei registrieren lässt, aber nicht als Humanarzneimittel», erklärt die Basler Kantonsapothekerin Esther Ammann. Dafür gebe es «unterschiedliche Gründe». Zum einen seien diese wirtschaftlich, etwa wenn sich die Kosten für die Registrierung des Medikamentes nicht lohnt, oder fachliche Gründe, da die Zulassungsbehörden der Länder zum Teil andere Anforderungen an die Sicherheit von Arzneimitteln haben, so dass ein Medikament in einem Land für den Humangebrauch zugelassen wurde und in einem anderen jedoch nicht.»

Hundemedis als Doping

Nicht selten kann es vorkommen, dass der Tierarzt nach einer Konsultation den Tierhaltern eine Packung mitgibt, die bereits in der eigenen Notfallapotheke vorhanden ist. Deshalb ein Medikament aus eigener Initiative auch dem Vierbeiner zu verabreichen, ist nicht zu empfehlen: Das kann für das Tier schnell gefährlich werden. Der Tierarzt sollte immer zuerst konsultiert und die Dosierung genau eingehalten werden. «Interessanterweise gibt es Medikamente, von denen man Katzen mehr geben muss als Hunden, damit sie richtig wirken», weiss die Tierpraxis Mondo.

Und umgekehrt? Dass Menschen auf Veterinärmedizin zurückgreifen müssen, ist selten, bis gar nicht der Fall. Denn einige Mittel können eine völlig andere Wirkung hervorrufen, wie Lydia Isler, Leitende Apothekerin in der Seevogel-Apotheke, berichtet: «Ich hatte einen Fall in meiner Apotheke, bei dem der Kunde ein Inkontinenz-Mittel für seinen Hund kaufte. Der selbe Wirkstoff wird von Menschen zum Dopen verwendet. Mir ist dann aufgefallen, dass der Hund überdurchschnittlich viel von diesem Mittel brauchte...»

Die meisten Überschneidungen findet man bei Salben, welche bei Tieren gegen Blessuren, Pilzbefall und Entzündungen eingesetzt werden. Oft sind es dieselben Pasten, die wir Menschen uns bei Sportverletzungen auftragen.

Dass Mensch und Tier sich die Medikamente teilen, ist alles andere als Zufall: «Die meisten Medikamente wurden ursprünglich an Tieren getestet, gerade was äusserliche Anwendungen betrifft», so Isler. «Ich muss ganz klar betonen: Nie Arzneien an Hund oder Katze abgeben, bevor man eine Fachperson konsultiert hat.» Und bei Nagern und Kleintieren sei es dann sowieso nochmals eine ganz andere Geschichte.