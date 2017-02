«Aadie Bahnhofbuffet, uf bald»

Für findige Nachtschwärmer und müde Postangestellte hatte es noch den «Corner-Imbiss» gerade ausserhalb der Haupthalle gegeben, der bis weit nach Mitternacht geöffnet hatte. Heute erinnern nur noch verstaubte, verschlossene Läden an die nächtliche Glorie des runden Häuschens. Damals gab es aber auch noch zwei Säle im Bahnhofbuffet, die immerhin bis Mitternacht offen hatte. Die zweite Klasse für Bier- und Kaffeetrinker, als Sammelsurium aller sozialen Schichten, und die weiss gedeckte erste Klasse, in der sich Familien und Geschäftsleute zu Tisch setzten.

Aus der Zeit gefallen?

Zu einer Zeit als die Zugsreise noch ein Abenteuer war, einer Zeit, als man als Kind noch Papi anbettelte, mit einen an den Bahnhof Züge anschauen zu gehen, da galten die Bahnhofbuffets noch etwas. Heute sind sie ein gastronomisches Konzept unter vielen. Und wohl auch ein Auslaufmodell. Das nicht nur, weil die Schweizer Bundesbahnen ihre Immobilien immer weiter optimieren wollen. Bahnhofbuffets sind ein Ort, der eigentlich aus der Zeit gefallen ist, und so wird wohl auch die noch übrig gebliebene Brasserie am Basler Bahnhof verschwinden. Da es schlicht rentablere, kommerzielle Nutzungen gibt.

«Es ist ein wunderschöner Saal», sagt Hans Berchtold zur Brasserie gefragt. Gerade aus Amerika zurückgekommen, hatte der Berner Gastronom über 23 Jahre lang die Geschicke der Restaurants am Bahnhof geleitet. Übernommen hatte er die Buffets von Emil Wartmann 1987 im geschäftsmässigen Hoch. «Es waren immer acht jährige Zyklen. Es lief acht Jahre finanziell gut, dann kamen acht magere Jahre.»

Schwieriges Umfeld

Vor allem sei es viel Arbeit gewesen, erklärte Hans Berchtold als 2009 klargeworden war, dass die Zürcher Firma Candrian Catering die Bahnhofbuffets in Basel übernehmen würde. Mit sechzig wollte Berner Gastronom seinen Pachtvertrag nicht mehr verlängern. «Man wird ja auch nicht jünger», lachte Berchtold damals und konzentrierte sich auf seine Catering-Aktivitäten. Stolz führte er durch ein Gewirr aus Lagerräumen, aus Auf- und Durchgängen, die seine Restaurants und Küchen verbanden. Bis 2010 machte der Gastronom schliesslich weiter. «Aber dieses Jahr hat mich schon viel Geld gekostet, das Umfeld ist einfach immer schwieriger geworden.»

Spektakuläre Aussicht

Hinter einem Lagerraum verbargen sich eine grosse Terrasse und eine spektakuläre Aussicht über die Geleise. Schon damals waren die Brasserien ein Auslaufmodell, wie auch Berchtold eingestehen musste. So machte er mit dem Bretzel-Verkauf an einem Stand auf der Passarelle schon die Hälfte des Umsatzes des ehrwürdigen Basler Bahnhofbuffets. Kein gutes Zeichen. Dabei hatte Berchtold vieles versucht. Doch dem Einzug des Grossverteilers Migros als Nachbar und einem sich immer weiter verdichtenden Taktfahrplan war die Ehrwürdigkeit der Brasserie nicht gewachsen. «Nach der Einführung des Taktfahrplans hat es zehn Jahre gedauert, bis die Leute gemerkt hatten, dass sie nicht unbedingt ins Buffet mussten, wenn sie eine Wartezeit von einer halben Stunde überbrücken wollten». 1997 hatten die Gäste es dann gemerkt und der Umsatz brach immer weiter ein. Bis Berchtold das Zweitklass-Buffet an die Migros vermieten musste.

Der diskrete Treffpunkt

Stolz führte Berchtold vor acht Jahren durch sein verschlungenes Imperium im Bahnof, das auch das Sakura umfasste, das Sushi nach Basel brachte und den gemütlichen Keller L'Escargot. Vor allem das Escargot war dem Pächter, der die Lokale am Bahnhof 23 Jahre lang geführt hatte, eine Herzensangelegenheit. Und nicht nur ihm: «Das Escargot war ein diskreter Treffpunkt. Hier fanden manche Liebeleien statt.» Wie Berchtold verschmitzt erklärte, sei das Escargot nicht auf der gesellschaftlichen Landkarte der Stadt, so dass man sich hier «diskret» mit einer Dame verabreden konnte. Zu den Highlights für Hans Berchtold in der langen Zeit am Bahnhof gehörten die Spezialitäten-Wochen, die er immer wieder in der altehrwürdigen Brasserie durchführten und die elf Jahre in denen im November das «Variéte de Bâle» lief. Im Gespräch betont er auch immer wieder, dass der Raum der Brasserie mit seinen acht Meter Höhe «besonders» schön sei. Es sei toll gewesen, dort zu arbeiten.

Auf Granit gebissen

Während sich die Schweizer Bundesbahnen (SBB) immer mehr zum Immobilien-Unternehmen mausern, biss schliesslich auch Zürcher Gastronomie-Gruppe Candrian auf Granit. Noch 2013 wollte man die Brasserie mit einem Wintergarten erweitern, zu den Geleisen hin öffnen, so wie in Zürich und den Treffpunkt-Charakter stärken und das Buffet öffnen. Passiert ist dann allerdings nichts. Auch das Sakura und das L'Escargot stehen seit 2010 und der Auflösung des Vertrages mit Berchtold einfach leer.

Schreckgespenst Umbau

Die SBB planten schon damals den Umbau des Elsässerteils des Bahnhofs, so dass der Candrian-Gruppe die Investition wohl zu riskant vorkamen. So bleibt die Brasserie, als Überbleibsel von Erst- und Zweitklass-Buffet ein Stiefkind. Wenn auch ein schönes. Weder Service noch Essen sind wirklich Spitze. Die Reisenden warten oft verzweifelt und lange auf ihren Kaffee und oft bleibt die schmucke Halle schlicht leer. Laut Hans Berchtold könnte vor allem eine Öffnung zum Westflügel hin, zur Stadt hin die Situation verbessern. «Es braucht einen besseren Durchgang zur Stadt. So ist der Bahnhof abgeschottet vom Zentrum.» Für Berchtold ist klar, dass die Brasserie «aufgefrischt» werden müsse. Und vielleicht käme ja auch wieder einmal ein anderer Trend, als derjenige hin zum Fast Food.

