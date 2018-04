Achtung, Autofahrer: Kauen und Lenken kann teuer werden

Vom 19. März 2018 bis zum 8. April 2018 hat die Kantons Polizei Zürich eine Schwerpunktaktion zum Thema Ablenkung durchgeführt. In diesen 20 Tagen wurden im Kanton Zürich insgesamt 930 Fahrzeuge angehalten. Viele davon auch weil sie am Steuer ihren Hunger stillten. Doch ist essen während dem Fahren wirklich verboten?

Wirft man einen Blick in die schweizerische Verkehrsregelnverordnung (VRV) findet sich unter Artikel 3 (Bedienung des Fahrzeugs) folgende Bestimmung: «Der Fahrzeugführer muss seine Aufmerksamkeit der Strasse und dem Verkehr zuwenden. Er darf beim Fahren keine Verrichtung vornehmen, welche die Bedienung des Fahrzeugs erschwert.» Darauf bezieht sich auch die Kantonspolizei Basel-Stadt gegenüber barfi.ch. Wirklich aufschlussreich ist dieser Artikel jedoch nicht.

Blick auf die Strasse, Hände ans Steuer

Marc Kipfer von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) bringt ein wenig Licht ins Dunkle. «Wer am Steuer isst und dabei erwischt wird, der muss mit einer Busse rechnen. Der Lenker hat das Fahrzeug permanent so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann, weshalb er beim Fahren nichts tun darf, das die Bedienung des Fahrzeugs erschwert. Er muss das Lenkrad mit mindestens einer Hand halten und die andere, wenn sie nicht zum Lenken gebraucht wird, grundsätzlich für Handgriffe wie die Betätigung des Blinkers oder des Schalthebels freihalten. Wer gegen diese Vorschrift verstösst, kann mit einer Busse bestraft werden.»

Eine Nachfrage bei der Kantonspolizei Zürich bestätigt diese Aussage. «Während der Schwerpunktaktion zum Thema Ablenkung haben wir Autofahrer gebüsst, die aufgrund ihres Essverhaltens zu sehr abgelenkt waren und darum die Bedienung des Fahrzeugs sehr erschwert war. Ein häufiges Beispiel war, dass das Fahrzeugs mit den Knien oder Ellenbögen gelenkt wurde, da der Lenker mit beiden Händen ein Sandwich verzerrte.»

Essen mit Vorsicht

Ausdrücklich verboten ist das Essen im Auto, anders als das Telefonieren ohne Freisprechanlage oder das SMS schreiben, nicht. Und doch kann ein Autofahrer dafür gebüsst werden, denn «während das Telefonieren mit einem Handy ohne Freisprechanlage CHF 100.- Busse kostet, muss sich die Behörde mit Fällen wie Essen am Steuer individuell befassen. Dabei ist der Ermessensspielraum der Behörden sowohl bei der Beurteilung, ob überhaupt eine Verkehrsgefährdung vorliegt, als auch bei der Festsetzung der Bussenhöhe relativ weit,» so Marc Kipfer.

Es kann also festgehalten werden, dass das Verzehren eines Apfels oder auch eines Schoggistängelis während des Fahrens weiterhin erlaubt ist. Jeder Autofahrer sollte jedoch immer zuerst überlegen, ob er sich bei einem Biss im Auto noch genügend auf den Verkehr konzentrieren kann und sein Auto unter Kontrolle hat.

Übrigens rät auch die Beratungsstelle für Unfallverhütung, nicht während dem Fahren zu essen. Denn «ein am Steuer essender oder trinkender Lenker verhält sich nicht anders, als jemand, der beim Fahren SMS schreibt oder raucht. Solche Tätigkeiten können den Lenker in seiner Aufmerksamkeit beim Autofahren beeinträchtigen und sind unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit deshalb grundsätzlich als problematisch einzustufen. So ist gemäss Unfallstatistik mangelnde Aufmerksamkeit dann auch mit Abstand der häufigste Unfallgrund.»