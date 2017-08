Achtung, Sonnenbrand! Die Basler Kürbisse leiden unter der Hitzewelle

Der beschauliche Mathis-Hof auf dem Bruderholz ist bekannt für den traditionellen Kürbis-Markt. Dieses Jahr war bis jetzt ideal für die Kürbisse. Nach dem grossen Frost wurde gesät. Dank optimalen Wachstumsbedingungen waren die Kürbisse schon früh reif. Doch mit der Hitzeperiode der kommenden Tage verschärft sich die Lage.

«Wir mussten die dunkelroten und dunkelgrünen Sorten schon jetzt ernten», sagt Bauer Toni Mathis. Denn diese seien besonders anfällig in der Hitze. Die roten Kürbisse würde platzen, die grünen bekommen Sonnenbrand. «Die Haut der Gewächse wird verbrannt, wie wenn ein Mensch einen Sonnenbrand hat», erklärt der Bauer. Die Gefahr dafür ist auf dem Bruderholz gebannt.

Elsbeth und Toni Mathis auf ihrem Kürbis-Markt. Ihr Sohn ist für den Kürbis-Club Basel verantwortlich, der das weltweit grösste Kürbis-Sortiment führt.

Kürbis-Pioniere

Der türkisfarbene Bauernhof ist bekannt für die Kürbisse: Jedes Jahr lädt die Bauernfamilie Mathis zum Kürbis-Markt und zum Kürbis-Fest. Der heutige Erfolg begann vor knapp drei Jahrzehnten. «Die ersten Kürbisse haben wir anno 1989 angebaut. Doch wir konnten sie nicht verkaufen, auch nicht verschenken. Im Jahr darauf säten wir Zierkürbisse und das funktionierte», erinnert sich Toni Mathis. Im dritten Jahr lernte Toni Mathis den Kürbis-Spezialisten und Vizedirektor des Naturhistorischen Museums Basel kennen, Michel Brancucci.

Auf dem Kürbis-Markt gibt es 120 Kürbis-Sorten zu entdecken. ©barfi.ch

Weltweit grösstes Kürbis-Sortiment

Dank der weltweiten Museumsvernetzung konnte Michel Brancucci Kürbis-Samen aus der ganzen Welt anfordern. Er lebte für die beliebten Gewächse und schrieb das bekannteste und grösste Werk über Kürbisse - «Das grosse Buch vom Kürbis» - er hat selbst die Gewächse im Elsass angepflanzt und gründete den Kürbisclub Basel (KCB).

Der Mathis-Hof verkauft auch Zier-Kürbisse. © barfi.ch

Die Zusammenarbeit zwischen der Familie Mathis und dem Kürbis-Liebhaber war für beide Seiten ein Gewinn. Auf dem Hof wurden Sortenversuche gemacht, Fotografien geschossen. «Wir konnten Samen von Kürbis-Sorten beziehen, von denen wir noch nie gehört, geschweige denn gesehen haben», sagt Toni Mathis und lächelt. Als das Internet auch in Basel angekommen war, gründete Michel Brancucci einen Onlineshop für Kürbis-Samen und wurde vom Erfolg fast überrannt. «Doch vor fünf Jahren hat er den Kampf gegen Krebs verloren», so Toni Mathis. Nach seinem Tod gelangte der gesamte Kürbis-Nachlass in die Obhut der Familie Mathis. Sohn Samuel ist verantwortlich für die Weiterführung des Kürbis Clubs Basel. Ein bedeutender Club, mit dem weltweit grössten Sortiment. Und auf dem Hof mit dem wohl schönsten Kürbis-Markt.

