Adolf Hitler ist «wieder da». Als Marionette: Das älteste Basler Kleinkunsttheater scheut sich nicht vor dem umstrittenen Weltbestseller

Es ist jetzt nicht der Stoff, den man automatisch mit dem Basler Marionetten-Theater in Verbindung bringt. «Er ist wieder da» ist eine bitterböse Komödie über Adolf Hitler, der im Roman über 70 Jahre nach seinem Tod wieder auftaucht. Das Buch feierte Erfolge als Bestseller, der Film dazu schlug ein – und nun bringt das Basler Marionetten-Theater eine Adaption auf die Bühne.

Im März 2018 tanzt hier der grösste Verbrecher unserer Welt als Puppe. Im Jubiläumsjahr des ältesten noch existierenden Basler Kleinkunsttheaters. Eine interessante Kombination: Denn vor 75 Jahren wurde das Theater gegründet, während des Zweiten Weltkriegs. Heute ist es im Zehntenkeller am Münsterplatz zu Hause. Hier treffen wir Daniel Jansen, den neuen Geschäftsleiter. Zusammen mit dem künstlerischen Leiter Markus Blättler ist er seit diesem Sommer im doppelten Sinn Strippenzieher des Marionetten-Theaters. Während das Haus offiziell noch im Sommerschlaf schlummert, wird hinter den Kulissen längst kräftig gearbeitet. Denn bald, Ende Oktober geht es los. Mit dem neuen Stück «Findus zieht um», einer Adaption der berühmten «Pettersson und Findus»-Bücher.

Der Abstieg über eine steile Treppe in den Zehntenkeller führt in eine andere Welt, in die der Marionetten. Hier fühlt sich der neue Geschäftsleiter sichtlich wohl, auch wenn für ihn persönlich die erste Saison überhaupt im Marionettentheater ansteht. An den Wänden hängen Puppen aus vergangenen Tagen, der Saal ist schon bestuhlt, die Requisiten des ersten Stücks stehen von den Proben noch auf der Bühne. Es könnte jeden Moment losgehen.

Von ehemaligen Sprechern und Spielern

Jansen führt hinter die Bühne, Quelle der ganzen Magie. Trotz vieler Umbauten erinnert vieles an längst vergangene Tage. «Heute kommen die Stimmen der Figuren ab Tonträger, früher standen dafür die Sprecher in einem Graben unter der Bühne und gaben den Protagonisten lauthals eine Stimme», erklärt er.

Denn dass der Puppenspieler auch gleich noch den Text sprechen kann, ist fast unmöglich: In der klassischen Puppenspieler-Haltung, also mit dem Oberkörper knapp über der Bühne (siehe Bild), lässt es sich schlecht sprechen. Und so können sich die sprichwörtlichen Drahtzieher auf ihre Aufgabe konzentrieren, den Hauptdarstellern Leben einzuhauchen. Da nicht wenige der aufgeführten Stücke schon einige Jahre auf dem Buckel haben, wird hier mit Originalaufnahmen von früher gearbeitet. «Digital aufbereitet klingen die fast wie neu», so Jansen.

Ein vollends ehrenamtliches Team

35 Spielende zählt das Ensemble, alle arbeiten auf ehrenamtlicher Basis. Und obwohl man sie daher als «Laien» betiteln könnte, sind es keineswegs unerfahrene Amateure: «Einige des Ensembles spielen schon seit Jahrzehnten bei uns. Andere sind Kinder oder Enkel von früheren Mitgliedern.» Es sei quasi eine Familientradition, die hier weitergegeben werde. Auch in allen Bereichen neben der Bühne, wie an der Kasse oder an der Bar wird ohne Lohn gearbeitet. Insgesamt sind rund 60 Personen im Marionetten-Theater in der einen oder anderen Form tätig.

Wir stehen im Puppenkabinett. Jansen zeigt auf einen Darsteller, sagt: «Diese Puppe hier ist aus ‹Tryptichon›, unserem ältesten Stück. Das führen wir schon seit 1945 auf.» Im Estrich habe es noch viel mehr. «Leider kann ich die nur schlecht öffentlich zeigen, da sie in Stoffsäcken versorgt sind.» Nicht einmal wie viele es genau seien, wisse er. Über die Jahre wurden hunderte Puppen über die Bühne geführt.

«Wir können natürlich nicht alle bei uns lagern. Daher geben wir die, die wir schon lange nicht mehr gebraucht haben und deren Stück wir wohl auch nicht mehr aufführen werden, ans Historische Museum.» So werden sie dann in die wohlverdiente Puppenrente geschickt. Was einmal im Museum ist, kommt nicht mehr zurück.

Von wegen Kindertheater: Hier läuft ein Diskurs

«Findus zieht um», der Auftakt der Spielsaison, ist ein Stück für Kinder. «Familienstücke machen etwa die Hälfte unseres Programms aus und sind auch sehr beliebt», sagt Daniel Jansen. Doch sobald die Sonne von der Pfalz verschwindet, verändert sich auch das Programm des Marionettentheaters: Abends werden hier Stücke aufgeführt, die nicht immer jugendfrei sind. «Viele Leute haben immer noch das Gefühl, dass das Puppenspiel nur etwas für die Kleinen ist. Dabei zielt unser Programm zur Hälfte auf Erwachsene.» So steht nicht nur «Die glaini Häx» auf der Bühne, sondern auch das Monster Hitler: Im Stück «Er ist wieder da».

Bild: marotte Figurentheater Karlsruhe

Die Aufführung, basierend auf dem Bestseller von Timur Vermes und ist eine Produktion des «marotte Figurentheater Karlsruhe». Damit Gastspiele dieser Art zustande kommen, ist nicht viel Eigenwerbung nötig, so Jansen: «Man kann sich das wie bei einem Bandlokal vorstellen: Wir bekommen hunderte Anfragen von tourenden Truppen, die gerne in Basel auftreten würden. Wenn etwas wirklich gefällt, dann planen wir das gerne in unser Saisonprogramm ein.»

Das erfolgreichste Stück dieser Saison dürfte trotz dem breiten neuen Angebot wieder der «Källerstraich» werden: «Seit fünf Jahren haben wir unsere eigene Vorfasnachts-Veranstaltung. Und auch wenn die Grossen wie das Drummeli, Mimösli und Charivari ihre eigene, klare Linie haben, dürfen auch wir mit Stolz behaupten, dass wir definitiv anders sind», sagt Jansen. Hier treffen Puppen auf echte Schnitzelbänggler und Pfyffergrubbene. Die Tickets sind heiss begehrt, für die kommende Saison schon jetzt rund 90 Prozent davon weg, sagt Jansen: «Und die sind wirklich alle verkauft. Es gibt kein Kontingent, das wir jeweils verschenken. Selbst Ensemble-Angehörige mussten wie immer selbst bezahlen.»

Mit Zuversicht in die Zukunft

Am Nachwuchs im Ensemble mangle es nicht und auch die Besucherzahlen seien stabil. Im Keller ist hier ausser dem Lokal nichts. Jansen wird den Betrieb nun in die Zukunft führen. Grosse Veränderungen hat er aber nicht geplant: «Wir müssen ein paar Sachen renovieren, definitiv. Über die Jahre wurde hier vieles notdürftig geflickt und sollte auf Vordermann gebracht werden.» Weder an der Lokalität, noch am Charakter soll gerüttelt werden.

Und obwohl auch die Erwachsenenvorstellungen gut besucht sind, wünscht er sich, dass auch junge Erwachsene wieder vermehrt den Weg in den Zehntenkeller finden und dort in die zauberhafte Welt unseres ältesten Kleinstkunsttheaters eintauchen können. Ein Theater, das eben nicht nur kindergerechte Stücke serviert, sondern gerade im Jubiläumsjahr auch ziemlich bissig sein möchte.