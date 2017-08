Ärgernis E-Bike: Die totale Freiheit oder die totale Verwirrung?

Es ist ein Traum: Was die Waden oder der Wille nicht vermögen, kann mit einem Motor ausgebessert werden. Das E-Bike hat so manchem erschlafften Bürokörper einen zweiten Frühling beschert. Kein Wunder sind die elektrisch unterstützten Drahtesel so beliebt: Menschen, die sich sonst gemütlich ins Auto oder Tram gesetzt hätten, sind nun plötzlich wieder begeisterte Radfahrer.

Und schnell sind sie auch, an der Ampel zischt der Opa aus dem Stand an den verdutzten Rennradlern vorbei. Mit 30 oder mehr durch die enge Radstreifen-Kurve brettern? Nicht sehr empfehlenswert: Die neuen, massenproduzierten Räder sind irgendwo zwischen Fahrradweg und Autobahn angesiedelt. Und genau das sorgt für Verwirrung: Was darf so ein E-Bike?

Von wegen Velo ist Velo: Was ist nun was?

Früher war alles klar, ein Velo ist ein Velo und ein Töff ist ein Töff. Heute sieht das anders aus: Zwischen Fahrrad und Klein-Motorrad existieren nicht weniger als drei Kategorien, die es zuvor noch nicht gab. Zum einen sind da die Fahrräder mit Elektromotor, der beim Pedalieren automatisch unterstützend unter die Beine greifen.

Diese gibt es in zwei Geschmacksrichtungen: mit Motor, aber auf 25 km/h begrenzt (genannt Pedelec) und motorisiert bis 45 km/h (S-Pedelec). Erstere zählen noch als Fahrräder, die zweiten, so genannte Motorfahrräder, sind bereits nahe an den Mofas der Kategorie A1 (wie Roller z.B.) mit entsprechend verschärften Vorschriften. Zum anderen gibt es da noch jene, die den Motor auch ohne zu treten einsetzen können. Der einzige klare Fall ist: ein Töff ist ein Töff.

Im Geschwindigkeitsrausch: Und plötzlich bog der Flitzer ab

Eine Gefahr für Neulenker ist das veränderte Fahrgefühl: Auf dem E-Bike fühlen sich 30 km/h langsamer an als auf dem Strampelrad. Mühelos beschleunigt der Motor und lässt die Zahlen purzeln. Trotzdem muss man sich nicht vor hohen Bussen fürchten: Für das E-Bike, schnell oder langsam, gilt wie für das Fahrrad schlicht das Einhalten einer «angemessenen Geschwindigkeit», denn ein Tacho ist nicht vorgeschrieben. Man muss in der überblickbaren Distanz anhalten können.

Bei den deutlich schwereren E-Bikes ist dieser länger als beim leichten Stadtvelo. Trotzdem gilt: Auch Fahrräder und E-Bikes können grundsätzlich gebüsst werden, wenn sie andere gefährden. Vorsicht ist bei Kreuzungen geboten: In Quartierstrassen sind diese oft unübersichtlich und Autofahrer sind nicht immer darauf gefasst, dass aus der Einbahn ein E-Bike schiessen könnte. Achtung: Beim S-Pedelec herrscht, anders als bei der langsamen Variante, Helmpflicht.

Fahrradfahren in der Grauzone. Bild: Pexels

Tempo, Tempo: Die Kampfzone Veloweg

Es gilt, dass Elektrovelos auf Velowegen fahren müssen. Auf Wegen, für die ein «Fahrverbot für Motorfahrräder» gilt, dürfen die langsamen E-Bikes fahren, die schnellen jedoch nur, wenn der Motor ausgeschaltet bleibt. Ansonsten sind auch die schnellen E-Bikes faktisch Fahrräder, sie dürfen rechts an der Ampelkolonne vorbeifahren und dürfen (und sollen) sich im Kreisel an die Mitte der Fahrspur halten, auch in mehrspurigen Kreiseln.

Auf Trottoirs, die für Fahrräder freigegeben sind, müssen langsame E-Bikes ihren Motor nicht abstellen, die schnellen S-Pedelecs jedoch schon. Aber: Wer mit dem Akkubike einen Ausflug ins nahe Ausland plant, muss gut aufpassen: Andere Länder, andere Sitten.

Rechtsüberholende Elektrovelos darf man aus Notwehr unmittelbar abschiessen. Oder in öffnende Autotüren abdrängen. #ebike#elektroschlampen — fonzi tromboni (@tromboni) 29. August 2017

Aufgepasst: Alkohol am Lenker ist teuer

Eine Mär ist dagegen, dass alkoholisiert Fahrrad zu fahren den Führerschein-Entzug nach sich zieht. Es ist trotzdem verboten, betrunken Fahrrad zu fahren und wie beim Auto gilt hier die 0.5‰-Grenze. Wird man mit mehr erwischt, kann die Polizei das Rad an Ort und Stelle konfiszieren und einen zu Fuss nach Hause schicken. Wiederholungstäter erhalten ein Fahrverbot für ein bis drei Monate. Dass man dabei auch gleich den Führerausweis B für Roller und Autos verliert kommt durchaus vor.

Stramme Wädli? Stramme Bussen

Die Bussen sind, dies sei gewarnt, zwar tiefer als jene für Autofahrer, dennoch aber happig und unvorhersehbar. Die Höhe hängt vom Grad der Gefährdung Dritter ab, ob Verkehrsregeln missachtet wurden und welche sonstigen Kosten dem Radfahrer zu Lasten gelegt werden. Teuer wirds fast immer und auf das Glück, mit einer Verwarnung davonzukommen, sollte man lieber nicht pokern. In vieler Hinsicht sind die E-Bikes dem Fahrrad gleichgestellt, besonders aber die schnelle Variante unterliegt oft strengeren Bedingungen. Lenker solcher Räder, besonders jüngere, müssen sich gut informieren.

Für die Zukunft gilt, dass die Lenker aller Couleur Gesetzesänderungen im Auge behalten sollten, denn die raschen Entwicklungen werden noch einige Anpassungen benötigen, um allen gerecht zu werden. Wichtig wäre da zum Beispiel eine deutliche Kennzeichnung der schnellen E-Bikes auf der Vorderseite. Kommen sie auf andere Verkehrsteilnehmer zu, ist es heute unmöglich deren hohe Geschwindigkeit auch nur zu erahnen.