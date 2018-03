Alles, nur nicht Frühling: Die Spargeln stechen das Klima aus

Eine zufällige Befragung im Internet ergab: Die Baslerinnen und Basler sehnen sich nach dem Frühling. Niemand wird wohl bestreiten, dass es Zeit ist für wärmere Temperaturen. Wer sich nun ans Birsköpfli träumt oder schon das Rheinbord vor sich wähnt, dem kommt gelegen, dass der Frühling heute, am 20.März 2018, auch offiziell beginnt. Oder beginnen sollte.

Ein Kind am Thermostat

Denn bisher ist von der warmen Sonnenwonne weit und breit nichts zu sehen oder spüren. Kurz nachdem die sogenannte «Russenpeitsche» die Stadt Basel nochmal so richtig kaltgestellt hat, schienen erste, kräftige Sonnenstrahlen die Oberhand zu gewinnen und spendierten an manchen Tagen fast schon wohlige Temperaturen. Dann aber die Ernüchterung: Der Übergang von Winter zu Frühling erfolgt dieses Jahr keineswegs als angenehmer, gleichmässiger Temperaturanstieg, sondern es ist, als wäre ein Kind wild am Thermostat zugange.

Und fällt der Schnee, dann auch noch waagrecht. Gesehen gestern bei der Johannniterbrücke. Bild: barfi

Dabei erstaunt, dass der Frühling frostiger auszufallen scheint als der Winter selbst. Und nicht nur das, das Quecksilber steigt und fällt wie ein Taschentuch im Wind. Tatsächlich liegt der März deutlich unter den zu erwartenden Temperaturen und der Schneefall am Wochenende ist ebenfalls nicht normal. Nicht nur hier, sondern überall.

Was läuft da schief? Mehr, als man denkt

Der Grund ist der Mensch. Wegen der Klimaerwärmung ist es in der Arktis zu warm, was zur Folge hat dass sich die Hochdruckgebiete verschieben. Und das wiederum macht die Winter in Basel mild und dafür das Frühjahr eisig. Dazu gehören auch die achterbahnartigen Kapriolen, die wir gerade erleben. Die nächsten Tage sollte das Wetter zwar einigermassen stabil und stetig aus dem Nullbereich nach oben steigen, wer aber sicher sein will, muss sich weiterhin für drei Jahreszeiten gleichzeitig kleiden.

Der Clou dabei: Dieselbe Klimaerwärmung wird auch von jenen mitverursacht, die uns den Sommer schon im Frühling präsentieren wollen.

Bild: barfi

Da ist er, der Frühling: Im Gemüseregal

Denn ganz und gar ignoriert wird das eisige Winterwetter zum Frühlingsanfang von den Grossverteilern Migros und Coop. Obwohl der erste Spargel aus der Region erst Ende April zu erwarten ist, wie Thomas Wiesner von «Wiesner Beeren- und Spargelkultur» in Bottmingen gegenüber barfi.ch mitteilt, wird den Kunden bereits seit anfangs Februar Spargeln aus dem fernen Ausland verkauft. Die Spargeln werden als «Markfrisch» angeboten und der Preis ist trotzdem um die Hälfte heruntergesetzt.

Spargeln aus dem fernen Peru sorgen hier nicht nur für Gaumenfreunden, sondern auch für wirres Klima. Bild: barfi

Laut den eigenen Saisontabellen der Grossverteiler haben Spargeln jedoch erst Mitte April Saison. Über diesen Umstand regt sich Spargelbauer Wiesner auf. «Im letzten Jahr gab es schon Anfang März Spargel aus der Region, das war aber aufgrund des warmen Winters etwas Besonderes Dass die Grossverteiler Spargeln schon im Januar verkaufen ist ein ökologischer Unsinn. Der grösste Teil der Ware wird aus Peru und Spanien importiert». Das Angebot wirkt grotesk und scheint wie ein künstlich geschaffenes Kundenbedürfnis.

Doch für nicht saisongerechte Angebote müssen nicht nur die Käufer etwas tiefer ins Portemonnaie greifen, ihren Preis haben diese Spargeln auch in ökologischer und sozialer Hinsicht. Denn sie bedeuteten auch eine «unfaire Konkurrenz» für Schweizer Anbieter wie Thomas Wiesner aus Bottmingen. Die Sünder könnten sich dahingehend aus der Sache herausreden, dass das Gefühl von «Saison» gerade sehr weit gefasst werden muss.