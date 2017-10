Alternde Polizisten, Terror und Computer: Stresstest für den neuen Basler Polizeichef

Die Sonne scheint hell ins Sitzungszimmer im sechsten Stock des Spiegelhofs. Die Aussicht über Fischmarkt und Teile der Altstadt ist spektakulär. Entsprechend gut ist die Laune bei FDP-Polizeidirektor Baschi Dürr. Der Regierungsrat freut sich darüber, nach «über fünfzig Jahren» wieder einen Polizeikommandanten aus den eigenen Reihen vorstellen zu können. «Martin Roth ist ein Macher», sagt Baschi Dürr am eilig einberufenen «Pointe De Presse» vor rund einem Dutzend Journalisten. Vor achtzehn Jahren hatte der damals 34-jährige Chemiker Martin Roth einen Job in der Polizeileitung angenommen. Ab sofort ist er nun der oberste Polizist der Stadt.

Ab in die nächste «Geländekammer»

Es sei Roth gewesen, der die grössten Einsätze in der Geschichte der Basler Polizei mitgeprägt habe, lobt Regierungsrat Dürr. Da gehört das Euro-League-Finale zwischen Liverpool und Sevilla dazu sowie der Einsatz bei der OSZE-Konferenz 2014. Die Ernennung sei «Chefsache» gewesen, sagt Dürr, doch habe er bei Nachteinsätzen, bei der er die Polizei begleitet habe, gespürt, dass das Korps hinter Martin Roth stehe. Unter dessen Vorgänger Gerhard Lips war die Basler Polizei immer wieder von Skandalen durchgeschüttelt worden.

Zunehmend war Lips zwischen die Fronten geraten. Auf der einen Seite das Polizeikader, das an seinen beachtlichen Privilegien festhalten wollte, auf der anderen Seite der Druck von Regierungsrat Baschi Dürr, der sich ein modernes, dienstleistungsorientiertes Polizeikorps wünschte. Während gleichzeitig auch bei den einfachen die Unzufriedenheit und Unsicherheit bei den einfachen Beamten wuchs. Heute Nachmittag ist sich Dürr sicher, dass Roth die Polizeitruppe in «die nächste Geländekammer» führen könne, wie er es militärisch ausdrückt. Offen räumt Dürr ein, dass innerhalb der Polizei, die Roth in den letzten vier Monaten geleitet habe, grosse Herausforderungen bestanden hätten. Dann grinst er und räumt ein, dass «Herausforderungen» ein Euphemismus für «Probleme» sei. Im gleichen Atemzug lobt er den Interimskommandanten

Von «Herausforderungen» zu «Problemen» und zurück

Der neue oberste Polizist dankt zunächst für das Vertrauen und sagt, er freue sich auf die «Herausforderungen». Ihm ist wohl entgangen, dass sein Chef gerade die «Herausforderungen» in «Probleme» umgedeutet hat, so dass er sich auf diese freut. Er sei sicher, dass auf ihn eine spannende, aber nicht einfache Zeit warte. Roth verspricht, das Polizeikorps umzukrempeln und mit den «führungskulturellen Differenzen» im Kader aufzuräumen. Das bedeutet am Ende wohl, dass mit Spesenritterei und Privatfahrten aufgeräumt werden soll. Für den frischen Wind, der bei der Basler Polizei einkehren soll, gibt es ein Wort. Es ist «Fehlerkultur». Unter ihm solle die Basler Polizei Fehler ernstnehmen, denn nur so könne sie sich verbessern. Er verspricht auch, Anliegen und Kritik aus der Bevölkerung ernstzunehmen.

Im 370 Millionen-Pro-Jahr-Departement von Dürr arbeiten rund 2'000 Mitarbeitende. Die Ziele sind ansonsten wenig überraschend, dazu gehören die Digitalisierung und Aufrüstung des Spiegelhofs sowie der Fahrzeuge mit neuesten Arbeitsmitteln (Projekt Kapo 2016), sodass die Polizei «mehr auf die Strasse» könne. Dann spricht Roth an, dass die Basler Polizei lernen müsse, mit einer immer älter werdenden Bevölkerung umzugehen. Er räumt auch ein, dass das Korps selbst auch zunehmend älter würde, deshalb gelte es, Fragen um anstrengende Nachtdienste oder Ausseneinsätze für über sechzig Jahre alte Beamte zu überdenken.

Die digitalisierte Polizei

Auf der Liste des neuen Polizeichefs weit oben steht der Umgang mit dem Terrorismus. Hier wolle man verstärkt wachsam sein und es sei sehr wichtig die Polizisten «mental» auf etwaige Ereignisse vorzubereiten. Eine neue Führungsstruktur, eine dienstleistungsorienterte Polizei, die aus Fehlern lernen will und sich am Computer auskennt. Es mag lange gedauert haben, aber mit der heutigen Ernennung von Roth scheint es Baschi Dürr endlich doch noch zu gelingen, die Basler Polizei in die von ihm gewünschte Zukunft zu führen.

