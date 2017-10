Am Drummeli wurde es prophezeit: Alle werden krank. Ist es schon soweit?

Grippe, Erkältung und weitere Seuchen. Einen Teil der Bevölkerung erwischt es leider immer wieder. Doch dann gibt es noch die Anderen. Auch sie husten, niesen. Ihr Bauch schmerzt, das Knie juckt, Wehwehchen über Wehwehchen plagen sie und die unfähigen Ärzte wollen es einfach nicht wahrhaben. Was schliesslich auch nicht ganz richtig ist: Hypochondrie zählt in ausgeprägter Form ebenfalls als Krankheit, eine sogenannte psychosomatische Störung, welche ernst zu nehmen ist. Doch leider führt das Internet dazu, dass sich in der Gesellschaft immer mehr Menschen zu «Hypochondern» entwickeln. Unterscheiden werden drei verschiedene Auswüchse:

Die Googler

«Googler» stellen die grösste Gruppe. Erstmeinungen werden bei Googlern ausschliesslich im Internet eingeholt. Schnell im Forum nachgeschaut, was es mit den eben aufgetauchten Schluckbeschwerden auf sich hat und schon schleppt man sich ins Bett mit einer Lungenentzündung. Pro­phy­lak­tisch packen die Googler dann schon mal ihre Antibiotika aus, die sie in weiser Voraussicht vor zwei Monaten gekauft haben. Der Leidensweg hat meistens erst ein Ende, wenn der Hausarzt ab der unsinnigen Selbstdiagnose aus dem Internet den Kopf schüttelt.

Die Besserwisser

Die Kategorie der Dreimalklugen ist eine besonders unangenehme Sorte. Sie beantworten ungestraft die Frage der überängstlichen Googler im Internet. Ob aus eigener Erfahrung oder der von Anderen: Sie wissen besser über Bresten Bescheid, als jeder Medizinprofessor. Was reiner Unsinn ist (wir sprechen hier nicht von offiziellen Seiten der Gesundheitsbehörden oder offiziellen Ärztekammern) kann bei entsprechender Anwendung lebensgefährlich werden.

Die leidenschaftlich Kranken

Kranke Menschen werden grundsätzlich bemitleidet, das ist wichtig und gut so. Die Umwelt achtet besser auf sie und erfüllt gerne den einen oder anderen Spezial-Wunsch. Ein Zustand der, abgesehen vom körperlichen Leiden, sehr erstrebenswert ist. Da kommt man leicht in Versuchung, sich in etwas rein zu steigern. Zudem hat man immer und überall ein Gesprächsthema. Wenigstens die ersten zwei, drei Mal. Doch wehe es wir eines Tages wirklich ernst…

Und nun eine schöne Herbstzeit, viel Spass beim Mimpfeli. Doch Vorsicht: Lachen ist gesund!

Möchten Sie Ihre Meinung mit uns teilen? Hier geht es zur Facebook-Diskussion.