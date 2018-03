Am Tag danach: A2 - der Unfall, der ganz Basel stundenlang stilllegte

Über drei Stunden standen Automobilisten in der Region gestern Nachmittag und noch am Abend im Stau. Um halb eins streifte ein Personenwagen auf der A2 in Richtung Basel auf Höhe Schweizerhalle bei Muttenz einen mit Methanol beladenen Tanklaster. Der Sattelzug überschlug sich in der Folge. Der 61-jährige Chauffeur musste schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen werden. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr, wie Adrian Gaugler, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber barfi.ch sagt. Laut der Baselbieter Polizei bestand wegen den 24'000 Litern Methanol Explosionsgefahr, woraufhin beide Spuren der A2 geschlossen werden mussten. Während der vordere Teil des Lastwagens neben der Autobahn ausbrannte, gelang es den Rettungskräften gegen Abend den Anhänger wieder aufzurichten, so dass nur «eine geringe Menge» Methanol auslief.

Sperrung der Autobahn führt zu Verkehrskollaps in der Stadt

Die Sperrung der Autobahn führte in der ganzen Region zu einem Verkehrskollaps. Die Sicherheitskräfte kamen aufgrund des grossen Verkehrsaufkommens an die Grenzen des Machbaren: «Wir haben an wichtigen Punkten, wie Ampeln oder Kreuzungen, umgeleitet. Aber dadurch, dass der Verkehr zeitweise überall stillstand, konnten wir auch nicht mehr viel umleiten», so Gaugler.

Es entstand ein Teufelskreis: Autos verstopften die Strassen, kamen weder nach vorne, noch zurück, blieben vereinzelt auf Tramgleisen stehen. So wurde auch der öffentliche Verkehr in Mitleidenschaft gezogen. «Sämtlicher Verkehr, der normalerweise via Autobahn abfliesst, suchte seinen Weg durch die Stadt. Da unsere Fahrzeuge ebenfalls in und um die Stadt herum unterwegs sind, wurden sie ebenfalls von diesen Staus blockiert und standen teilweise stundenlang im Stau», sagt der Sprecher der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) Benjamin Schmid. Auf dem ganzen Netz kam es zu Verspätungen und Umleitungen, eine Blockierung bei der Heiliggeistkirche verhinderte das Vorankommen der Linien 15 und 16. «Insbesondere mit Start des Feierabendverkehrs hat sich die Situation dann wie zu erwarten war, zugespitzt.»

Während des ganzen Durcheinanders stand man bei der BVB in engem Kontakt mit den Basler Sicherheitskräften: «Die BVB-Leitstelle ist direkt mit der Einsatzzentrale der Basler Polizei verbunden. Das Ausmass des Unfalls war relativ rasch klar, deshalb haben wir bereits ab frühem Nachmittag auf sämtlichen uns zur Verfügung stehenden Kanälen auf die bevorstehenden Verkehrsbehinderungen und Verspätungen hingewiesen.» Trotz der grossen Menge an Informationen, die Situation konnte nicht verbessert werden. Basel war machtlos.

Am Mittwoch musste die Region Basel sich selbst eingestehen, dass wenn eine Hauptverkehrsachse zur Stosszeit ausfällt, alle betroffen sind und nicht viel dagegen zu machen ist. Oder wie BVB-Sprecher Schmid es formuliert: «Das einzige, was in solchen Fällen (überall verstopfte Strassen) helfen würde, wären fliegende Fahrzeuge. Soweit sind wir aber (noch) nicht.» Auf die Frage, ob man sich für die Zukunft besser wappnen könnte, meint Martin Schütz, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt: «Selbstverständlich prüfen die Kantonspolizei Basel-Stadt und ihre Partnerorganisationen immer wieder Verbesserungen, aber es gibt dabei auch Faktoren, die gegeben sind oder sich nicht planen lassen.»

Es bleibt nach der tragischen Geschichte zu hoffen, dass der schwer verletzte Lenker des Sattelschleppers im Spital schnell genesen kann. Er trägt das wahre Leid nach dem Unfall. Für den Rest von uns bedeutete es nur einen verspäteten Feierabend und ein paar verspannte Nerven.

