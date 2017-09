Amtlich erlaubt: Mit der Rikscha durch die verkehrsfreie Innenstadt - des einen Freud...

Wer auf dem Arbeitsweg oder beim Shoppingtrip auf Drämmli angewiesen ist, schaut in Basels Zentrum zurzeit in die Röhre. Sämtliche Tramlinien sind gestrichen, die Ersatzlösungen und Umwege sowohl kompliziert, wie verwirrend. Ein grosses Basler Warenhaus hat das Problem erkannt und bietet seinen Kunden einen Service an, den es so in der Stadt bisher nie gab: die Globus-Rikscha. Wer bei der Marktplatz-Filiale einkauft, wird dafür gratis mit dieser zur nächsten funktionierenden Tramhaltestelle oder dem Parkhaus transportiert. Dabei handelt es sich bei den Gefährten um die traditionellen handgezogenen Rikschas, allerdings um solche, die nicht durch Menschenkraft betrieben werden, sondern an ein Velo gekoppelt sind – mit Elektromotor. Das macht gleich doppelt Sinn: So geht es schneller voran und der Fahrer macht nicht bereits nach zwei Kunden schlapp.

Doch keineswegs alle haben Freude am Globus-Projekt: «Die Rikschas von Globus sind eine Konkurrenz für uns», meint Edi Leuenberger, seines Zeichens Vaxi-Fahrer, was so viel bedeutet wie Velotaxi. Er und seine Kollegen stehen zurzeit am Barfi bereit, um ebenfalls mit dreirädrigen Gefährten die Basler durch die Innenstadt zu transportieren. «Wir sind offiziell im Auftrag der BVB unterwegs als Tramersatz. Ursprünglich waren sogar nur wir eingeplant, dann kam kurzfristig noch der Barfi-Bus dazu», so Leuenberger. Dazu ärgere seine Gilde, dass die Fahrer von Globus überhaupt nicht «trampen» müssen. Zwar hat auch Leuenbergers Taxi einen Motor, dieser sei jedoch nur zur Unterstützung. Das Gewicht, selbst ohne Insassen, wäre zu schwer, um den Berg durch die Kraft des Fahrers hochzukommen. Wenn es dann mit etwas «gewichtigeren» Gästen ein wenig langsamer voran gehe, liege das auch nicht an den Passagieren, Schuld seien die «zu schwachen Batterien.»

Mit insgesamt drei Rikschas pendeln er und seine Kollegen zwischen Bahnhof und Marktplatz. «Aber wenn jemand mal zum Claraplatz möchte, ist das natürlich auch kein Problem.» Die Vaxi-Fahrer sind übrigens das ganze Jahr unterwegs, dafür muss nicht die Innenstadt abgeriegelt werden. Jetzt habe man allerdings mehr zu tun, meint Leuenberger: «Unser Angebot ist dank der BVB für die Gäste gratis, deswegen verzeichnen wir auch deutlich mehr Passagiere als normal, wenn wir kostenpflichtig sind.»

Generell hätten die Gäste grosse Freude am den dreirädrigen Verkehrsmittel: «Man ist langsamer unterwegs, aber an der frischen Luft und man sieht die Stadt ganz anders.» Wer dabei ein schlechtes Gewissen hat, dass jemand dafür strampeln muss, kann beruhigt sein, sagt Edi Leuenberger: «Andere zahlen für das Fitness-Center, ich verdiene sogar etwas dabei. Ausserdem macht mir das ganze auch Spass.»