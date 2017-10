Angst um die Kleinen: Können unsere Kinder bald nicht mehr allein in den Kindsgi?

Die kleinen Knirpse sind allerliebst, wenn sie mittlerweile dick eingepackt den Schulweg beschreiten. Einige von ihnen erzählen sich Neuigkeiten aus der Schule in aller Ernsthaftigkeit, als ob sie alte Mannen wären, andere klettern mal hier aufs Mäuerchen oder führen einen abgebrochenen Ast spazieren. Das ist eine Schweizer Eigenheit und besonders eine baslerische: Kinder, die schon früh allein zur Schule gehen. Laut Angaben der Umweltorganisation Verkehrsclub der Schweiz (VCS) gehen 75 Prozent der Schweizer Kinder zu Fuss zur Schule. Das ist Rekord. Und selbstverständlich, nicht?

Nein. Denn der Trend ändert sich. Vor allem sind es die von der Schweizer Wirtschaft begrüssten Expats – Fachkräfte aus dem Ausland –, die sich schwer mit den hiesigen Gepflogenheiten tun. Denn selbst in Deutschland sind es nur rund 50 Prozent der Kinder, die den Schulweg alleine begehen dürfen. In Grossbritannien und den USA sind es nur etwa 30 bis 40 Prozent. Viele der Zugezogenen sind sich aus ihren Heimatländern daher nicht gewohnt, dass hier die Schulwege sicher sind und dass sich besonders im kleinräumigen Kanton Basel-Stadt der Kindsgi direkt im Quartier befindet. Nein, für viele von ihnen bedeutet der Schulweg vor allem Gefahr.

Die vielen mysteriösen Ängste

Unfälle, Überfälle, Angst vor Entführungen, Erpressern, dem mysteriösen «Schwarzen Mann»: Sie chauffieren die Kinder dann von Haustür zu Schulplatz im Auto. Vor den internationalen Schulen wie der «International School» in Reinach kommt es deshalb täglich zu Blechlawinen. Und Basel heisst die Expats besonders gerne willkommen. Schliesslich ist Basel der Sitz weltweit operierender Pharma-Firmen, die einen hohen Bedarf an Spezialisten aus dem Ausland haben. Der Zusammenstoss der Kulturen geschieht hier nicht zwischen den Schweizer Gepflogenheiten und dem Gros der Migranten, sondern zwischen den Gutsituierten unter Letzteren und der mittelständischen Schweizer Familie.

Das geht so weit, dass das Erziehungsdepartement Basel-Stadt im nächsten Rundschreiben «Schulblatt» an die Eltern der Expat-Situation einen Schwerpunkt widmet. Dabei geht es nicht nur um den Schulweg, sondern um das Phänomen. Der Vorteil der sich bis ins kleinste Detail um den Nachwuchs kümmernden Eltern aus dem Ausland ist allerdings, dass sie bei schulischen Anlässen wie Feiern und ähnlichem ein sehr hohes Engagement zeigen, wie die Schulen berichten.

Die Westschweiz liebt den «Zufussbus»

Dennoch: Die Überfürsorge der Helikopter-Eltern, wie sie gerne leicht abschätzig genannt werden, stösst hierzulande an ihre Grenzen. Nicht nur sind die Strassen nicht für einen massiven Schulverkehr ausgelegt, sie sind sogar extra reguliert. Derzeit ist ein Vorstoss im Parlament hängig, um alle Schulhäuser Tempo-30-Zonen einzurichten. Das gehört auch zur Schweiz: Die Schulwege noch sicherer zu machen, damit die Kinder zu Fuss gehen können. «Ausserschulisches Lernen» nennt sich der Ansatz, die heimische Philosophie dahinter ist schlicht, dass die Kinder eben auch auf dem Schulweg viel lernen.

Und das hat in der Schweiz bislang gut funktioniert. Um die Trendwende abzufangen, hat der VCS ein nationales Angebot namens «Pedibus» lanciert, den «Zufussbus»: Hierbei begleiten Erwachsene die Kinder auf dem Schulweg zu Fuss. Das Angebot ist vor allem in der Westschweiz beliebt, in Basel gibt es noch keinen solchen «Pedibus». Der VCS begründet das Angebot damit, dass viele berufstätige Eltern nicht mehr in der Lage seien, die Kleinen per pedes zur Schule zu bringen, man aber die Tradition des zu Fuss begangenen Schulweges aufrecht erhalte.

Wir sind alle auf der Strasse gross geworden

Schulbusse haben hierzulande wenig Tradition, ausser für Schüler mit einer Gehbehinderung. Basel etwa kennt keine offiziellen Schulbusse. Punktuell eingesetzt werden sie nur, wenn Kindergärten umgebaut werden und die Schüler in ein anderes Quartier müssen. Ist der Umbau fertig, wird der Bus wieder eingestellt und die Knirpse marschieren wieder.

Die grösste Herausforderung für die Einheimischen ist dabei also, nicht selber dem importierten «Helicoptering» zu verfallen, sondern die Kleinen selber marschieren zu lassen. Zuerst begleitet, dann selbstständig. Wie man es selbst schon gelernt hat. Ob Sohnemann nun fünf Minuten zu lang einer Schnecke zugeschaut hat oder mit dem Sandkastenschatz palavernd nach Hause schlendert: All das – und vor allem die Interaktion – hätten die Kinder im Auto von Haustür zu Haustür nicht erlebt.