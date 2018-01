Angst vor Vergiftungen: Baselbieter wählten Notfallnummer häufiger als Städter

Notfallnummer 145 als App Mit der Tox Info-App haben Sie die Möglichkeit, nicht nur rasch die Tox-Notrufnummer 145 zu wählen, sondern auch ein Bild des Giftes (Produkt, Pflanze, Etikette) und den Produkte-Strichcode zur schnelleren und eindeutigen Identifikation des Giftes zu schicken.

Ein Putznachmittag zuhause, plötzlich nimmt der zweijährige Nachwuchs den Deckel des Putzmittels in die Hand. Hat er ihn nun in den Mund genommen? Ist es gefährlich oder nicht? Der Schreck bei der Mutter ist gross. Was tun? Die nächste Apotheke ist weit weg, die Panik wächst.

Für solche Fälle stellt der Bund seit bald fünfzig Jahren ein Notfalltelefon zur Verfügung: das «Tox Info Suisse», früher das Schweizerische Toxikologische Informationszentrum. Unter der Nummer 145 steht Hilfesuchenden rund um die Uhr eine telefonische Notfallberatung bei Verdacht auf Vergiftung oder präventiven Fragen zur Verfügung. Ein Angebot, das immer häufiger genutzt wird. Dieses Jahr verzeichnete «Tox Info Suisse» schweizweit über 40'000 Beratungen, ein Rekord.

Mehr Telefonate aus dem Baselbiet

Das in Zürich domizilierte «Tox Info Suisse» erhielt auch aus den beiden Basel zahlreiche Anrufe. Das Rekordjahr 2016 wurde in Basel-Stadt nicht übertroffen, im 2017 gingen 1'092 Anrufe bei «Tox Info Suisse» ein. Im Jahr zuvor verzeichnete das Telefon 1'118 Anrufe. Im Gegensatz zur Stadt häuften sich die Fragen aus unserem Nachbarskanton Basel-Land: Insgesamt riefen im vergangenen Jahr 1'297 Menschen der Notfallnummer an, das sind 67 mehr als im Vorjahr.

Kleinkinder sind die Risikogruppe

Der häufigste Grund für die Anrufe ist der direkte Giftkontakt. In zwei Dritteln der Fälle konnten die Telefonberater den Betroffenen direkt weiterhelfen. Bei den übrigen Beratungen fragten die Telefonberater, vorwiegend für eine Risikoabschätzung, bei Fachpersonen nach. Bei mehr als der Hälfte der Anrufe waren Kinder betroffen, zwei Drittel davon im Vorschulalter, die aus Versehen mit giftigen Stoffen in Kontakt gekommen sind. Bei den Erwachsenen zeichnet sich ein trauriges Bild: Siebzig Prozent aller Vergiftungsfälle treten wegen Medikamenten, Haushaltsprodukten oder Pflanzen auf. «Bei Kindern handelt es sich dabei typischerweise um Unfälle, bei den Erwachsenen stehen beabsichtigte Selbstvergiftungen im Vordergrund», schreibt Tox Info Suisse in einer Mitteilung.

Erstmals seit ihrer Gründung führte die Notfallnummer mehr als 40'000 Beratungen durch. Dieser Rekord erklärt sich auch dadurch, dass die Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten intensiviert worden ist. Betreuerinnen und Betreuern in Kindertagesstätten gehören ebenfalls zu häufigen Anrufern. «Obschon die Materialien und Spielsachen, mit denen kleine Kindern hantieren und in Kontakt kommen, keine toxischen Gefahren darstellen, wollen sich die Betreuenden doch absichern, um ihrer Verantwortung nachzukommen», so «Tox Info Suisse». Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit reicht gerade bei Kindern. Hier hilft das Notfalltelefon. Immer. Rund um die Uhr.