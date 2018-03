Auf Rekordkurs: In Basel wird soviel demonstriert wie noch nie

Am 8. März zog die Frauenkampfdemo durch die Innenstadt. Von rund 600 Teilnehmern spricht der «Revolutionäre Aufbau», nach der Demo zogen 250 Menschen weiter zum Hirscheneck. Dies aber eigentlich ohne Bewilligung. Ein paar Tag später zog eine unbewilligte Demonstration am Abend vom Claraplatz los. Rund 200 Leute demonstrierten gegen das bevorstehende Massaker im syrischen Afrin. In Erinnerung blieben vor allem Schmierereien und Verkehrsbehinderungen. Sonst verlief die Demo aber friedlich. Dazu versammelten sich seit anfangs Jahr fast jeden Abend zwei, drei Dutzend Kurden beim Bahnhof, um gegen die türkische Militäroperation «Olivenzweig» aufzubegehren.

Banner, Fahnen, Parolen: Diese drei Aspekte prägten die ersten drei Monate des noch frischen Jahres 2018. Gefühlt wurde jedes Wochenende in Basel gross demonstriert. Trügt der Schein? Nein, wie die Kantonspolizei auf Anfrage von barfi.ch bestätigt. Bis jetzt wurde in Basel 48 Mal demonstriert, Stand 22. März. Fast die Hälfte davon waren unbewilligt, bestätigt die Kantonspolizei.

Mit insgesamt 21 unbewilligten Kundgebungen wurde jetzt schon das letzte Jahr überboten, im gesamten 2017 kam es zu 19 unbewilligten Demos. Schon damals ein Rekordwert. In den vorhergehenden Jahren kratzte die Anzahl der «polizeilich registrierten» unbewilligten Aufmärschen nur knapp an der 10er Grenze entlang, verteilt über das ganze Jahr. Es gebe allerdings auch eine beträchtliche Dunkelziffer, wie Toprak Yerguz von der Basler Polizei sagt.

Möglichst viele bewilligte Demos

Auch die Zahl der bewilligten Demonstrationen ist nicht zu verachten: 27 wurden durchgeführt, bei der Polizei seien dreissig Gesuche eingereicht worden. «Grundsätzlich ist es unser Anliegen, möglichst viele Kundgebungen zu ermöglichen», sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz. Obwohl die Demonstrierenden sich fast immer für Frieden und Ordnung einsetzen, kann es in der dicht gedrängten Innenstadt schnell zu einem Verkehrschaos kommen. Es braucht nicht viel, dass das ganze BVB-Netz blockiert wird, da reicht schon ein grösserer Spaziergang über die Mittlere Brücke zur Feierabendzeit.

«Ins Bewilligungsverfahren fliessen jegliche mögliche Auswirkungen der geplanten Kundgebung in die Evaluation ein, natürlich auch die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr», sagt Yerguz. Den Gesuchsstellern würden auch alternative Routen vorgeschrieben, um die Verkehrsbehinderung so gering wie möglich zu halten. «Gleichzeitig wollen wir aber ermöglichen, dass die Gesuchsteller mit ihrer Kundgebung angemessen auf ihr Anliegen aufmerksam machen können und nicht «verdrängt» werden». Bei unbewilligten Demos hat die Polizei allerdings wenig Einfluss und kann nur reaktionär handeln. Spontane, unbewilligte Demonstrationen werden dabei von der Polizei aufgelöst, wie sich bei einer versuchten Hausbesetzung an Neujahr zeigte.

Demonstrieren hat in Basel Tradition. Im Moment regt sich bei uns vor allem Widerstand gegen den Ausbau des Ausschaffunggefängnisses Bässlergut und die in Basel recht starke Kurdenbewegung wird nicht müde, gegen den Türkischen Präsidenten Erdogan zu demonstrieren. In einer Demokratie muss solange es friedlich bleibt so viel Freiheit sein, allerdings macht sich, wer ausgerechnet den Feierabendverkehr mit einem Demonstrationszug lahmlegt wenig Freunde.

