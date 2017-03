Autofahrer kämpfen in Riehen gegen das Verkehrschaos und den Bussenhagel

Autofahren gibt in Riehen zurzeit keinen Anlass für Jubelschreie. Die Äussere Baselstrasse wird wie verrückt saniert und umgebaut. Deshalb ist diese wichtige – ohnehin belastete – Achse nur einspurig befahrbar. Dies führt zu erheblichen Verzögerungen und Blockaden. Die angebotene Lösung: eine Umfahrung über Wenken-Park und Kohlistieg, oder umgekehrt. Auf diesem Weg braucht man dann etwa fünf Minuten länger um an sein Ziel zu kommen. Am Morgen erscheint einem das wie eine halbe Ewigkeit, vor allem auf dem Arbeitsweg. Eine Lösung muss her, eine Abkürzung.

Deshalb entscheidet sich so mancher dafür, lieber durch die Quartierstrasse Grenzacherweg zu fahren, um wenigstens ein paar Minuten zu sparen. Keine gute Idee, denn: «Zwischen sechs und neun Uhr morgens ist am Grenzacherweg nur Zubringerdienst gestattet», so Polizeisprecher Toprak Yerguz gegenüber barfi.ch. In den letzten zwei Wochen sei dort sechs Mal kontrolliert worden. Fazit: Ganze 93 Bussen wurden ausgestellt, und das obwohl jeweils nur eine Stunde lang kontrolliert wurde.

Riehener SVP-Grossrat Eduard Rutschmann hat kein Verständnis für diese Kontrollpolitik: «Irgendwo sucht sich der Verkehr doch seinen Ausweg und jetzt wird man dafür gebüsst». Verschärft würde die Situation auch dadurch, dass nicht nur die Äussere Baselstrasse schwer befahrbar ist. Auch die Weilstrasse würde gleichzeitig durch Umbauten und dazugehörigem Ampelverkehr stark verlangsamt. Es stockt also überall in Riehen.

«Die grösste Mühe habe ich damit, dass Wessels und sein Departement gleich zwei wichtige Strassen zugemacht haben. Und nun kommt Baschi Dürr mit seinen Leuten und profitiert davon», sagt Rutschmann. Tatsächlich sollen das nicht die letzten Kontrollen im Bereich Grenzacherweg gewesen sein. Die Polizei Basel-Stadt plane noch weitere in den nächsten Wochen. Wann genau will sie allerdings noch nicht verraten.

Frust für die Einwohner, Notwendigkeit für die Ordnungshüter. Die grosse Baustelle an der Tramlinie wird den Riehenern immerhin noch ein paar Jahre erhalten bleiben, nämlich bis Ende 2020. Deshalb seien diese Kontrollen notwendig, um die Quartiere vor dem grossen Verkehr zu schützen, so Mediensprecher Toprak Yerguz gegenüber barfi.ch.

Möchten Sie den Beitrag kommentieren? Hier finden Sie die Facebook-Diskussion.

Hier finden Sie weitere Titelgeschichten.