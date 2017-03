Bahnhofsmüll bringt Taubenplage ins Gundeli

Zwischen 5'000 und 8'000 Stadttauben steigen in Basel jeweils in den Himmel, schätzte Professor Daniel Haag-Wackernagel von der Uni Basel letztes Jahr bei der Lancierung der «Basler Taubenaktion». Mit Plakaten und Flyern sollte die Bevölkerung anfangs 2016 darauf sensibilisiert werden, die Tauben nicht mehr zu füttern.

Denn das Futter bestimmt, wie viele Stadttauben eine Überlebensgrundlage finden. Nahrungsentzug sei die einzige wirkungsvolle Abwehrmassnahme gegen Tauben. Auf Giftköder oder Vertreibungsaktionen, wie etwa schwarze Plastikraben auf den Balkon zu stellen, fallen die recht cleveren Vögel nur einmal herein.

Bahnhof als zu verlockende Futterquelle

Kantonstierarzt Michel Laszlo bestätigt auf Anfrage von barfi.ch, dass das Gundeli ein Taubenproblem hat: «In letzter Zeit hat sich offenbar die Situation im Gundeldingerquartier effektiv verschärft, da dort anscheinend wieder vermehrt gefüttert wird. Punktuelle Problemgebiete gehen wir, wie ich im vorigen mail bereits ausgeführt habe, derzeit selektiv an.» Basel-Stadt hatte schon in den 1990er-Jahren eine Taubenaktion durchgeführt und die Bevölkerung dazu angehalten, die Tiere nicht mehr zu füttern.

Dadurch konnte die Taubenpopulation innerhalb von vier Jahren halbiert werden. Das ist jetzt wieder das Ziel. Laszlo erklärt: «Jetzt, wo es wieder wärmer wird, wird eine Zunahme von Tauben zu beobachten sein. Saisonale Schwankungen in der Taubenpopulation sind also durchaus normal und haben nichts mit einem Erfolg oder Misserfolg der Basler Taubenaktion zu tun.»

Gleichzeitig berichtet die «Gundeldinger Zeitung» von verschmutzten Fassaden und Hauseingängen im Gebiet hinter dem Bahnhof. Deshalb sagt der Kantonstierarzt auch: «Leider ist es so, dass es immer einige wenige beratungsresistente Mitbürger gibt und geben wird, die mit ihrem Verhalten eine Aktion mitunter empfindlich stören können. Wichtig ist also in erster Linie, dass diese Leute in den Quartieren identifiziert werden, um mit ihnen das Gespräch gezielt zu führen und das Störverhalten abzustellen.»

Ein runder Tisch gegen die Tauben

Die «Gundeldinger Zeitung» ortet auch im Bahnhof eine Wurzel des Übels. Dank des reichen Fastfood-Angebots gehe es auch den Tauben gut, die dadurch rund um die Uhr Futter finden würden. Zudem würden sich auch die Hausbesitzer im Gundeli teils schlecht um ihre Häuser kümmern, respektive seien nicht selbst im Haus wohnhaft. Darum könnten sich vermehrt die Stadttauben in den Dachstöcken einnisten und in Ruhe vermehren.

Ein Stück weit widerspricht der Kantonstierarzt den Berichten: «Wichtig ist, dass das Nahrungsangebot nicht wieder steigt. Beobachtungen in den Basler Taubenschlägen haben gute Hinweise erbracht, dass die Aktion erste positive Auswirkungen hatte, nachdem das Nahrungsangebot aufgrund der Kampagne zurückgegangen war.» Im Gundeli ist allerdings die Besorgnis so gross, dass die ansässige Quartierkoordination einen «runden Tisch» einberufen wird, um zu beraten, wie man der Taubenplage im Quartier Herr werden könnte. Die Antwort ist aber klar und jetzt schon absehbar: Vor allem einfach keine Tauben füttern.

