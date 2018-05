Bald ist der Name des neuen Basler Personenschiffs bekannt

Nach einer zehntägigen Überfahrt von Linz über die Donau, den Main-Donau-Kanal, den Main und den Rhein und über 1'226 zurückgelegten Kilometern wird das neue Schiff von einer Schiffsparade beim Dreiländereck startend, heute von behördlichen und privaten Schiffen offiziell am Rheinknie empfangen. Der Schiffsname wird aus 1'777 Namensvorschlägen aus der Basler Bevölkerung ausgewählt werden. Nach einer Vorauswahl von fünf Namen suchte eine Jury aus «Basel-Experten» dann den definitiven Namen aus, wie die Basler Personenschifffahrtsgesellschaft bei der Ausschreibung bekanntgab. Den offiziellen Taufakt auf dem Rhein nimmt Kathrin Renggli, Leiterin des Europäischen Jugendchor Festival Basel, EJFC, vor.

Die Taufe

Die Taufe findet auf der Höhe der Anlegestelle des Feuerwehrschiffs an der Schifflände statt. Wie bei allen Schiffstaufen üblich, wird auch der heutige Höhepunkt das Zerschlagen der Champagnerflasche am Bug des Schiffs sein. Mit der Taufe wird dem Schiff und seiner Besatzung Glück und Wohlergehen auf die Reise mitgegeben. Um punkt 20.30 Uhr soll es so weit sein. Ob Kathrin Renggli Geschick beim Umgang mit der Champagnerflasche von Moët Chandon zeigt und sie gleich beim ersten Versuch zerbersten wird? Man darf gespannt sein.

Noch ist der neue Name verdeckt. ©Lara Hiebenthal

Erste Einsätze und Jungfernfahrt am 28. Mai 2018

Nach der Schiffstaufe wird die Crew der Basler Personenschifffahrt BPG das Schiff erst einmal richtig kennenlernen und anschliessend in Betrieb nehmen. Es gibt noch viel zu tun: rund 50 Paletten Material – vom Suppenlöffel, über die Kaffeetasse, den Kochtopf, das Geschirr, Tische und Stühle bis hin zu den Rettungswesten – müssen eingeräumt werden. Bevor das Schiff in den ordentlichen Betrieb gehen kann, muss die nautische Besatzung zahlreiche Ausbildungs- und Testfahrten absolvieren. Die Jungfernfahrt findet am Montag, 28. Mai 2018 statt. Die Basler Bevölkerung ist am 16. Juni eingeladen, das Schiff anlässlich des Tags der offenen Tür an der Schifflände kennenzulernen.

Das modernste Schiff der Flotte

Das modernste Schiff der Flotte der BPG wird seine ersten Kursfahrten im Laufe des Monats August aufnehmen. Das neue Schiff bietet Platz für 600 Personen, davon 350 Plätze im gedeckten Raum und 250 Plätze auf dem Panoramadeck. Mit 70 Metern ist es das längste der drei Schiffe der Basler Personenschifffahrt.