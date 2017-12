«Bares für Rares»: Unterwegs in Basel

2,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen jeweils die ZDF-Sendung «Bares für Rares». Dank den Nutzern des ZDF-Streams dürfte das Publikum der derzeit meistgesehenen täglichen Fernsehdok Europas mehr als doppelt so gross sein. In der, eigentlich zunächst nur für den Vorabend geplanten, Show können Fundstücke aus Keller und Garage geschätzt und verkauft werden. Die Horst Lichters Trödel-Show erfreut sich grosser Beliebtheit, auch bei den Schweizern. Das Team war deshalb diesen Sommer in Basel auf dem Petersplatz, die Sendung wird aber erst in diesen Tagen im offiziellen Programm gezeigt. Ausser natürlich von barfi.ch.