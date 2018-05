Barfi Live Radio: Das letzte Spiel der Saison FC Basel 2 - 2 FC Luzern

Der FC St. Gallen blamiert sich zum Abschluss der Super League durch ein 0:3 zuhause gegen Absteiger Lausanne. Dank der Niederlage Thuns bleibt er aber auf dem 5. Platz.

Es war eine Bankrotterklärung, was die St. Galler am Samstagabend ablieferten. Im heimischen Stadion wurden sie von Absteiger Lausanne regelrecht vorgeführt und lagen bereits zur Halbzeit 0:3 im Rückstand. Die siebte Niederlage in Folge hat aber keine Konsequenzen.

Da der FC Thun gleichzeitig gegen Sion 1:4 verlor, bleibt St. Gallen Fünfter und darf damit an der Qualifikation zur Europa League teilnehmen.

Die Young Boys gewannen bei den Grasshoppers durch ein Tor von Christian Fassnacht in der letzten Minute 2:1. Die übrigen zwei Partien endeten unentschieden. Beim 2:2 des FC Basel gegen Luzern erzielte Albian Ajeti den Treffer zum 2:1 und sicherte sich die Krone des Torschützenkönigs. Sein Verfolger Guillaume Hoarau blieb YB-Sieg ohne Torerfolg. Lugano spielte gegen den FC Zürich 1:1.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Grasshoppers - Young Boys 1:2 (0:0). Lugano - Zürich 1:1 (0:0). Basel - Luzern 2:2 (1:1). St. Gallen - Lausanne-Sport 0:3 (0:3). Thun - Sion 1:4 (1:2).

Schlussrangliste: 1. Young Boys 84. 2. Basel 69. 3. Luzern 54. 4. Zürich 49. 5. St. Gallen 45. 6. Sion 42. 7. Thun 42. 8. Lugano 42. 9. Grasshoppers 39. 10. Lausanne-Sport 35.

Jakob Gubler & Pascal Flury Jakob Gubler ist mit über tausend erlebten FCB Spielen unser Fussballquiz Experte. Pascal Flury ist schon seit er denken kann FCB-Fan. Als Jugendlicher sparte er sein Sackgeld für die Zugfahrt zu den Auswärtsspielen. Seit 2004 ist er Radio-Sportreporter. Markenzeichen von Pascal Flury ist sein langgezogener Goooal-Jubel.

Wollen Sie sich dazu äussern? Hier geht es zur Facebook-Diskussion.