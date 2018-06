Barfuss bis zum Hals: Das FKK-Paradies liegt nah

Naturisten sind nicht nur ohne Kleider Naturisten. Es handelt sich vielmehr um eine Lebensart in Harmonie mit der Natur. Mit dem Ablegen der Kleidung entledigt sich der Naturist aller von der Gesellschaft auferlegten konventionellen Zwänge. Dahinter steht eine Lebenseinstellung, wonach der nackte Körper kein Grund für Schamgefühl darstellt. Die meisten Anhänger üben ihr Nacktsein in Vereinen, auf Campingplätzen oder gekennzeichneten Stränden aus. In Basel ist das Angebot sehr limitiert. Im Sonnenbad in Binningen werden blüttelnde Männer und Frauen nach Geschlechtern getrennt. Am rechten Rheinufer vom Birsfelder Kraftwerk bis zur Roche ist FKK ebenfalls erlaubt. Echten Naturisten reicht das aber nicht, denn sie wollen auch in freier Natur nackt wandern und Sport treiben.

Nacktgolfen in Spanien. ©keystone

Wegen der vielen Nacktwanderer ergänzte der streng katholische Kanton Appenzell Innerrhoden in der Landsgemeinde am 26. April 2009 den Artikel 15 des kantonalen Übertretungsstrafrechts mit dem Zusatz: «öffentlich anstössiges, Sitte oder Anstand verletzendes Verhalten». Seither kann Nacktwandern als Offizialdelikt bestraft werden. Nicht so in Basel. Denn auf Basels Strassen, Plätzen und Gassen gelten weitaus freizügigere Regeln. Da es keine Bestimmung gibt, die das nackt sein auf öffentlichem Grund verbietet, ist das textilloses Herumlaufen erlaubt. Milo Moiré hat es vor wenigen Jahren vorgemacht.

Im Dreiländereck Ferienpark schlägt des FKKlers Herz höher

Wer einmal einen FKK-Schnuppertag verbringen oder so richtige FKK-Ferien machen möchte, der muss nicht weit reisen. Der Dreiländereck Ferienpark der Naturisten am – Nomen est omen – Baslerköpfli in Neuenburg-Steinenstadt befindet sich nur etwa 50 Kilometer weit entfernt. Neben Mietwohnwagen, Mobilheimen, Ferienhäusern und einem Baumzelt in fünf Metern Höhe bietet der Park auch Zelt- und Wohnwagenplätze und sogar eine Campingküche. Wer nicht selber kochen mag, kann sich im Sommerbistro verpflegen. Von Kinder Club bis zum Mini Zoo wird hier sehr viel geboten. Einen Naturbadesee für Schwimmer und Nichtschwimmer gibt es obendrauf, nur die Taucherausrüstung ist hier strikt untersagt.

Der Naturbadsee inmitten des Parks. ©Ferienpark der Naturisten Dreiländereck

Die Regeln sind einfach

Der Zutritt ist ausschliesslich Anhängern der Freikörperkultur vorbehalten. Alleinstehende erhalten den Zutritt nur mit gültigem INF-Ausweis. Keine Angst, damit ist nicht der Impfausweis gemeint, sondern der Mitgliederausweis der zum Eintritt in weltweit jedes FKK Ferienzentrum berechtigt. Wer noch keinen hat, kann ihn hier bestellen.

Jeder und jede hat sich ausschliesslich nackt auf dem Gelände zu bewegen, wenn es die Witterung erlaubt. Dabei hat man sich so zu verhalten, dass kein Anstoss genommen werden kann. Unterwäsche oder Badebekleidung sind untersagt. Daneben gilt ein ausdrückliches Fotografier- und Filmverbot.

Auf sittliche Empfinden der Mieter und Gäste ist Rücksicht zu nehmen. Insbesondere Verhalten, das als sittlich anstössig empfunden werden kann - besonders in sexueller Hinsicht - ist soweit es nach Aussen in Erscheinung tritt, zu unterlassen. Kurz gesagt: Bitte keine Swingerparties. Wer mag da noch nein sagen?