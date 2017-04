Basel 2017: die erste Frühlingswoche des Jahres

Teenies teilen bereits ihre Musik über qualitativ mehr oder minder hochwertige Boxen mit Gleichgesinnten. Darüber mag sich in diesen Tagen noch niemand aufregen, zu gross die Freude, dass das Rheinufer wieder mit Grill und Bier bewaffnet geentert werden kann. Und das Herz schlägt noch höher, wenn dann die mutigsten Buvetten bereits wieder ihre Verdecke öffnen, wie letzte Woche bereits geschehen. Es riecht nach Sonnencrème, Rauch, von Zigaretten (mit und ohne spezielle Zusätze) oder billigen Wegwerfgrills. Wer immer will, kann sich darüber noch den ganzen Sommer ärgern: Jetzt sind die Wochen, in welcher der Frühling das Zepter führt, man einfach nur froh ist, dass es hell ist und die Stadt sich wieder von ihrer schönsten Seite zeigt. Wo man hinschaut: Glückliche Gesichter, klappernde Kaffeetassen, klirrende Weingläser, tollende Kinder. Basel spürt den Frühling.

Auch wir hatten letzte Woche Frühlingsgefühle und eine kleine Ode an den Frühling zusammengestellt. Viel Vergnügen mit dem heutigen Sunntigsmimpfeli.

Erzählen Sie uns hier von Ihrer ersten Frühlingswoche.