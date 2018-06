Basel-Stadt wächst und bleibt als Wohnkanton sehr beliebt

Grösste Gruppe Zuzüger aus Deutschland

Der Stadt-Kanton wächst und wächst. Zurzeit leben 198'988 Personen in Basel und bald wird die 200'000 Marke geknackt sein. Seit 2008 sind immer mehr Personen zugezogen als weggezogen. Im letzten Jahr waren es 13'736 Personen die nach Basel zogen, während 13'158 den Kanton verliessen. Das ergibt einen Wanderungsgewinn von 578 Menschen für das Jahr 2017 und dieser Zuwachs ist hauptsächlich dem Zuzug von Personen aus dem Ausland geschuldet.

Grafik: Statistisches Amt Basel Stadt

Die meisten Zuzüger aus demselben Land kommen weiterhin aus Deutschland. 1956 Deutsche durften wir im vergangen Jahr in Basel willkommen heissen. Gestiegen ist auch die Zahl der Zuzüge aus Italien, Frankreich und den Vereinigten Staaten. Sehr beliebt als Wohnort ist Basel jedoch auch für Schweizer. 44 Prozent der 2017 zugewanderten Personen zogen aus der Schweiz zu. Für Zuzüger sind laut Statistik die Wohnviertel Bachletten, Gotthelf, Iselin, St. Johann und Rosental am beliebtesten.

Viele Neubauwohnungen

In den letzten fünf Jahren wurde nicht nur viel auf dem Schienennetz der BVB gebaut, auch viel neuer Wohnraum ist in dieser Zeit entstanden. 2115 Wohnungen wurden zwischen 2013 und 2017 in Basel-Stadt gebaut. Auffällig in der Wanderungsanalyse 2018 des Statistischem Amts ist, dass der grösste Teil, nämlich 73 Prozent der Erstbezüger, bereits in Basel-Stadt wohnten. Nur 9 Prozent der Erstbezüger zogen aus dem Ausland in die neuen Wohnungen.

Grafik: Statistisches Amt Basel Stadt

Das grösste Bauprojekt der vergangenen Jahre war mit Sicherheit die riesige Überbauung im Erlenmattquartier. 574 neue Wohnungen entstanden auf dem ehemaligen NT Areal. Wie das Statistische Amt offenlegt, sind die Wohnungen bei der Erlenmatt West Überbauung vor allem für junge Schweizer attraktiv. 43 Prozent der Erstbezüger stammten aus der Schweiz und über die Hälfte waren zwischen 25 und 49 Jahre alt.

Die Wanderungsanalyse 2018 zeigt, dass Basel-Stadt ein sehr beliebter und attraktiver Wohnkanton ist. Sowohl für Studenten, junge Paare als auch für Familienhaushalte, was vor allem mit dem erfolgreichen Wirtschaftsstandort zu tun hat. In den letzten zehn Jahren sind 20'000 Beschäftigte in Basel dazu gekommen. Es ist daher wichtig, dass in der Rheinstadt auch in Zukunft Wohnungen für die wachsende Bevölkerung gebaut werden und dass die Regierung Konzepte entwickelt, wie das Problem mit dem zunehmenden Pendlerverkehr gelöst werden kann. Für die Transformation von alten Industriearealen zu Wohnquartieren kommen laut Stadtentwickler Lukas Ott vor allem das Lysbüchel Areal im St. Johann und das Klybeckareal infrage.

