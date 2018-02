Basel bleibt analog. Gut so.

Der Trend ist nicht zu übersehen: Die Städte ringen um die Vorherrschaft in der neuen, digitalen Welt. In St. Gallen wird neu nicht mehr ein Kantonsangestellter Fragen zur Prämienverbilligung beantworten, sondern ein ChatBot. Es ist die erste öffentliche Stelle, die von einem Programm bedient wird. Auch in Zürich kann man mit der Stadt chatten, denn dort ist die Polizei seit diesem Herbst per Whatsapp erreichbar. Im Einkaufszentrum Glatt sind sechs Roboter-Butler um die Belange der Kunden bemüht und in Lugano sollen empfindliche Laborproben mit vollautomatischen Drohnen zwischen den Spitälern transportiert werden.

Basel muss nachsitzen

Doch trotz all dieser Pilotversuche schafft es die Schweiz in den Rankings der digitalen Vorherrschaft kaum in die vordere Hälfte. Nur Zürich erreicht als Stadt, ohne den Rest des Landes, eine der vielen Bestenlisten. Die Schweiz, ressourcenarm wie sie ist, täte gut daran, die digitale Entwicklung tief im Portfolio zu verankern. Doch selbst die damals vielsprechende Plattform des Bundes, ch.ch, ist nach bald 15 Jahren nicht zu einem digitalen Schalter geworden. Damit nicht genug, das Barfiland ist noch schlechter dran: Selbst innerhalb der zurückgebliebenen Schweiz bildet Basel ein Schlusslicht. Unter den «100 Digital Shapers 2017» sind gerade mal 3 regionale Visionäre vertreten, einer davon in der schlichten Rubrik «Geldgeber». Die Botschaft ist klar: Obwohl sich Basel die Digitalisierung wünscht, bereit dafür ist man nicht.

Bundesrat Maurer blickte eben erst in Basel, an der Swissbau, in die Zukunft. Er sah: Nichts. Bild: Keystone

Trotz grossen Plänen wenig Wirklichkeit

Dabei wird viel getan. Die Region hat durchaus Ideen, Projekte und Interessegruppen vorzuweisen. Grossbauprojekte wie das neue Stücki-Areal oder der 75’000-m2-Technopark «Baselink» in Allschwil wollen dem Rheinknie den Atem von Silicon Valley einhauchen. Die «Strategie Smart City Basel-Stadt» beruft sich auf die Kantonsverfassung und möchte den Anschluss ebenfalls nicht verpassen. Die Stadt unterhält demnach nicht weniger als 23 Projekte, von so grundsätzlichen Ansätzen wie dem «E-Government» bis hin zu so spezifischen Projekten wie eine «Photovoltaik-Anlage mit farbigen Fassadenelementen am Kohlesilo Gundeldingerfeld», um die technische Entwicklung von Basel voranzutreiben. Aber eben, ein Projekt ist noch keine fertige Lösung, der vollständig digitale Formularverkehr ist noch in weiter Ferne. Die beiden halbkantonalen Gewerbeverbände pochen mit dem Verein Smart Regio Basel auf eine raschere Gangart: «Die Region Basel soll sich zu einer führenden Modellregion für intelligente, vernetzte Ressourcennutzung entwickeln». In der Rubrik «Projekte» finden sich dort ganze drei Ideen.

Die Welt in der Hosentasche dank Digitalisierung. Bild: Pexels

Erst mal die Fehler der anderen abwarten

Was haben wir? QR-Codes auf den Bussenzetteln und eine Handvoll Steckdosen für inexistente Elektrowagen. Vielleicht ist das aber gar nicht so schlecht. Denn nicht alles, was neu und digital ist, hält auch, was es verspricht, wie einige der Pionierprojekte anderer Städte zeigen. Der Chat mit der KaPo Zürich ist in Wirklichkeit nicht der Draht zum Freund und Helfer, sondern zu dessen Medienstelle. Es bleibt zudem fraglich, ob Gespräche zur eigenen Krankenkasse auf Facebook, einem der grössten Datenschnüffler weltweit, überhaupt sinnvoll sind. Der Kantonsrat Luzern hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Ihr angestammter Hashtag #KRLU wurde von Sexbots mit anzüglichen Bildern überschwemmt. Und während im Tessin die Drohnen brummen, muss die Armee in Davos bereits wieder Drohnen-Abwehrwaffen beschaffen. So gesehen, lassen wir einfach erst die anderen den Preis der Anfänger bezahlen und machen mit, wenn alles schön funktioniert. All die smarten Startups und nützlichen Innovationen werden dann von alleine nach Basel ziehen, wenn das Vakuum nur stark genug ist.