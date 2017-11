Basel im Würgegriff der Verbotskultur

Ab 8. Dezember darf im Bahnhof SBB nicht mehr geraucht werden. Das geht aus einem internen Papier der Schweizerischen Bundesbahnen hervor. Die Massnahme läuft im Rahmen eines Pilotprojekts an, bei dem zuerst an wenigen Bahnhöfen getestet werden soll, wie das so ankommt. Zwölf Monate lang. Dass das Verbot nach Ablauf der Frist wieder aufgelöst werden soll, ist so gut wie unmöglich: Nie wurde nach einer solchen «Testphase» wieder zurückgekrebst. Vermeldet werden schliesslich die «guten Erfahrungen» und das übliche «positive Feedback der Kundschaft». Und schon wird aus dem Test ein Erlass.

Also noch ein Rauchverbot, bravo. Selbst Nichtraucher schüttelten den Kopf in der sonst so freiheitlichen Schweiz: Das geht doch zu weit. Obwohl: Rauchverbote an Schweizer Bahnhöfen sind heute schon normal, nämlich in den nicht natürlich durchgelüfteten Orten der Anlagen. Damit kann man ja leben. Aber komplett verbieten? Nun, Raucher sind erprobte Opfer. Und im Ausland tun sie es ja auch schon.

Teufel Zigarette – aber Alkohol? Nur zu.

Nichts ist so schädlich für die moderne Gesellschaft wie der Zigarettenkonsum, könnte man meinen, so sehr, wie ihn die Lungenlobby verdammt und verbannt. Viel schlimmer noch als die alte Volksdroge Alkohol. Denn gesoffen werden darf überall – sogar wieder auf Autobahnraststätten, wie das Schweizer Parlament kürzlich beschloss. Baslerinnen und Basler kennen das: Nachdem die Raucherei aus Lokalen verbannt wurde, sind selbst Fumoirs selten geworden. Ja, und in der Tat: Wir husten heute schon viel gesünder. Als Raucher sowieso, denn wir stehen ja genug an der frischen Luft.

Aber saufen dürfen wir. Abgesehen von den Verkaufsverboten an Jugendliche unter 18 beziehungsweise 16 Jahren und in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens ist der gute Stoff auch überall und für alle erhältlich und vor allem: ungestört konsumierbar. Und bald eben ganz ohne Belästigung durch elenden Zigarettenrauch an den Bahnhöfen der Nation. Na dann, prost!

Abstinenz, befreit von Lust

Das heisst nicht, dass der Alkoholkonsum ebenfalls verboten werden soll. Im Gegenteil. Es zeigt nur, dass die Abstinenzlobby in diesem Bereich deutlich schwächer ist. Obwohl: Die freiheitlich anmutende Schweiz verbietet öffentliche Befindlichkeitsstörungen mittlerweile ja gerne. Basel steht da in nichts nach: Heizpilze? Energiefresser, teuer: verboten. Weisse Plastikstühle? Hässlich, billig: auch verboten. Immerhin, das mit dem ebenfalls verbotenen achtlosen Wegwerfen von Zigarettenstummeln erledigt sich ja künftig von selbst, wenn schon unter Strafandrohung nicht mehr an der frischen Luft geraucht werden darf.

«So öppis ghört doch vrbotte!», was für ein schöner Ausruf, am besten gefolgt von: «Aso, wemme das nümm dörf!». Und ja, das meiste davon ist tatsächlich verboten, zum Beispiel Wildpinkeln oder Littering oder Essen und Trinken im Basler Tram. Getan wird es dennoch. Denn ein Verbot verhindert erst einmal gar nichts; ein Verbot ist stets reaktionär, es ist rückwärtsgewandt. Darfs noch ein Nacktwanderverbot sein? Ja, das gibts in ein paar Kantonen. Nur in Basel nicht, hier darf man fudiblutt spazieren gehen. Ausser jemand stört sich daran oder ein Kind muss den Anblick erdulden. Das macht es dann wieder strafbar. Wie unsinnig schliesslich präventive Verbote daherkommen, wissen wir auch: Ein Minarettverbot haben wir schon. Über ein Burkaverbot müssen wir noch abstimmen. Da kann man sich lange einreden, dass das wahnsinnig viel genützt hat, erwiesen ist nichts.

An der Grenze des Guten

Die Schweiz kennt eine lange Liste lustiger Verbote. Da war etwa das Konkubinatsverbot, das bis weit ins 20. Jahrhundert galt. Das Verbot ist zum Glück aufgehoben: Damals wurde in einigen Kantonen von Gesetzes wegen nicht geduldet, dass man in wilder Ehe zusammenwohnt, also als unverheiratetes Pärchen eine gemeinsame Wohnung teilt. In der Schweiz ist übrigens auch das Schächten verboten, die religiöse Schlachtmethode mittels Ausbluten: Eine tierschützerisch richtige Sache, aber das hindert dennoch keinen daran, rasch über die Grenze zu fahren und sich im Elsass mit ausreichend koscherem oder dann auch: Halal-Fleisch zu versorgen.

Natürlich gehören Verbote zum Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Sie markieren die Grenzen, die alle Einwohner eines Rechtsstaates einzuhalten haben. Jedes Gesetz erlaubt und verbietet zugleich; dass ist das Wesen von Spielregeln. Nur: Werden die Regeln zu straff, erstickt der Bürger daran, nachhaltiger sogar als am qualmenden Zigarettenrauch auf dem Perron. Da wollen eine Stadt, ein Kanton, eine Nation also liberal, gesellschaftsorientiert und freiheitlich sein. Und anstatt es zu tun, statt also Regulatorien zu lockern, werden neue geschaffen. Zum Beispiel gegen das Qualmen auf einem ohnehin schon ziemlich zugigen Bahnhof, wo man nun Bremsabrieb und Rost noch sauberer einatmen kann. Freuen dürfen sich vor allem die SBB. Denn die Tonnen von Stummeln, die monatlich am Boden und zwischen den Gleisen landen, fallen dann von alleine weg.