Basel im Zeitraffer (6): Badischer Bahnhof/Riehenring/Messe Basel 1874, 1969, 2017

Ein antiquarischer Fund macht es möglich. 1954 hat der Allschwiler Athena-Verlag erstmals das Buch «Altes Basel, Neues Basel» herausgegeben. Danach folgten mehrere Auflagen, die neuste wurde 1971 herausgebracht. In diesem Buch wurden Bilder der Basler Fotografen-Dynastie Höflinger gezeigt. Immer ein Bild aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert, das einem aus den 1950er- oder 1960er-Jahren gegenübergestellt wurde. Als wir diesen kleinen Schatz aus dem Antiquariat durchgeblättert haben, ist uns aufgefallen, wie sehr sich unsere Stadt in den letzten 50 Jahren verändert hat. Deshalb haben wir die alten Bilder von Jakob, August und Heinz Höflinger immer durch eines ergänzt, das wir aktuell aufgenommen haben. Heute geht es um den Riehenring, wo heute die Messe Basel daheim ist – und früher einmal der Badische Bahnhof stand.

1874

Im Frühjahr 1838 brach im Grossherzogtum Baden die Zeit der Eisenbahn an. Der Bau begann in Mannheim, dann wurden nach und nach Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg im Breisgau angeschlossen. Diese erste Linie war unter dem Namen Rheintalbahn bekannt. Im Januar 1951 wurde dann Haltingen angeschlossen, das zum Landkreis Lörrach gehört. Die Eisenbahn hörte nun unmittelbar vor der Schweizer Grenze auf, sie hatte eine Spurweite von 1600 Millimetern. Bereits ein Jahr darauf wurde ein Staatsvertrag zwischen Baden und der Schweiz geschlossen, der die Weiterführung der bis nach Basel regelte. 1855 war es dann soweit, die ersten Züge konnten in den Badischen Bahnhof einfahren, dieser stand – wie wir auf dem Foto sehen – am Riehenring, der damals Bahnhofstrasse hiess. Dieser Ort lag damals noch ausserhalb des Siedlungsgebiets der Stadt Basel. Kutscher warteten hier den ganzen Tag auf Zugreisende. Erst im Jahr 1913 wurde der Badische Bahnhof, nach siebenjähriger Bauzeit, an seinen heutigen Standort verlegt.

1969

1917 wurde die Bahnhofstrasse in Riehenring umbenannt. Im gleichen Jahr wurden auf dem Gelände des ehemaligen Badischen Bahnhofs die erste Mustermesse und ein Teil Herbstmesse durchgeführt. Acht Jahre später wurde das Areal offiziell Mustermesse genannt. Die ersten Messen fanden teilweise noch im alten Bahnhofsgebäude statt. 1926 begann die Genossenschaft Schweizer Mustermesse mit dem Bau der ersten definitiven Hallen. Das Gesicht der Messe, wie wir es auf dem zweiten Bild sehen, entstand dann Mitte der 1950iger Jahre. Von 1953 bis `54 wurde etwa die Halle 2 gebaut, jene mit dem grossen Zifferblatt und dem Rundhof in der Mitte.

2017

Von 2001 bis 2003 kam der 31-stöckige Messeturm dazu. Zwischen 2011 und 2013 bekam der Messeplatz dann sein heutiges Gesicht, das nach einem Entwurf des weltberühmten Basler Architekturbüros Herzog & de Meuron realisiert wurde.

