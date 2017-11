Basel stark mitbetroffen: Dramatischer Insektenschwund mit ernsten Folgen

Nicht nur Wildbienen und Schmetterlinge verschwinden aus unserem Land, sondern auch Insekten aller Arten. In den letzten drei Jahrzehnten ist die Insektenpopulation regelrecht zusammengebrochen. In Deutschland spricht man von einem Rückgang von fast 80 Prozent. Die Ursachen sind vielfältig. barfi.ch hat mit Bruno Baur, Abteilungsleiter Naturschutzbiologie am Departement Umweltwissenschaften der Universität Basel über die alarmierende Situation gesprochen.

Professor Bruno Baur. Bild: Universität Bäsel

Bruno Baur: Der Rückgang in der Biomasse der Insekten dürfte auf eine Kombination von mehreren, gleichzeitig wirkenden Faktoren zurückzuführen sein. Dazu zählen: der zunehmende Einsatz von Insektiziden, intensive Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen mit viel Dünger, die Art des Mähens, die Degradation und Zerstörung von naturnahen Lebensräumen, die erhöhte Verkehrsmortalität (durch starke Zunahme des Strassenverkehrs), aber auch klimatische Faktoren wie lange Trockenheitsperioden. In unseren Breitengraden eine Folge der Klimaerwärmung.

Sind die Zahlen in der Schweiz gleich?

Es gibt bisher keine vergleichbare Studie in der Schweiz. Wir können aber annehmen, dass die Zahlen in der Schweiz sehr ähnlich sind.

Wie sieht es in Basel-Stadt und Baselland aus?

Auch in Basel-Stadt und Baselland gibt es keine analogen Studien. Allerdings gibt es klare Evidenz, dass in BS schon Arten verschwunden, d.h. in den letzten Jahren ausgestorben sind, beispielsweise der Erdbockkäfer.

Um welche Insekten handelt es sich?

In der Studie in Deutschland wurden die flugfähigen Insekten untersucht (also Schmetterlinge, verschiedene Bienen- und Fliegenarten, Käfer etc.). Die nicht-flugfähigen Insekten dürften aber genauso stark betroffen sein.

Gibt es im Gegenzug eine Zunahme von invasiven Insekten?

Die invasiven Insekten haben in der Tat stark zugenommen. Diese sind aber in den oben erwähnten Zahlen schon berücksichtigt, ohne sie wäre die Abnahme noch grösser. Über die Häufigkeit von einigen invasiven Insekten haben wir gute Zahlen in der Stadt Basel. Rund zehn Prozent der in diesem Jahr (2017) vorhandenen Nachtfalter waren Buchsbaumzünsler (also jeder zehnte Nachtfalter in der Stadt ist ein Buchsbaumzünsler). Auch die Asiatischen Marienkäfer haben stark zugenommen. Vor einigen Tagen fanden wir auch einen invasiven Tausendfüssler in BS.

Mit dem Verschwinden der Insekten, senkt sich auch die Vogel- und Amphibienpopulation. Welche Arten sind damit gemeint?

Rund 60 % der Vogelarten in der Schweiz leben von Insekten (z.B. die Kohlmeisen). Alle diese Arten sind vom reduzierten Nahrungsangebot betroffen. Amphibien wie die Erdkröte und Frösche verzehren häufig Insekten.

Welche Massnahmen müssen oder können überhaupt ergriffen werden, damit der Insektenschwund gestoppt werden kann?

Weniger Einsatz von Insektiziden in Gärten und in der Landwirtschaft, weniger intensive Nutzung der Landwirtschaftsflächen, Mähen mit Balkenmäher, Förderung von naturnahen Lebensräumen, Erstellen von Nisthilfen (Bienenhäuser), Reduktion des Strassenverkehrs.

Kann sich der Bestand der verschiedenen Insektenarten überhaupt wieder erholen?

Dies ist teilweise möglich, wenn die Lebensbedingungen für die verschiedenen Insektenarten deutlich verbessert werden können. Dazu sind aber verschiedene Massnahmen notwendig (siehe oben). Wenn wir lange warten, nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass sich alle Arten erholen können. So wird der Erdbockkäfer nicht mehr selbständig an die Rheinböschung zurückkehren, die Art ist zu selten.

Kann auch der Einzelne etwas beitragen. Wenn ja, was?

Ja, sicher. Den eigenen Garten naturnah pflegen (einheimische Pflanzen, Sträucher und Bäume), weniger Rasen, dafür mehr Blumen, keine Pflanzenschutzmittel verwenden, Bienennesthilfen aufstellen. Geht auf dem Balkon, wie auch bei einheimische Pflanzen in Töpfen.

