Basel vergoldet Plakatflächen – Heimatschutz gegen zu viele Blink- und Leuchtreklamen

Alt Regierungsrat Christoph Stutz hatte sich als Macher verstanden. Und gemacht hat er dann auch, der Baudirektor von der CVP: Er versprach in den 1990ern der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) insgesamt 254 so genannte Leuchtplakate. Aber der Deal war bizarr: Als Gegenleistung für diese Konzession hätte die APG automatische Toilettenhäuschen kaufen und unterhalten müssen. Nicht ganz überraschend fand das Parlament die Verbindung von WC-Häuschen und Leuchtplakaten denn auch etwas seltsam. So richtig dagegen war aber der Basler Heimatschutz: Er erhob gegen jedes einzelne Leuchtplakat Einsprache. Am Ende folgte ein Rechtsstreit, der sechs Jahre dauerte und der die Stadt auch einiges kostete. So betrugen die Mindereinnahmen insgesamt 18 Millionen Franken – oder eben drei Millionen pro Jahr. Basel hatte einen waschechten «WC-Hüsli-Skandal».

Bedürfnis der Werbeindustrie

Diese Woche meldete die Stadt den «erfolgreichen Abschluss» und die «Vergabe der Plakatkonzession»: So wurden die 4'500 Basler Plakatflächen auf mehrere Werbeanbieter verteilt. Und diese Anbieter lassen sich diese Flächen etwas kosten: Neun Millionen Franken pro Jahr wird die Stadt einnehmen. Brisant wird die Geschichte durch die 33 digitalen Plakate, welche die Rolling Star genannten, hinterleuchtenden Plakate ablösen werden. Die Begründung der Allmendverwaltung: «Technische Weiterentwicklungen machen auch vor der Plakatwerbung nicht Halt und entsprechen einem Bedürfnis des Gewerbes.»

Die Stadt ist aber vorsichtig und erklärt rechtzeitig: «Der Kanton hat in der Ausschreibung auf eine zurückhaltende Gestaltung der digitalen Werbeflächen Wert gelegt.» Mediensprecher Daniel Hofer vom Baudepartement meint diplomatisch: «Der Basler Heimatschutz hat sich nur bei der Ausschreibung gemeldet und gefragt, ob es mehr Flächen gebe, die beleuchtet würden oder eben digitale Plakate bekommen würden.»

Kein Times Square

Der Kanton zittert zurecht: Als die SBB die Umgestaltung des Elsässerbahnhofes ankündigten und in der Bahnhofshalle erste digitale Plakate auftauchten, spie der Heimatschutz Gift und Galle: «Mit der längst fälligen Renovation der Wandgemälde in der Haupthalle haben die SBB 2015 einen positiven Akzent gesetzt. Leider wurde dieser durch das Anbringen eines Boards mit Werbefilmen neben dem neuen Generalanzeiger mit den Abfahrtszeiten der Züge wieder getrübt. Eine gemäss Verordnung notwendige Bewilligung durch die Denkmalpflege lag dafür nicht vor. Der Departementsvorsteher erteilte sie gleich selber.»

Der Basler Heimatschutz mit seinen 600 Mitgliedern versteht keinen Spass und hat es auch nicht so mit der digitalen Bespassung: «Unklar ist auch, ob für den bereits erwähnten Werbebildschirm auf der Passerelle über dem Treppenabgang in die Schalterhalle je eine Bewilligung erteilt wurde. Im Zweifelsfall neigen die SBB zum Herr-im-Haus-Standpunkt und ignorieren die Anliegen der Denkmalpflege.»

Kein Blitzen und Blinken

Beim Bahnhof handele es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude erklärt Christof Wamister von der Geschätsstelle des Basler Heimatschutzes. Da sei der Stadtbildkommission wohl etwas «durchgerutscht». Was die «digitalen Plakate» oder Bildschirme sonst in der Stadt angehe, habe man keine «direkte rechtliche Handhabe», da der Heimatschutz zuerst alle Standorte prüfen müsse. Aber natürlich sei es äusserst problematisch, wenn es in Basel bald überall blitze und blinke: «Zudem kommt es darauf an, ob ein Leuchtkasten oder ein digitales Plakat in der Schonzone liegt», sagt Wamister. In solchen Schonzonen, die etwa in Quartieren mit schönen Gebäuden sein können, werden Leuchtreklamen generell nicht bewilligt. Also kein Times Square im St. Alban.

Am Ende sagt Wamister nachdenklich, diese «digitalen Plakate» seien ja auch problematisch, da sie etwa Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer ablenken könnten. Anders als beim Bahnhof, wo die Bildschirme der Stadtbildkommission eben «durchgerutscht» seien, werde der Heimatschutz nun die Situation genau beobachten. Immerhin müssten die Standorte beim Bau ja publiziert werden. Könnte gut sein, dass man da dann Einsprachen machen würde. So viele Einsprachen wie 1998 werden es aber auf keinen Fall mehr werden.

