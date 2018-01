Basels Apotheken als unfreiwillige Drogendealer

Codein, Dihydrocodein und Dextrometorphan. Alles Inhaltsstoffe herkömmlicher Hustenmedikamente, die Sie in den meisten Fällen ohne Rezept in Basler Apotheken beziehen können. Bei normalem Gebrauch ist auch nichts an den Stoffen auszusetzen. Nur: Hustensaft etablierte sich in den letzten Jahren zum Rauschmittel unter Jugendlichen – auch in Basel. «Früher ist dies weltweit praktisch nur in Fachkreisen thematisiert worden. Seit einigen Jahren wird nun vermehrt auch diese Form von Suchtmitteln öffentlich thematisiert», bestätigt Kantonsarzt Thomas Steffen gegenüber barfi.ch.

Halluzinationen und Suchtpotential

Die Bestandteile der Hustenmedikamente können in höheren Dosen Halluzinationen hervorrufen und ausserkörperliche Erfahrungen auslösen. Vor allem Dextromethorphan, das in vielen rezeptfreien Hustenstillern vorhanden ist, kann schnell für einen «Trip» missbraucht werden: «Verschiedene Medikamente können bei falscher Anwendung zu rauschartigen Veränderungen führen», so Kantonsarzt Steffen. Eine schnelle Google-Suchanfrage spuckt sogar einen Rechner aus, der genau aufzeigt, wieviele Tabletten eingenommen werden müssen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Gleichzeitig finden sich unzählige Forumseinträge von Erlebnisberichten, die die Wirkung verherrlichen. Was hier oft vergessen wird: die Stoffe können schnell süchtig machen und sind überdosiert höchst gefährlich. Damit sind sie nicht die einzigen: «Gegen fünf Prozent der häufig verordneten Medikamente besitzen ein Suchtpotenzial.» Vor allem Medikamente, die Codein enthalten, können schnell psychisch und physisch abhängig machen.

Aufmerksame Apotheker

Basler Apotheken sind sich über die Gefahren bewusst. Wer gezielt nach einem Medikament fragt, erhält sofort die Gegenfrage, ob man das Medikament schon kennt und wieso es dieses sein sollte. Besteht ein Zweifel, kann die Herausgabe verwehrt werden: «Grundsätzlich müssen die Apotheken die Abgabe von Arzneimitteln an Personen verweigern, von denen sie wissen oder annehmen müssen, dass diese sie missbräuchlich verwenden», so Kantonsarzt Thomas Steffen. Bei Kindern und Jugendlichen bestehen zudem spezifische Anwendungseinschränkungen, die bei der Abgabe berücksichtigt werden müssen.

Alkohol und Tabak weiter top

High dank Hustensaft, eine Methode die vor allem von Jugendlichen angewendet wird, die noch nicht legal Alkohol beziehen können. So finden sie zu ihrem Rausch, vielleicht sogar in der Haushaltsapotheke. Glücklicherweise scheint diese Art des Medikamentenmissbrauchs noch nicht sehr verbreitet zu sein. Basel hat noch mit alten Lastern zu kämpfen: «Die Gespräche mit Basler Jugendlichen zeigen, dass weiterhin Alkohol, Tabak und neuerdings auch Verhaltenssüchte (Onlinesucht) als Themen im Vordergrund stehen», erklärt der Kantonsarzt. Bei diesen Süchten helfen leider auch aufmerksame Apotheker nicht viel.