Basels Sehenswürdigkeiten auch bei Tripadvisor top?

Die Kunstmesse «Art Basel» ist eines der schillerndsten Events unserer Stadt. Seit einer Woche bereits ist Basel im Ausnahmezustand und unzählige Besucher tummeln sich in der Stadt. Doch was denken all diese von nah und fern über unsere Sehenswürdigkeiten? Ein Blick in die Bewertungen auf dem Portal Tripadvisor verrät sehr viel.

Ein Wahrzeichen Basels ist mit Sicherheit das Münster. Das wissen auch die Touristen und laufen daher scharenweise hoch auf die Türme. Und zeigen sich begeistert!

Bewertungen 1621: 55% Ausgezeichnet, 37% Sehr gut, 1% Ungenügend ©Keystone

«Den Turm zu besteigen ist eindrücklich. Eng, dunkel, Kopf einziehen und weiche Knie. Hat uns Spass gemacht und uns mit einer tollen Aussicht belohnt auf die Stadt».

«Eine schöne Kirche die bei einer Sightseeing-Tour durch Basel auf jeden Fall dabei sein sollte. Der Ausblick von einem der beiden Türme (mit anspruchsvollem Aufstieg) ist die 5 Franken auf jeden Fall wert».

«Das Basler Münster ist sehenswert von aussen wie von innen und der Kreuzgang ist wunderbar. Wie auch die Aussicht von der Pfalz ist einmalig».

Weiter geht es zum nächsten Touristenmagnet, dem Marktplatz. Und auch er weiss zu gefallen.

98 Bewertungen: 32% Ausgezeichnet, 50% Sehr gut, 0% Ungenügend

«Der Marktplatz in der Innenstadt von Basel liegt direkt vor dem wunderschönen Rathaus. Auf dem Marktplatz sind viele schöne und köstliche Marktstände mit allen möglichen Leckereien und Delikatessen. Ebenfalls mit wunderschönen Blumenständen».

«Der Basler Märt mit frischen Gemüse, Obst, Blumen, Käse und Foodtrucks und natürlich dem wunderschönen Rathaus aus dem 16. Jahrhundert mit tollem Innenhof und Wandmalereien».

Doch Basel ist nicht nur für seine Sehenswürdigkeiten, sondern vor allem auch für seine Museen bekannt. Diese stehen besonders während der Art im Fokus der Besucher.

947 Bewertungen: 66% Ausgezeichnet, 27% Sehr gut, 1% Ungenügend ©Keystone

«Schon lange wollte ich mal wieder ins Kunstmuseum Basel, neben der Fondation Beyeler das zweite grossartige Museum der Kunststadt Basel. Mit dem Neubau hat das Museum unglaublich hinzugewonnen».

«Ein Besuch ist viel zu wenig, um die unheimlich umfangeiche Ausstellung zu erkunden. Das Museum bietet einen umfassenden Überblick über 600 Jahre europäischer Gemäldegeschichte mit zahlreichen Meisterwerken».

Bei so viel Begeisterung fragt man sich ob es in Basel nichts gibt, an dem Touristen etwas auszusetzen haben. Unter Baslern kontrovers diskutiert wir ja bekannterweise der Roche-Turm. Also haben wir uns den bekannten Bau von Herzog & de Meuron mal als Beispiel ausgewählt und sind gespannt wie Besucher über den Hauptsitz der Roche denken?

74 Bewertungen: 44% Ausgezeichnet, 32% Sehr gut, 9% Ungenügend ©Keystone

«Nicht das der Roche Tower besonders schön ist aber die Aussicht vom Restaurant aus ist etwas ganz Besonderes. Man fühlt sich da so erhaben über Basel».

«Auch wenn es andere Stimmen gibt, so finde ich ein eindrucksvolles und einmaliges Bauwerk. Empfehlenswert ist der Besuch im Café denn dort hat man einen phantastischen Überblick über Basel».

Und siehe da: den Touristen scheint auch der Roche-Turm zu gefallen.

Aber aufgepasst! Obwohl Erhebungen aus Europa und den USA zeigen, dass sich 50 bis 60 Prozent der Onlinebucher von Bewertungen wie denen auf Tripadvisor beeinflussen lassen, häuften sich sich Klagen über unseriös verfasste oder gar gekaufte Bewertungen. Experten mahnen zur Vorsicht: Die Bewertungen seien nicht repräsentativ, zudem sei das Portal anfällig für Manipulationsversuche.