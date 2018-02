Basels erstes Puff war im Lohnhofgässlein

Im Hochmittelalter nannte man die Damen des horizontalen Gewerbes «offnen Töchter» oder «offnen Frouwen», dies bedeutete, dass sie für Geld jedermann zur Verfügung standen. Die offizielle Haltung der katholischen Kirche, die damals alle Lebensbereiche regelte, gegenüber jeglicher Sexualität, die nicht unter verheirateten Leuten stattfand, zwecks Nachwuchszeugung, war absolut ablehnend. Allerdings erkannten schon die frühen Kirchenväter eine «regulierende» Funktion der Prostitution an – und akzeptierten sie deshalb zähneknirschend.

Reuige Sünderinnen

Gleichzeitig war es vielen Geistlichen bewusst, dass viele Frauen ihre Körper aus bitterer Not verkauften. Deshalb wurde im frühen 13. Jahrhundert der Orden der Magdalenerinnen gegründet, in den «reuige Sünderinnen», in diesem Fall Prostituierte aufgenommen wurden.

Maria Magdalena

Schutzpatronin dieser Institution war natürlich die Heilige Maria Magdalena, jene Liebesdienerin, die durch Jesus, so wird es im Neuen Testament erzählt, vor der Steinigung gerettet worden sein. Ein Kloster dieses Ordens wurde am Steinenberg bereits 1230 gegründet, also hat es damals in unserer Stadt bereits Dirnen gegeben.

Frauenwirte und -wirtinnen

Das erste urkundlich belegte Bordell der Stadt lag aber unterhalb der Stützmauer von St. Leonhard, bei der St. Oswaldkapelle. Das war ungefähr dort, wo sich heute das Lohnhofgässlein und der Leonhardsberg treffen. Nun nannte man Puffbetriebe damals Frauenhäuser und deren Betreiber Frauenwirte bzw. Frauenwirtinnen, diese Berufsleute zählten in der mittelalterlichen Gesellschaft interessanterweise, ganz im Gegensatz zu den Frauen, die in jenen Häusern ihre Dienstleistungen anboten, zu den ehrbaren Leuten.

«Sündlich leben»

Und oft genug wurden diese Häuser von Frauen geleitet. So auch das Haus am Lohnhofgässlein. Elschin hiess die Dame, die dort im späten 14. Jahrhundert wirtete. 1388 rückte sie allerdings ins Visier der Obrigkeit, denn diese befand, dass Elschin «in ihrem huse, under St.Oswaldscapelle gelegen, nit me mit offnen töchtern hushäblich sin soll, sündlich leben do zu tribende», wie in einer Verfügung des Stadtrats zu lesen war.

Am Stadtrand

Denn Elschin hatte mit ihren «farenden Frouwen» an diesem Standort offenbar grossen Zulauf – zumal die Damen auf der Strasse und an den Fenstern standen, um die Freier zu einem Besuch zu animieren. Und das passte dem Stadtrat überhaupt nicht in den Kram. Weil ihm das Bordell zu nahe an der Innerstadt gelegen war. Denn, so eine weitere Verordnung, «die üppigen Frouwen sollen ihren Sitz nicht dort haben, wo die ehrbaren Bürger wohnen, sie sollen an die Enden der Stadt ziehen, wo solche Weiber hingehören».

«orthus uf dem Kolenberg»

Und das waren in jener Zeit der benachbarte Kohlenberg, die Spittelschüren, die Malzgasse und die Lyss. Orte also, an denen auch die Totengräber, der Henker und andere zwielichtige Gestalten zuhause waren. Und an den Kohlenberg musste Elschin dann auch ziehen, wahrscheinlich in ein Eckhaus an der Kohlenberggasse 2, das im Jahr 1394 urkundlich erwähnt wurde – mit den Worten: «orthus uf dem Kolenberg da die offnen frouwen in sind».

Mit dem Konzil kamen immer mehr Freier

Und vor den Stadtmauern wurde die Prostitution dann auch geduldet, damit konnte sich die katholische Gesellschaft arrangieren. Zumal wohl einige der hohen Herren selber zu den Stammkunden der Frauenhäuser gehörten. Während dem Konzil (1431 – 1449) nahm die Zahl der Frauenhäuser in Basel – im Gleichtakt mit allen anderen städtischen Geschäftszweigen – nämlich massiv zu.

Die Reformation brachte das wahre Elend

Das wirklich grauenvolle Elend bescherte den Basler Prostituierten die Reformation ab dem frühen 16. Jahrhundert. Die sehr zugeknöpften Herren der neuen Geistlichkeit verfolgten die «offnen Frouwen» gnadenlos, liessen sie ins schlimmste Elend abrutschen und bestraften sie grausam an Körper und Seele. So gesehen war der pragmatische Umgang der katholischen Obrigkeit mit der Prostitution um einiges humaner als jener der protestantischen Fanatiker, die sie ablösten.

