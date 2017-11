Basels letzte Hinrichtung: Tausende Schaulustige und seither Spuk am «Kopfabheini»

Mehrere Jahre hatten die vier Diebe die Basler Justiz auf Trab gehalten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts trieben sie ihr Unwesen in der Stadt – bis sie endlich geschnappt wurden. Den Männern wurde eine ganze Reihe von Vergehen zur Last gelegt. Am Ende sollen es «im Ganzen Einhundert und Ein Verbrechen» gewesen sein, wie das Gerichtsprotokoll von damals besagt.

Drei der vier wurden zum Tode durch Enthauptung verurteilt. Tatsächlich war ihr Glück, dass der Tod durch Erhängen damals bereits aus der Mode gekommen war. Die Enthauptung galt im Vergleich zum Erhängen als ehrenhafter und weniger erniedrigend. Nur wenige Jahrzehnte früher und sie hätten angesichts ihrer Vergehen kaum auf diesen vergleichsweise milden Vollzug zählen können.

Eine Illustration aus dem Jahr 1653. Im Vordergrund die «Kopfabheini», wo gerade ein Urteil vollstreckt wird, hinten auf dem Hügel ist noch der Galgen im Gellert zu sehen. Bild: Wikipedia/Lupo

«Kopfabheini»: Schaurige Klänge, Blut und Getöse

Die Richtstätte hiess «Kopfabheini». Der Name sagt es: Im Gegensatz zum Galgenhügel auf dem Gellert diente sie vor allem Enthauptungen. Der Ort befand sich vor dem Steinentor bei der Heuwaage, also ungefähr dort, wo heute der Parkplatz vor dem Zoologischen Garten ist. Die Verurteilten wurden von dumpfen, ungespannten Trommelklang und dem Todesglöckchen extraschaurig zum Richtblock begleitet. Dort vollstreckte der Scharfrichter das blutige Urteil.

Vergraben wurden die Leichen der Männer beim nahen «Rabenstein». Wo genau dieser war, ist bis heute unklar. Marco Bernasconi von der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt vermutet, dass die Richtstätte und der «Rabenstein» in vielen Fällen gleichbedeutend waren. So sieht es zumindest das Baseldeutsche Wörterbuch «Idioticon Rauracum» von 1768. Andere Quellen legen wiederum einen Standort «an Seiten der Richtstätte Kopfheiny vor dem Steinenthor» nahe. Bernasconi bestätigt zumindest die Hinrichtungsstätte selbst: «Die Existenz einer gemauerten Richtstätte ist gesichert, das steinerne Podest stand noch 1838 im Bereich des heutigen Zolli-Parkplatzes.»

Im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm finden sich unter anderem auch folgende Zeilen:

«hettn uns die stattsöldner erdappet (spricht ein räuber),

der rabenstein het nach uns gschnappet.»

Das Steinentor 1864, also ungefähr zur Zeit der letzten Hinrichtung. Bild: Wikipedia/CdaMVvWgS

Das Scharfrichtermonopol der Familie Mengis

Das Urteil mit dem Schwert verlangte nach einem geübten Vollstrecker. Sein Job war für ihn ein Handwerk, dessen Ehre es zu verteidigen galt. Scharfrichter Peter Mengis führte das Urteil deswegen höchstpersönlich aus. Der am Kohlenberg wohnhafte Mengis war nicht irgendeiner, sondern der Sohn einer landesweit bekannten Rheinfeldner Scharfrichterfamilie, die mit Theodor Mengis senior (1839-1918) eine Weile lang das Monopol auf sämtliche Todesurteile in der Schweiz hatte.

Der Scharfrichter-Star Theodor Mengis. Gemälde von Emil Beurmann aus dem Jahr 1903

Doch der Schwung mit dem Schwert war nicht das einzige Geschäft der Henker: Das Blut der Geköpften bedeutete für die Scharfrichter eine einträgliche Ware. Es galt als Heilmittel für eine ganze Reihe von Krankheiten. Das Bildnis des Theodor Mengis ziert bis heute den Vorraum des Rathaussaals in Rheinfelden. Wer heute also dort heiratet, muss immer erst am Henker vorbei.

Na, hören Sie's, spüren Sie's? Bild: barfi

Gaffer gab es schon damals, gruseln kann man sich auch noch heute

Damals war es nicht viel anders als heute: Befindet sich irgendwo ein Polizeiaufgebot oder eine Absperrung, so werden die Hälse der Passanten länger und länger, die Gaffer stauen sich schnell. Die Hinrichtung 1819 stellte aber alles in den Schatten: Gemäss Quellen liessen sich das Spektakel rund 20’000 Menschen nicht entgehen. Das waren mehr Leute, als die Stadt Einwohner hatte. Katastrophentourismus gab es also schon damals. Ob wir heute noch einer Enthauptung beiwohnen würden? Zwei Säue, die ordentlich gemetzget werden, bringen uns ja bereits ins schwitzen. Die Verhältnisse haben sich geändert, heute suchen wir vielleicht nicht mehr das blanke Grauen, aber gegen ein leichtes Gruseln haben wir nichts. Die Faszination von Halloween ist der Beweis dafür.

Ungefähr hier, nahe dem Zolli-Eingang, könnte die Richtstätte gewesen sein. Bild: barfi

Wer froh ist, dass heute keine Todesstrafen verhängt und schon gar nicht mehr unter freiem Himmel vollstreckt werden, sich aber dennoch ein wenig fürchten will, kann gerne mal im Nachtigallenwäldeli übernachten. Denn noch heute spricht man davon, dass es an der Heuwaage spuken würde: Dass sich die liederlichen Seelen der Verurteilten, die am «Kopfabheini» ihr Haupt lassen mussten, noch heute als nächtliche Irrlichter zwischen Zolli und Heuwaage rumtreiben. Die meisten dieser Gestalten - es gibt sie wirklich - dürften sich jedoch inzwischen problemlos von der Polizei in Handschellen abführen lassen.