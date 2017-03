Baselworld: Zwischen Prunk und Exquisität

Die Schlagzeilen zur diesjährigen Baselworld sind nicht erfreulich: Weniger Aussteller, weniger Fläche. Die Krise der Uhren- und Schmuckindustrie hat die weltberühmte Messe in Basel eingeholt. Zum hundertsten Mal wird die Messe durchgeführt. Eigentlich ein Erfolg: «Der Baselworld ist es gelungen, sich selbst neu zu erfinden, anzupassen, zu modernisieren, uns immer wieder aufs Neue zu verändern», sagt Sylvie Ritter, Managing Director der Baselworld.

Die diesjährige Uhren- und Schmuckmesse steht aber gleichzeitig an der Schnittstelle zwischen den glorreichen Zeiten, als es nicht zu gross, zu prunkvoll sein konnte und der Zukunft der Baselworld, die Qualität über Quantität stellen muss. Barfi.ch nimmt sie mit auf den Rundgang:

1. Die Fifth Avenue in der Messe Basel

Schon beim Eingang wird klar, dass es hier um sehr viel geht: In der Halle 1 der Messe Schweiz reiht sich ein eindrucksvoller Stand an den anderen. Die Uhrenfirmen präsentieren sich den Gästen mit Ständen von der Grösse eines Einfamilienhauses – und zwar eines grosszügigen Einfamilienhauses. Während Rolex jährlich die neue Kollektion im beeindruckenden Gebäude mit Sandsteinaufsatz präsentiert, zeigt sich Patek Philippe in einem modernen Glaspalast.

Der Sandstein-Aufsatz vom Rolex-Stand.

Der Glaspalast von Patek Philippe.

Chopard empfängt die Interessierten in einem klassischen Geschäft, weiss mit grossen Schaufenstern. Klassik pur.

Ein Hauch von Paris bei Chopard.

Der Juwelier Harry Winston zeigt seine Kollektion in einer Ausstellungsfläche, die von aussen wie ein Tresor wirkt, interessanterweise mit einer grosszügigen Eingangspforte.

Das beeindruckende Gebäude von Harry Winston.

Eine Etage weiter oben ist unter anderem die Luxusmarke Hermès zu Hause. Auffallend ist der Stand aus Holz, mit Grünpflanzen dekoriert.

Naturverbundenheit bei Hermès.

Die Marke Graff lädt mit einem aufwändigen Geschäft ein, schön dekoriert mit einer golden glänzenden, fischschuppenähnlicher Fassade.

Funkeln und Glitzern bei Graff.

Wie ein Ufo präsentiert sich Galaxy: ein weiss beleuchteter Stand, der aussieht wie ein futuristisches Iglu.

Für Weltraum-Fans: Der Stand von Galaxy.

2. Der Teufel steckt im Detail

In den Schaufenstern beweisen die Uhrenmarken, dass sie sich dem Motto «Qualität vor Quantität» verschreiben. Jedes Schaufenster ist eine Welt für sich, bis ins letzte Detail durchgestaltet.

Chanel, in einem grossen schwarzen Kubus, präsentiert im Schaufenster schwarzweisse Uhren mit einem parisähnlichen kleinen Bistro-Flair.

Pariser Flair bei Chanel.

Omega zeigt Dynamik: Eine mechanische Uhr wird von einem Perpetuum Mobile ständig in Bewegung gehalten.

Dior besticht mit zwei wunderschönen Vitrinen: Neben den Uhren steht ein Miniaturkleid von Dior und zeigt so die Wurzeln des Pariser Modehauses.

Zu Dior gehören wunderschöne Roben - auch in der Vitrine der Baselworld.

Die Marke Jaques Druoz bringt mit Origami-Vögeln Farbe in die Vitrinen, darunter reihen sich Luxusuhren mit Zifferblättern aus Diamanten, aus Gold und Marmor.

Origami-Vögeli bei Jacquet Droz.

Patek Philipp hat gar ein interaktives Schaufenster: 55 Uhrwerke können individuell zum Laufen gebracht werden.

3. Schöne Uhren, starke Motoren, berühmte Menschen

Teure Uhren lieben starke Motoren. Das zeigt die diesjährige Baselworld ganz klar: Einen Ferrari als Dekoration wählte die Uhrenmarke Hublot. Zum 70. Geburtstag des LaFerrariAperta lancierte Hublot die Uhr «MP-05 Laferrari Aperta». Auch Zenith setzt auf starke Motoren: Vor dem Eingang steht ein Motorrad.

Der Ferrari am Hublot-Stand...

...und die Uhr dazu.

Noch besser, wenn die Uhrenmarke berühmte Werbeträger hat. Omega zeigt natürlich James Bond, Swarovski wirbt mit der Karl Lagerfeld-Kollektion und der Karlie-Kloss-Kollektion. Raymond Weill aus Genf ehrt die Beatles mit der limitierten Edition «maestro».

James Bond darf in der Welt der Schönen und Reichen nicht fehlen.

Auch Modedesigner Karl Lagerfeld ist bei der Baselworld vertreten.

4. A Girl’s Best Friend

Harry Winston setzt in der Vitrine ganz auf Diamanten. Auch Leo Pizza verführt mit klassischem Schmuck, mit viel Karat. Charignol zeigt Diamantschmuck, den man so nur in Filmen zu sehen bekommt.

Harry Winston, der Meister der Diamanten.

5. Farbe bekennen

Am deutlichsten wird der Farbentrend bei «Chanel». Die Virtinen zeigen Uhren von 2007 bis 2017: Bis 2016 dominieren die Farben Schwarz, Weiss und Gold. Dieses Jahr sticht die Uhr mit der roten Farbe hervor. Auch Hermes, Demonaco und Dior präsentieren rote Uhren.

«Le rouge et le noir» bei Chanel.

Vier Zifferblätter, mit vier Farben und vielen Karat.

Die Regenbogen-Uhr von Chopard.

Die Smartwatch an der Baselworld Die Baselworld zeigt dieses Jahr auch Smartwatches, den ersten Schritt machte letztes Jahr Tag Heuer, sogar Samsung präsentiert sich heuer mit einem Stand an der Uhren- und Schmuckmesse. Auch Schweizer Hersteller erweitern das Sortiment und präsentieren Smartwatches.

