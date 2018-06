Basler Autofahrer aufgepasst: Umweltplakette auch für Sie in Deutschland Pflicht

In Hamburg traten gestern die ersten Diesel-Fahrverbote wegen schlechter Luft in Kraft. Gesperrt sind, für alle Dieselfahrzeuge die nicht der Abgasnorm Euro 6 entsprechen, zwei relativ kurze Abschnitte auf zwei stark befahrenen Strassen im Stadtteil Altona. Für Anlieger, Kunden, Beschäftigte von Büros in den Abschnitten, Handwerker, Lieferwagen, Müllautos, Krankenwagen und Taxis gibt es grosszügige Ausnahmen. Gilt das Verbot auch für Fahrzeuge aus der Schweiz?

Ja, das Fahrverbot das in Hamburg seit gestern in Kraft ist, gilt auch für Autofahrer aus Helvetien. Doch ausser auf ein paar Metern in Hamburg gibt es derzeit noch keine Verbote, allerdings wird auch in anderen Städten Deutschlands über solche Massnahmen diskutiert. Doch noch ist völlig offen, ob überhaupt – und erst recht, wo – derartige Fahrverbote kommen sollen. Die möglichen Fahrverbote betreffen ohnehin nur Besitzer von Diesel-Fahrzeugen mit Euro 4 und älter. Wer ohne Ausnahmegenehmigung in die gesperrte Zone einfährt, muss 25 Euro Bussgeld bezahlen. Die Polizei will das Fahrverbot zunächst nur stichprobenartig kontrollieren und die Fahrer von älterer Diesel-Autos auf das Fahrverbot hinweisen. Derzeit also viel (schmutzige) Luft um nichts.

Hinweis im Fahrzeugausweis

Wenn Sie einen Schweizer Diesel besitzen, in zwei kurzen Hamburger Strassen keinen Fuss vor den anderen setzen wollen, oder generell unsicher sind über welche Abgasnorm Ihr Fahrzeug verfügt, können Sie das einfach und schnell herausfinden. Auf Ihrem Fahrzeugausweis, unten rechts im Feld 72, befindet sich der Emissionscode. Ist die Zahl hinter der Ziffer B grösser als 4, müssen Sie sich vorerst nirgends und mit der Zahl 6 in der Hansestadt gar keine Sorgen machen.

Damit nun endlich zum echten Problem. Was viele Schweizer Autofahrer nicht wissen: Schon lange vor dem Hamburger Dieseltheater wird man auch mit unseren Nummernschilder ohne Spezialetikette in sehr vielen deutschen Städten gebüsst, egal ob mit Benzin- oder Diesel unterwegs. Denn in zahlreichen deutschen Regionen braucht es eine Feinstaubplakette, um mit dem Auto durch oder sogar nur zu einer Stadt zu fahren. Dieser Sticker ist für jedes Fahrzeug obligatorisch, völlig unabhängig vom Jahrgang und der Motorisierung. Selbst der neueste Hybrid gehört dazu. Im Jahre 2008 richteten die ersten deutschen Städte sogenannte Umweltzonen ein. Diese sind oft sehr gross. Und in diesen Gebieten dürfen nur emissionsarme Fahrzeuge verkehren. Ob dies der Fall ist zeigt die Nummer und Farbe des runden Klebers.

©Keystone

Um es noch einmal deutlich zu sagen, die Plakette ist innerhalb der gekennzeichneten Städte ausnahmslos für jeden Wagen zwingend. Mittlerweile sind solche Plaketten in über 80 Regionen obligatorisch (siehe Karte). Das nahe Freiburg im Breisgau gehört übrigens schon länger dazu. Wer ohne Sticker in die Umweltzone fährt, muss mit einer Busse von 80 Euro rechnen. Wo diese Vorschrift bereits gilt, sehen Sie auf unserer Karte. Sie sparen so viel Geld und Ärger. Wenigstens sind diese Kleber endlich deutschlandweit einheitlich und zeitlich unbegrenzt gültig.

Umweltplakette in der Schweiz erhältlich

Die Feinstaubplakette kann in Deutschland bei KFZ-Zulassungsstellen (in den jeweiligen Rathäusern), technischen Überwachungsvereinen (z.B. TÜV, Dekra, GTÜ, KÜS, ADAC-Prüfcentren) online oder schriftlich bestellt werden oder auch auf umwelt-plakette.de. In der Schweiz bietet der TCS diesen Service an, allerdings muss die Bestellung mindestens 10 Tage vor Abreise in Auftrag gegeben werden, da sie in Deutschland ausgestellt wird.

Die Bundesregierung in Deutschland diskutiert derzeit, bundesweit eine blaue Plakette für Dieselautos einzuführen, dann würden dafür die Umweltzonen-Schilder um ein Zusatzschild mit blauer Plakette ergänzt. Das bedeutet, dass nur noch Fahrzeuge mit dieser weiteren Plakette durchfahren dürfen. Wer keine Plakette hat, dem drohen dann auch 80 Euro Bussgeld. Kommt noch die Schweizer Vignette und ein österreichisches Pickel auf die Scheibe, bleibt Ihnen aus Gründen der Sicht wohl nur noch das Rückwärtsfahren.