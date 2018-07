Basler Bürgertum: Bescheidenheit und Zurückhaltung auch auf Porträtfotografien

Schnell das Handy zücken für ein Selfie, eine Sekunde stillstehen und schon ist das Bild fertig. So geht dies heute. Die Porträtfotografie kam vor 180 Jahren auf. Damals war eine Fotografie mit dem Besuch beim Fotografen verbunden. Der Hintergrund, die Kleidung und die Pose mussten genau durchdacht sein und die Anweisungen des Fotografen befolgt werden. Doch wie präsentierte sich das Basler Bürgertum? Dieser Frage ging Medienwissenschaftlerin Esther Stutz nach.

Es sind einzigartige Bilder der Fotografendynastie Höflinger, die ein Tor zu längst vergangenen Zeiten öffnen. Die Moderne hielt Mitte des 19. Jahrhunderts Einzug, auch in Basel. Nebst allen technischen Errungenschaften und dem schnellen Wachstum unserer Stadt, kam auch die Porträtfotografie nach Basel und in Mode. Beim Basler Bürgertum war der Fotograf Jakob Höflinger (1819 – 1892) beliebt. Er sollte eine Fotografendynastie begründen. Bis in die 1970er Jahren gingen seine Nachfahren in Basel dem Handwerk nach.

Einfachheit und Bescheidenheit

Bild: Universität Basel, Florian Moritz

Damals gab es eine Vielzahl von verschiedenen Fotografie-Formaten, besonders beliebt war die sogenannte «Carte de visite». Für die kleinen Fotografien sprach einiges: sie waren kostengünstig, handlich und konnten gut herumgezeigt werden. Trotz oder gerade wegen der modernen Art sich zu präsentieren, besannen sich die Basler Bürger auf den kleinen Porträtfotografien auf die oft beschworenen Grundwerte zurück: Einfachheit und Bescheidenheit. Genau so präsentierten sie sich. «Die Basler setzten weniger auf Prunk und Inszenierung», erklärt Esther Stutz. «Sie liessen sich schlicht und sachlich repräsentieren». Natürlich war die Kleidung modisch und vornehm, wie in Paris, Frankfurt und München. Aber eben: nicht überladen. Ebenso achtete man auf einen schönen Hintergrund. Dafür standen im Studio des Fotografen Stühle, Polstergruppen, Tische und Säulen bereit.

Innen schlicht, aussen Prunk

Bild: Universität Basel, Florian Moritz

Gerne und oft wurden Momente des Erwachsenwerdens der Kinder fotografisch festgehalten. «Im Archiv entdeckte ich viele Fotografien von jungen Männern in Verbindungs-Uniformen», sagt Esther Stutz. Der Moment, in dem man zum ersten Mal eine Uniform trägt und so den Übertritt zur Welt der Erwachsenen markiert, musste fotografisch festgehalten werden. Grundsätzlich zeigte man auf der «carte de visite» nur Einzelpersonen. Mehr war wegen des Formats kaum möglich. «Ein Ehepaar liess sich jedoch zum Beispiel vor dem gleichen Hintergrund und einander zugewandt fotografieren», so Esther Stutz. «Wenn die Bilder dann in die Alben kamen, erkannte man die Zugehörigkeiten». Auch wenn sich die Basler auf den Fotografien zurückhaltend gaben, legten sie grossen Wert auf schöne und aufwendig gefertigte Fotoalben. «Die Alben waren aus edlen Materialien, mit Goldverschlüssen und Schnitzereien im Ledereinband».

Vor Basels Stadttoren

Der erfolgreiche Fotograf Jakob Höflinger stammte aus dem Schwarzwald. Bevor er seine Fotografen-Karriere begann, bemalte er Schilder und Uhrenziffernblätter. Nach einer kurzen Ausbildung in Fotografie, begab er sich auf Wanderschaft durch osteuropäische Länder, um sein Handwerk zu vertiefen. Wieder zurück in der Region, wollte er sich selbstständig machen. Eigentlich plante er, sich in Freiburg i.Br. niederzulassen. Doch es wurde ihm empfohlen, wegen des Reichtums der Schweizer, in Basel ein Studio zu eröffnen. Mit Erfolg. Zu jener Zeit gab es zwanzig Fotoateliers. Zu Beginn befanden sich die Ateliers der Fotografen an den Eingängen in die Stadt, sei es bei den Stadttoren oder Bahnhöfen. «Die Touristen und Gäste liessen sich fotografieren und beim Verlassen der Stadt konnten sie das fertig entwickelte Bild mitnehmen», so Esther Stutz. Kaum vorstellbar, wenn man heute innert Sekundenbruchteilen ein Foto von sich machen kann.