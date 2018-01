Basler Grosserfolg: Von der Sauna direkt in den Rhein

Vergangene Woche wurde die Rheinschifffahrt gesperrt, zu hoch war der Wasserpegel. Aus dem sonst so friedlichen Rhein wurde ein unheimlicher Strom. Die Polizei sperrte die Zugänge zum Rheinbord. Auch bei der «Sauna am Rhy». Trotz dieser Bedingungen kamen die Sauna-Gängerinnen und -Gänger, als wäre nichts Aussergewöhnliches. Besonders an Samstagen und Sonntagen drängen sich die Besucherinnen und Besucher auf die künstliche Insel am Grossbasler Rheinufer in Nähe der Breite. Dann wird der Einlass sogar beschränkt.

© Muriel Kunz / Sauna am Rhy

«Ich war schon mehrmals in der Sauna am Rhy, und es ist jedes Mal ein wunderbar wohltuendes Erlebnis! Was mir besonders gefiel sind die Aufguss-Rituale, die die Mitarbeiter regelmässig durchführen. Sie versetzen das Wasser mit angenehm duftenden Ölen», schwärmt eine treue Besucherin. Das Highlight ist aber der Sprung in den kalten Rhein nach dem Saunagang und die Entspannung danach. «Und das Ausruhen danach in der Jurte - der Himmel! Während das Feuer im Ofen knistert kann man sich in eine warme Decke einkuscheln, und die Wolken durch das Guckloch beobachten», so die Besucherin weiter.

Wohlfühl-Tag der Extraklasse

© Muriel Kunz / Sauna am Rhy

Grösster Beliebtheit erfreut sich der Montag. Dann ist nämlich jeweils der Tag der Frauen, die in Scharen die gepflegte Atmosphäre geniessen und es sich so richtig gut gehen lassen. Das Angebot ist einzigartig. Die Sauna bietet abwechselnde Aufgüsse mit natürlichen Essenzen und die beiden Markenzeichen, die malerischen Jurten, runden das Wohlfühlpaket optimal ab. In der Lounge-Jurte werden kleine Erfrischungen gereicht, in der Ruhe-Jurte kann man sich bei einem heimeligen Feuer entspannen.

Eine Angebot, das begeistert

Abgesehen von kleinen Konzeptanpassungen und einigen Optimierungen im Laufe der nächsten drei Jahre wird am bestehenden Konzept nichts geändert werden. Unangetastet bleibt vor allem das Grundangebot, in dem die kostenlose Abgabe von Trinkwasser, Bademantel, Badeschlappen, Saunatuch, Duschseife und -tücher an die Gäste im Preis von dreissig Franken enthalten ist. Dies kommt bei den Gästen sehr gut an. «In der Sauna am Rhy kann ich so richtig relaxen. Brauche kein Saunatuch oder Flip flops, ist alles im Preis inbegriffen», schreibt Thomas auf Tripadvisor.

© Muriel Kunz / Sauna am Rhy

Die Erfolgsgeschichte der Sauna am Rhy dürfte somit weitergeschrieben werden. Zwar gibt es inzwischen an einigen Seen der Schweiz ähnliche Projekte, aber die einzigartige Lage im Rhein, praktisch mitten in der Stadt Basel macht die Rheinsauna zu etwas ganz Besonderen. Und lässt die Zeit bis zum nächsten Rheinschwumm im Sommer schneller vergehen.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.