Basler Hotelgeschichten: Heute das legendäre, alkoholfreie Hotel Rochat (1)

Akute Alkoholprobleme im frühen Industriezeitalter waren ursprünglich Anlass für die Gründung der christlichen Organisation Blaues Kreuz, der ältesten Suchthilfeorganisation der Schweiz. Ihre Gründer 1877: Pfarrer Louis Lucien Rochat in Genf und Arnold Bovet in Bern. Persönlich Begegnungen mit alkoholabhängigen Menschen bewegten sie etwas Ernsthaftes für die Betroffenen und deren Familien tun zu wollen. So verschrieben sie sich dem Kampf gegen den Alkoholmissbrauch auf der Grundlage des christlichen Glaubens. Das Blaue Kreuz wurde ganz bewusst als Symbol und Name in Anlehnung an das Rote Kreuz von Henry Dunant gewählt.

Die Gründer Louis Lucien Rochat und Arnold Bovet. ©Hotel Rochat

Hotel Rochat mit Restaurant und Kaffeehalle

Das 1899 am Petersgraben fertiggestellte Gebäude wurde anstelle eines Patrizierhauses errichtet. Zimmer im Hotel-Restaurant Rochat waren damals bereits ab einem Franken und fünfzig Centimes zu haben, der Preis für Vollpension betrug ganze 3 Franken. Ein Mittagessen kostete zwischen 60 und 80 Centimes und ein Abendessen gab es schon für einen 1 Franken. Elektrisches Licht und Zentralheizung sowie Badezimmer im Hause waren im Preis inbegriffen, eine Kaffeehalle existierte damals ebenfalls. Nur etwas wurde und wird bis heute unter keinen Umständen angeboten: Alkohol.

1910 konnten zusätzlich auch die angrenzenden beiden Liegenschaften (heute Haus Bovet und später die Rochat Lodge) erworben werden. Zunächst nur als Platz für sozial schwach gestellte Personen gedacht, sollen auch illustre Namen wie der Schriftsteller Hermann Hesse im Restaurant gespeist und der spätere russische Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin am Petersgraben genächtigt haben. Das Restaurant im Blaukreuz-Haus diente der benachbarten Universität während einiger Jahre als Mensa.

Fliessendes Wasser und Telefone

Die erste grössere Renovation erfuhr das Hotel während des Zweiten Weltkriegs. Ein Lift wurde eingebaut, die Réception eingerichtet und alle Zimmer mit fliessendem Wasser und Telefonen ausgestattet. Der letzten umfassende Umbau wurde im Hotel Rochat 1990 durchgeführt. Um die alkoholfreie Weiterführung des Restaurants sicherzustellen, wurde der Verein 2011 in eine Stiftung mit dem Zweck der Unterstützung des Blauen Kreuz und vielen anderen Organisationen der Suchtbekämpfung umgewandelt.

Hotel «Blaukreuz-Haus» Basel, um 1911. Aus: Die Geschichten der Basler Gastronomie von Mario Nanni

«Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt»

Heute verfügt das 3-Sterne-Businesshotel über 50 moderne und klimatisierte Zimmer. Im Moment werden zusätzliche sechs Suiten anstelle der jetzigen Seminarräume gebaut. Ein eigenes Restaurant hat das Rochat seit vier Jahren nicht mehr. Die Hotelgäste erhalten aber ein reichhaltiges Frühstück. «Das Hotel wird für immer alkoholfrei bleiben», sagt Hoteldirektor Christian Zussy. Er ist bereits seit zwanzig Jahren im Haus. Doch falls Gäste Alkohol mitbrächten, könnten sie diesen selbstverständlich in den Zimmern geniessen. Für alle Fälle sei die Réception sogar mit einem Korkenzieher ausgerüstet.

Die kosmopolitische Gästestruktur setzt sich heute aus allen sozialen Schichten zusammen. «Die meisten Gäste wissen gar nichts vom Blau Kreuz-Gedanken. Sie sind jedoch angenehm überrascht, wenn sie über den Stiftungszweck informiert werden», so Zussy.

Die Vision des Hoteldirektors «Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Wir leben die Philosophie der Gründer. Sozialkompetenz, Fairness und Gerechtigkeit sind in unserem Team und Betrieb tief verankert» scheinen ihm Recht zu geben. Die Auslastung des Hotels liegt mit durchschnittlich 90 Prozent ganze 25 Prozent über dem Basler Durchschnitt. Wurde das Haus lange Zeit in breiten Kreisen Basels zu Unrecht als Stündeler-Hotel belächelt, so hat sich das Vorurteil längst aufgelöst und sich in etwas anderes gewandelt: Respekt und Bewunderung.