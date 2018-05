Basler McDonald’s als Exote: Fastfood-Riese am Barfi bedient nun die ganze Nacht

Da staunten die Gäste der McDonald’s-Filiale am Barfi nicht schlecht, als sie vor Wochenfrist auf dem ausgehängten Zettel die neuen Öffnungszeiten lasen. Montag bis Samstag 10:00 bis 05:00 Uhr, Sonntag 11:00 bis 02:00 Uhr. Bereits vor den neuen Öffnungszeiten hatte der Fastfoodriese am Barfi an den Wochenenden bis 04:00 Uhr geöffnet, doch täglich bis 05:00 Uhr? Da fragt man sich, ist das nötig und wie ist das überhaupt möglich?

Für notwendig und rentabel hält natürlich McDonald’s selbst die verlängerten Öffnungszeiten. Auf Anfrage von barfi.ch sagt Mediensprecherin Deborah Murith, «die Öffnungszeiten orientieren sich grundsätzlich an der Lage eines Restaurants und dem (veränderten) Verhalten der Gäste. Da bei McDonald’s der Gast im Zentrum steht, passen wir unser Angebot sowie auch die Öffnungszeiten den Bedürfnissen unserer Gäste an. Die Innenstadt Basel und insbesondere der Barfüsserplatz sind sehr belebt und die Passanten schätzen von früh bis spät das Angebot von McDonald’s».

Bleibt also nur noch die Frage wieso McDonald’s überhaupt solange geöffnet haben darf. Im Gesetz über das Gastgewerbe der Stadt Basel steht unter Paragraph 36 zum Thema Öffnungszeiten nämlich geschrieben: «Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, können die ihm unterstellten Betriebe grundsätzlich von 05.00–01.00 Uhr, in den Nächten auf den Samstag und auf den Sonntag bis 02.00 Uhr, geöffnet sein. Diese Öffnungszeiten gelten nicht für Beherbergungsbetriebe und deren Logiergäste, für Bahnhofrestaurants sowie für besondere kantonale Anlässe». Da die McDonald’s Filiale am Barfi weder ein Bahnhofsrestaurant, noch ein Beherbergungsbetrieb ist, erhält man aus dem Gesetzestext noch keine Antwort. Demnach müsste der Schnellverpfleger um 01:00 respektive um 02:00 Uhr schliessen.

Antrag für verlängerte Öffnungszeiten

Licht ins Dunkel bringt Maurus Ebneter vom Wirteverband Basel-Stadt. «Jeder Gastronomiebetrieb kann grundsätzlich beim Gewerbeinspektorat verlängerte Öffnungszeiten beantragen. Im Gesetz sind jeweils nur die generellen Öffnungszeiten vorgeschrieben».

Für die Beurteilung des Gesuchs wird die Abteilung Lärmschutz des Amts für Umwelt und Energie beigezogen. Sie muss die Übertragung des Innenlärms von Gastgewerbebetrieben auf angebaute lärmempfindliche Nachbarnutzungen (z. B. Wohnungen und Büros) beurteilen. Wird dieser Test bestanden, stehen den langen Öffnungszeiten eigentlich nichts mehr im Weg. «Ein solcher Antrag ist in einem bewohnten Quartier praktisch chancenlos. Da der Barfüsserplatz aber sowieso bereits die Lärmstufe 3 aufweist, haben es Gastrobetriebe hier einfacher. Im Vergleich zu anderen Städten ist Basel hier sehr liberal», so Ebneter.

Gartenbeizen werden speziell überprüft

Strenger ist die Regelung bei Restaurants mit Gartenbeizen. Die meisten Restaurants mit Aussenbewirtung dürfen bis 22 Uhr offen haben. Dient der Hinterhof jedoch als Rückzugsmöglichkeit für Anwohnerinnen und Anwohner, können die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Dass ein Gastrolokal den Betrieb draussen bereits um 20 Uhr schliessen muss, kommt in Basel jedoch selten vor. In Basel-Stadt gibt es rund 900 Gastgewerbebetriebe, 500 davon bewirten ihre Gäste draussen. Und in den meisten Fällen wird der Restaurationsbetrieb in Hinterhöfen bis 22 Uhr bewilligt.

Eine Ausnahmeregelung erteilt die Stadt auch während Grossveranstaltungen, wie die Fussball WM in diesem Sommer. Während der diesjährigen Fussball-WM dürfen alle Gastwirtschaftsbetriebe an den Spieltagen ausnahmsweise bis 02:00 Uhr geöffnet haben. Die Betreiber von Gastwirtschaften und Veranstalter von speziellen Public Viewing Anlässen sind jedoch dafür verantwortlich, dass sie und ihre Gäste gebührend Rücksicht auf die weniger fussballbegeisterte Wohnbevölkerung nehmen.