Basler Päckli-Elend: Amazon will jetzt an Ihren Hausschlüssel

Zalando-Süchtige wissen genau, was das heisst: Wieder ein Paket unterwegs, wieder nicht zu Hause. Und der Lieferdienst stellt es einfach vor die Haustür. Vielleicht auch in den etwas geschützten Hauseingang, aber dennoch: Der Wildwuchs wächst. Zettel mit «Bitte Pakete bei XY deponieren» sind das neue «Bitte keine Werbung»-Schild. Sie hängen fast überall, sogar an Wohnungstüren, in der Basler Innenstadt oder draussen im Quartier.

Und genau da will das Internet-Warenhaus Amazon jetzt ran. Direkt in die Privatsphäre der Kunden: Mit «Amazon Key» kann sich der Kunde das Paket direkt in die eigene Wohnung stellen lassen. Der Preis? Eine Webcam, eine Internetverbindung – und der eigene Hausschlüssel in Form eines Smart Keys. Richtet man das ein, stellt der Bote das Amazon-Päckli eben zwischen die unaufgeräumten Schuhe am Hauseingang. Dafür, dass ers nicht aufs Bett stellt oder noch etwas Kleines mitgehen lässt, sorgt die Videoüberwachung, die dem Kunden dazu gleich noch eine beruhigende Aufnahme schickt, dass alles in Ordnung ist.

Bittere Pille für Basler Päckli-Süchtige

Zettel an Basler Wohnungstüre: Das ist die neue Päckli-Kultur. ©barfi

Dieses massive Eindringen in die Privatsphäre der Menschen ist vor allem auch ein Test: Wie weit gehen Kunden, um den perfekten Service zu erhalten? In Basel wird das schwierig. «Ich denke nicht, dass sich ein solches Angebot in der Schweiz oder Basel nächstens durchsetzen wird», sagt der Geschäftsfüherer des Hauseigentümerverbandes Basel-Stadt, Andreas Zappala: «Die Vorbehalte auf Seiten der Hauseigentümer und Mieter dürften zu gross sein, auch aus Sicherheitsüberlegungen.»

Der Kunde müsste den Schlüssel oder Code einem Unternehmen übergeben; er hätte danach keinen Zugriff mehr. «Das heisst, Sie wissen nicht mehr, wer in diesem Unternehmen konkret alles über den Schlüssel oder Code verfügt», so Zappala. Zumal es in Mietshäusern noch komplexer ist, wie Zappala ausführt:

Der Hauseigentümer darf dem Unternehmen nur den Schlüssel zur Liegenschaft geben. Und das wird er vermutlich nur tun, wenn der Mieter gleichzeitig auch seine Einwilligung für den Zutritt zur Wohnung gibt. Denn er wird kaum zulassen wollen, dass in Einzelfällen die Pakete im Hauseingang stapeln.

Es müsste auch jeder Mieter einzeln seine Zustimmung geben.

Auch wenn diese vorliegen, stellt sich die Frage: Wer muss den Schlüssel zur Verfügung stellen, Mieter oder Vermieter? Und wer müsste die Kosten für die zusätzliche Anfertigung übernehmen, wie sie Amazon verlangt?

Nach der zivilrechtlichen Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz ist der Mieter Besitzer der Wohnung, er hat das alleinige Verfügungsrecht darüber. Dem Vermieter ist es also gar nicht möglich, entsprechende Zutrittsvereinbarungen mit der Post oder Paketlieferanten einzugehen. Auch dann nicht, wenn er – widerrechtlich – über einen Passepartout verfügen sollte.

Bequem bis ans Ende der Privatsphäre

Glücklich, wer heute schon einen Boten hat, der irgendwie dank irgendwo klingeln in den Hauseingang kommt. ©barfi

Damit zerlegt der Hauseigentümerverband die unheimliche Absicht des Lieferdienstes, sich über freimütige, technikaffine und bequeme Bewohner Zutritt in die Wohnungen zu verschaffen. Amazon ist nicht der einzige Lieferdienst, der solche Überlegungen angestellt hat, aber der erste, der den Service tatsächlich einführen will. Derzeit wird das Angebot in den USA ausgerollt. Bis Amazon den Service hierzulande definitiv einrichtet, dürften aber bereits erste europäische Unternehmen ähnliche Pilotversuche angestellt haben.

Immerhin bietet die Schweizerische Post bereits jetzt einen Service an, mit dem man die Lieferzeiten eines Pakets so terminieren kann, dass es der Pöstler die Ware dann bringt, wenn man tatsächlich zu Hause ist. Nur nehmen Billig-Shoppingportale oft andere Lieferdienste als die Post in Anspruch. Da wird nicht auf den Kunden Rücksicht genommen, sondern auf die Liefer- und vor allem: Kosteneffizienz. So kommen die Päckli eben dann, wenn sie kommen. Und nicht, wenn man da ist. Es ist schliesslich wie mit dem Preis, zu dem alles kommt: Serviceabbau bedeutet eben Warteschlangen – der Preis für den Luxus der Bequemlichkeit hingegen ist derzeit die Aufgabe der eigenen Privatsphäre.