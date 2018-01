Basler Skilager: Schickt das Sportamt die Schüler vom Schnee direkt in den Gips?

Erinnern Sie sich noch an das Skilager? Eine Woche fernab von zuhause, zusammen mit den Klassengspäänli in den Bergen. Der lange Ausflug in die Alpen hat grosse Tradition und bedeutet viel, insbesondere für Stadtkinder. Der Feldberg ist zwar nah, aber dann doch nicht so nah, dass man jedes Wochenende hinfahren würde. Und so richtig hoch ist der Hügel im Schwarzwal ja auch nicht. Umso besonderer ist diese Woche in den Bergen. Doch Flipflops und Shorts reichen da nicht. Viele Schülerinnen und Schüler besitzen jedoch kein eigenes Paar Ski, kein eigenes Snowboard. So gehörte es mit zur Skilager-Vorfreude, dass man beim Sportamt Basel-Stadt vorbeigehen und seine Skier abholen konnte. Wenn man Pech hatte, erhielt man die grellpinken, mit etwas Glück diejenigen in eleganteren Farben.

Erfolgreicher Protest

Vor zwei Jahren wurde der Rotstift beim Materialverleih des Sportamts angesetzt, die Ausgabestelle geschlossen. Die Empörung war gross. Nach dem öffentlichen Protest reagierte die Stadt: Die Schneesportausrüstung kann weiterhin ausgeliehen werden, doch Budgetverkürzung blieben und damit personelle Konsequenzen. Der gesamte Ablauf musste effizienter gestaltet und zeitlich gekürzt werden. Das fängt bei der frühzeitigen Materialbestellung durch die Lehrerinnen und Lehrer an und hört bei der fristgerechten Rückgabe der Ski auf.

Dennoch stösst das Angebot nach wie vor auf grosses Interesse: Knapp zehntausend Schülerinnen und Schüler liehen sich alleine diesen Winter bisher die Wintersport-Geräte für das Skilager beim Sportamt aus. Für rund 55 Franken erhält man als Schüler eine komplette Ski-Ausrüstung.

Dreissig Minuten pro Klasse

Am Tag der Ausleihe hat jetzt plötzlich alles alles schnell zugehen: Nicht mehr als dreissig Minuten stehen einer ganzen Klasse zur Verfügung. In dieser Zeit müssen die Gebühren bezahlt, passende Ski oder Snowboards, Helme, Stöcke und Skidress gefunden werden.

Schüler in Selbstverantwortung

Zu den Opfern der Sparmassnahmen gehört auch der Einstellservice für Skibindungen. Die Bindungen werden auf den kleinstmöglichen Auslösewert eingestellt. Das mindestens so gefährlich, wie eine zu starke Bindung. «Für die persönlich korrekte Einstellung sind die Bezügerinnen und Bezüger selber verantwortlich», schreibt das Erziehungsdepartement Basel-Stadt im Schulblatt. Das ist unverantwortlich. Lösen sich die Skier schon beim kleinster Ruckeln auf der ersten Abfahrt ist der üble Sturz vorprogrammiert. Kinder und Teenager so auf die Piste zu lassen, ist grobfahrlässig.

Doch genau so werden die Skier und Snowboards inzwischen direkt an die Schulen geliefert. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin die Bindung korrekt eingestellt haben will - was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist - muss er sich selber darum kümmern. Zwei Sportgeschäfte in der Region bieten gegen Bezahlung versteht sich einen Bring- und Hol-Service an. Eine riskante Vorstellung unseres Sportamtes, nicht nur wenn man weiss, dass viele Schülerinnen und Schüler von Basel keine grosse Wintersporterfahrung haben. Und sich selbst gute Läufer der grossen Bedeutung auf Gewicht, Grösse und Erfahrung justierten Bindungen für die persönliche Sicherheit nicht bewusst sind. Ski heil.

