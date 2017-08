Basler Theaterdirektor Andreas Beck im Exklusivinterview: «Dieses Haus ist sehr knapp aufgestellt – wesentlich knapper darfs nicht werden.»

Herr Beck, die Fachzeitschrift «Deutsche Bühne» hat das Theater Basel hochgelobt, die Kritiker scheinen Ihr Haus ja geradezu zu lieben. Wie kommts?

Andreas Beck: Wie das kommt, müssen Sie natürlich die Kollegen der Kritik fragen. Aber es ist natürlich sehr toll, dass man in der «Deutschen Bühne» als Schweizer Theater so explizit wahrgenommen wird. Das liegt wohl daran, dass auch viele deutsche Kritiker hierherkommen und ihr Votum abgeben.

Und, grosse Freude?

Natürlich! Dass uns die Kritikerinnen und Kritiker so wahrnehmen, das freut uns sehr. Es zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich würde aber ergänzen, dass das Basler Publikum dies auch bemerkt hat. 2016/2017 war eine sehr gute Spielzeit, eine wirklich glückliche Spielzeit, in der viele Dinge sehr gut aufgegangen sind.

Und Freude also auch beim Publikum?

So sehe ich das, ja. Obwohl man auch sagen muss: Wir hatten in der ersten Spielzeithälfte einen langen, sehr schönen Herbst. Das ist wettertechnisch immer ein bisschen Gift fürs Theater: Wenn die Leute sich zwar für ein Stück interessieren, aber den Theaterbesuch dann auf später, also auf einen Tag mit weniger schönem Wetter, verschieben wollen – der dann aber lange nicht kommt. Daher war die erste Hälfte, sagen wir mal, nicht ganz so fröhlichmachend wie der zweite Teil der Spielzeit. Das Problem haben übrigens auch Kollegen aus anderen Häusern so bemerkt. Aber künstlerisch – und das betone ich mit einem Ausrufezeichen –, künstlerisch war die Spielzeit sehr, sehr gut!

Besonders hervorgehoben wurde die «Basler Dramaturgie». Was ist darunter zu verstehen? Oder handelt es sich eher um die neue «Becksche Dramaturgie»?

Nein, damit ist wirklich die spezifische «Basler Dramaturgie» gemeint. Die gab es schon mal in einer ersten Phase während eines kurzen Zeitraums. Das war unter Werner Düggelin. Damals hatte sich der Dramaturg Hermann Beil zusammen mit dem Dramatiker Friedrich Dürrenmatt vorgenommen, wie sie sagten, «den Goldschnittwert des Klassikers zu überprüfen». Sie wollten also klassische Stücke um- und überschreiben. Diese Phase dauerte nicht sehr lange, weil Dürrenmatt sehr früh aus dieser Theater-Ehe wieder entschwand, aber das Vorgehen erhielt dennoch den Namen «Basler Dramaturgie».

Wieso also Beil und Dürrenmatt wieder hervornehmen?

Als wir uns vorbereitet hatten, überlegten wir uns: Wie können wir der zeitgenössischen Dramatik in einem Stadttheater genügend Platz geben und gleichzeitig einen Spielplan kreieren, der den Baslerinnen und Baslern doch wenigstens von den Titeln her vertraut erscheint? Wir geben also viele Stückaufträge an Autorinnen und Autoren und bitten sie, gewisse Klassiker, die ja nur in Übersetzung vorliegen, für uns zu überschreiben. Das heisst: Eine neue Fassung zu machen. Das kann einfach eine neue Übersetzung sein oder, wie bei Peter Licht und dem «Menschenfeind», den wir gerade in Venedig gezeigt haben, eine wirklich ganz radikale Überschreibung. Wir tun im Prinzip das, was das Theater schon immer getan hat: Nämlich die bekannten Mythen und Geschichten dramatisch neu greifen. So ist das Theater ja überhaupt entstanden.

Und was machen Sie demzufolge mit Büchners «Woyzeck», den Sie in der kommenden Spielzeit anbieten?

Woyzeck würde ich niemals überschreiben. Das ist ein Klassiker, der uns original in deutscher Sprache vorliegt – und das noch in der Büchner-Sprache, also in der besten, schönsten deutschen Sprache überhaupt. Vieles andere hingegen, das bis zurück zu den griechischen Tragödien reicht und Shakespeare, die ganzen Franzosen, all das kennen wir nur durch eine andere Stimme, nämlich die des Übersetzers. Und dass man diese vermittelnde Stimme überprüft, aus dem Hier und Jetzt, das ist das, was wir hier tun.

Was bedeutet diese Dramaturgie für die deutschen Originale?

Dass diese Stücke durch ihre Sprache umso mehr wirken können. Kleist, Goethe, Schiller klingen im Original. Und um auf den «Wilhelm Tell» zu kommen, den wir in der vergangenen Spielzeit präsentieren konnten: Da swingt doch die Sprache richtiggehend! Das ist Schiller. Auch dies ist ein wesentlicher Teil der «Basler Dramaturgie»: Wir inszenieren aus dem Heute heraus.

Ist das jetzt eine stärkere Annäherung ans Publikum, ein Mittel gegen die fehlende Nähe zum Volk, die die Politik am Theater so gern bemängelt hat? Oder entspricht das einem künstlerischen Bedürfnis?

Ich würde sagen, es entspricht einem Bedürfnis eines Stadttheaters. Als Stadttheater muss man ja verschiedene Bedürfnisse erfüllen. Und dazu gehört natürlich der Klassiker, also das, was das Theater seit über 2’500 Jahren erfüllt. Neben neuen Kompositionen, neuen Choreographien und neuer Literatur, die wir auch in Auftrag geben. All das gehört zu einem lebendigen Haus.

Und der Spruch «machts doch populärer»?

Ach je, das ist ein ziemlich langweiliger Spruch. Wo populärer hinführt, sehen wir ja gerade an vielen Orten. Es führt ja nicht unbedingt zu etwas Besserem, sondern oft zu etwas vermeintlich Schlichterem. Doch schlicht oder einfacher ist, finde ich, etwas vom Schwierigsten überhaupt. Ich betone daher gerne: Blicken wir mal auf die letzte Spielzeit, auf den Erfolg der «Drei Schwestern» oder Schillers «Wilhelm Tell». Das sind alles Stücke, die in ihrer gesamten Komplexität das Publikum mitgenommen haben. Und nicht, weil sie den Inhalt als sozusagen simplifiziert oder zum Comic vereinfacht hätten.

Spiegelt sich das in den Zahlen wieder?

Die arbeiten wir derzeit gerade aus. Der Beginn der Spielzeit war noch nicht so gut, davon hatten wir uns tatsächlich mehr versprochen. Aber dann zog es wirklich sehr gut an und das hielten wir bis zum Schluss durch. Auf der Grossen Bühne hatten wir im sehr warmen Juni eine Platzausnutzung von knapp 90 Prozent.

Sie führen ein Dreispartenhaus mit Ballett und Oper. Wie gehts den anderen zwei Sparten?

Sehr gut. Wir hatten einen tollen «Peer Gynt», der die Leute wirklich von den Stühlen riss. Dafür erhielten wir viele Gastspielanfragen aus aller Welt, denen wir aber kaum allen nachkommen können werden. Wir könnten das Stück auch weiterspielen, aber da setzt uns dieses Haus eben seine Grenzen. Dafür werden wir in einer der nächsten Spielzeiten den «Peer Gynt» hoffentlich wieder aufnehmen können. Ballett läuft also prima. Und die Oper, da kann man nur sagen: Die grossen Produktionen wie «Oresteia», «Satyagraha» oder «Alcina» waren alle höchst erfolgreich. Also auch da läuft es sehr gut.

Der Erfolg kommt also, und Sie stossen bereits an die Grenzen des Hauses: Sie können erfolgreiche Stücke nicht lange im Spielplan halten. Wie kommen sie gegen diese Limiten an?

Man kann diese Limiten derzeit eben nicht so einfach niederreissen. Es ist im Theater eben so: Wenn gewisse Dinge abgeschafft, will sagen: weggespart werden, kann man sie nicht so schnell wieder einführen. Man hatte sich also aufgrund von verschiedenen Sparprogrammen entschieden, das Repertoire einzuschränken. Das hat unter anderem schlicht mit Lagerfläche für Dekorationen zu tun, die man aufgegeben hat. Was ich also nicht im Haus lagern kann – und das sind maximal vier Produktionen pro Bühne! –, das muss ich dann entweder teuer in einem Container versorgen oder ich muss es eben ziehen lassen, entsorgen …

Die Ironie der Sparübungen.

Für mich als Theatermacher bedeutet das, dass zu Beginn jeder Saison praktisch das ganze Erfolgsfett, das wir während der vorherigen Spielzeit ansammeln konnten, wieder abgeschmolzen ist. Wir fangen immer wieder bei Null an. Dieses Vorgehen ist in der Oper für ein Haus dieser Grössenordnung normal, da wir kaum mehr ein Ensemble binden können. Aber im Schauspiel und im Ballett, wo wir mit einem Ensemble und einer Compagnie arbeiten, ist das Wahnsinn: Einen solchen Erfolg wie «Peer Gynt» können wir dann trotzdem nicht weiterspielen. Und im Schauspiel liegen dann gewisse Erfolge einfach auf Eis. Das versuchen wir jetzt mit Co-Produktionen zu umgehen, so klappt das etwa mit «Wilhelm Tell» oder «John Gabriel Borkman». Ja, insgesamt versuchen wir, trickreich damit umzugehen, aber eben: wenn man mal so etwas aufgibt wie Lagerfläche und die dazugehörigen Dinge wie ein Fuhrpark, dann ist das alles verloren.

Viel mehr Geld vom Kanton wird es aber kaum geben?

Ich sags mal so: Man kann die Dinge nicht einfach nur günstiger machen und dasselbe Niveau halten. Es ist einfach alles mit Einschnitten und Einbussen verbunden. Das sag ich jetzt bewusst, denn die neuen Budget-Verhandlungen stehen ja an. Und da geht es zum Teil um einige hunderttausend Franken, viel für eine Privatperson, aber keine gewaltigen Summen im Budget eines Kantons wie Basel-Stadt. Ich muss an dieser Stelle einfach deutlich sagen: Dieses Haus ist sehr knapp aufgestellt und wesentlich knapper darfs nicht werden.

Wie stehts um den politischen Dialog? Der war vor einiger Zeit doch sehr aufgeladen, ihr Vorgänger Georges Delnon hatte da ziemlich zu kämpfen.

Um den Dialog stehts gut, und ich bin ja eine andere Person als mein Vorgänger, derzeit grundsätzlich optimistisch. Wir erhalten entsprechende Signale, aber noch habe ich keinen konkreten Vertrag vorliegen.

--

Andreas Beck (*1965) ist seit 2015 Direktor des Theaters Basel. Aktuell starten die Proben für seine dritte Spielzeit am Stadttheater. Am Samstag, 9. September, startet die Saison 2017/2018 mit dem grossen Theaterfest Basel. www.theater-basel.ch

Möchten Sie sich dazu äussern? Hier geht es zu den Kommentaren.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.