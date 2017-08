Basler Verkehrsbetriebe: Sperrung der Innenstadt mit dringend nötiger Charme-Offensive

Eine Charme-Offensive, fromme Wünsche und kreative Lösungen: So kann man die Medienkonferenz der Basler Verkehrsbetriebe von heute Morgen zusammenfassen. Anlass ist die Sperrung des Steinenbergs für alle Trams, die am 9. September beginnt. Der Leiter Infrastruktur der BVB, Bruno Stehrenberger, machte im fünften Stock im Haus an der Stänzlergasse den Anfang: «Es ist ein besonderes Jahr, was die Baustellen angeht.»

Er dankt für das Verständnis der Bevölkerung und zeigt sich froh darüber, dass es bei allen Baustellen in diesem Jahr keine Unfälle gegeben habe. Der Leiter Infrastruktur weist dabei auf die zusätzliche «Notbaustelle» am Bahnhof hin, wo eine Weiche bei laufendem Betrieb ausgewechselt werden muss – was immer heikel sei und am Bahnhof sowieso.

Alle Bedürfnisse unter einen Hut bringen

Zurück an den Steinenberg. Seit dem Frühling ist Projektleiterin Sabine Brugger im Kontakt mit Anwohnern und Läden. Sie ist diejenige, die versucht, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. So müssen Geschäfte und Liegenschaften weiterhin frei zugänglich sein. Und auch die Baustelle des Stadtcasinos mache die Geleiseerneuerung nicht einfacher. Da unter den Schienen des Steinenbergs ein so genanntes Masse-Feder-System liegt, könne man auch nicht mit grossen Kränen bauen.

Aber trotz all der Schwierigkeiten seien die Bauarbeiten bis ins Detail durchgeplant. Genau so, wie die Umleitungen. So sieht es zwar ein bisschen so aus, als würden die Trams wild durcheinander verkehren. Doch das Konzept der Verkehrsbetriebe überzeugt. Vor allem dadurch, dass kein Stadtteil von der Innenstadt abgeschnitten wird. Zudem wird ein extra eingerichteter «Barfi-Bus» die Verbindung vom Barfüsserplatz an die Schifflände sicherstellen.

Gearbeitet wird bis Mitternacht

Ein wichtiges Detail ist, dass die spektakulären Arbeiten vor allem am Abend durchgeführt würden, wie Sabine Brugger erklärt. Bewilligt wurden Bauarbeiten von 6 Uhr morgens bis um Mitternacht bewilligt. Hingegen sei der Antrag, rund um die Uhr am Steinenberg zu bauen, nicht bewilligt worden.

Für den Fahrgast entscheidend sind aber die Umleitungen. Mediensprecher Benjamin Schmid erklärt, die Passagiere müssten sich schon etwas umstellen. Um aber um zu vermeiden, dass der Bebbi ahnungslos verschlafen an seiner Haltestelle steht und nicht weiss, wie er weiterkommt, starten die Basler Verkehrsbetriebe eine regelrechte Charme-Offensive.

Information zur Sperrung: Es gibt kein Entkommen

Unzählige Netzfahrpläne wurden gedruckt und verteilt. Rechtzeitig werden Durchsagen in den Trams die Fahrgäste auf die verschiedenen Umleitungen hinweisen und die Verkehrsbetriebe mischen sich unter dem Motto «BVB on tour» auch unter die Leute: Dies an Hot Spots wie am Rheinbord oder am Bahnhof. Dazu richten die Tramleute eine Hotline ein, die im Einzelfall weiterhelfen soll. Besonders stolz ist man auf die BVB-App, diese soll schon jetzt bei der Erstellung eines «Reiseplans» während den Umleitungen helfen, wie Stefan Schaffner, Leiter Markt und Netz erklärt. Er sagt: «In aller Regel funktionierts.» Was wie ein frommer Wunsch klingt, aber trotzdem eine gute Idee ist.

Rund um den Steinenberg und die Theaterstrasse wirds eng. Auch die Fussgänger und der Verkehr müssen sich phasenweise ganz unterschiedlich orientieren. Aber auch hier wissen die Verkehrsbetriebe Rat: Mit Verkehrswachen soll der Verkehr gelenkt und der Fussgänger informiert werden. Abschliessend an die Info-Veranstaltung besichtigten die zehn anwesenden Journalisten noch die kaputten Geleise am Steinenberg, über die täglich rund 950 Trams rumpeln. Und ja, da sind schon grosse Löcher im Beton. Bis Ende September werden diese aber dann verschwunden sein und am Barfüsserplatz nimmt das Leben dann wieder seinen gewohnten Gang. Alles gut, alles vorbei mit der Bauerei? Nein, noch lange nicht: Denn dann gleich die nächste Baustelle bei der Münchensteinerbrücke los.

Alle Detail-Informationen zu den Umleitungen ab Samstag, 9. September, finden Sie hier.